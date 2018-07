A horvátok után az internet is belerúgott egyet az angolokba

A világ fociszerető fele kíváncsian várta, valóban hazatér-e őshazájába, Angliába a futball. Döntőbe ugyan nem jutott Gareth Southgate válogatottja a 2018-as világbajnokságon, van még azonban esélye megszerezni a bronzot. Az angol drukkereknek ez már nem számít, ha nehezen is, de lassan beletörődnek, hogy a foci most sem megy haza, vagyis it isn't coming home. Meg is születtek az angol-horvát meccs és a vereség legjobb mémjei.