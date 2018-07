Anyaszült meztelenül ünnepelte a francia férfi a belgák elleni sikert

Érthető, hogy nagy volt az öröm Párizs- és Franciaország-szerte, de azért történtek nehezen megmagyarázható esetek is az ünnepi hangulatban.

Ezek közül is kiemelkedik az a férfi, akit a Le Parisien riportere filmezett le, és, aki, óvatosan fogalmazva is, mintha kicsit túlzásba vitte volna az ünneplést, és teljesen kivetkőzött önmagából. Ami nem lett volna baj, az már annál inkább, hogy a ruháiból is. Viszont lelkes közönségre talált, akik azt sem bánták, hogy crowd surfingelni támadt kedve és vígan adták kézről kézre a világ legboldogabb pucér férfiját.