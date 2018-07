A FIFA-elnök szerint minden idők legjobb vb-jét látjuk

„Fantasztikus, elképesztő, hihetetlen" - jellemezte a tornát a 48 éves FIFA-elnök, Gianni Infantino, aki pénteki sajtótájékoztatóján köszönetet mondott a szervezőknek, a játékosoknak, a résztvevő csapatoknak, az oroszoknak, Oroszországnak, az orosz kormánynak, Vlagyimir Putyin elnöknek, a szervezőbizottságnak, az orosz szövetségnek és az önkénteseknek. Utóbbiakat a világbajnokság szívének nevezte, s az ő piros pulóverüket viselve nyilatkozott.

Több mint egymillióan érkeztek a világ minden tájáról Oroszországba, a televízióban a negyeddöntőket több mint 3 milliárdan tekintették meg, a 11 rendező város hivatalos szurkolói zónáiban több mint 7 millió látogató volt, emellett mostanáig minden doppingteszt negatív lett, mindössze egyetlen gól nélküli mérkőzés akadt, illetve szerinte a videobíró bevezetése is sikeres volt.

„Nem csak a számok alapján volt a legjobb vb. Rengeteg nagyszerű meccset láttunk. Szervezői oldalról pedig kifogástalan volt az infrastruktúra, beleértve a 12 stadiont, a közlekedést, a szurkolók szállítását. A hangulat pedig felülmúlhatatlan, például itt Moszkvában a Vörös tér környéke egy hatalmas buli, együtt ünnepelnek a szurkolók a torna elejétől a végéig" - mondta a svájci születésű Infantino.

Szerinte a vb két dolgot egészen biztosan megváltoztatott: Oroszországot és az emberek Oroszországról alkotott képét. Előbbit illetően azt mondta, a házigazda igazi futballország lett, ami nagyban köszönhető a válogatott szereplésének, ugyanakkor az infrastruktúra, a stadionok a jövőnek épültek, s valamennyi létesítménynek biztosított az utóhasznosítása.

„Mindenki egy csodás országot fedezett fel, amely bemutatta gazdag kultúráját és történelmét. Százezrek élvezték a vendégszeretetet és a vb-hangulatot" - mondta Infantino, aki külön kiemelte a legnagyobb számban érkezett dél-amerikaiakat és mexikóiakat, akik igazi fiesztát varázsoltak a stadionokba és környékükre, továbbá a japán drukkereket, akik pedig kitakarították az arénát csapatuk kiesése után.

Az elnök szakmailag úgy értékelte a vb-t, hogy sokkal szélesebb lett a jó csapatok köre, megszűnt a kicsi és nagy országok közti különbség, erre a döntős horvátokat és a bronzmérkőzésen érdekelt belgákat hozta példaként. Arra a felvetésre, hogy sorozatban negyedszer európai győztes lesz, ráadásul a legjobb négy között ezúttal csak európai csapat van, úgy reagált: a labdarúgásban sosem volt egyensúly világszinten. Ezt mutatja, hogy a vb-nek csak európai és dél-amerikai győztese volt, ugyanakkor szerinte a mezőny egyre kiegyensúlyozottabb, ennek köszönhető, hogy az elmúlt húsz évben két új győztest avattak Franciaország és Spanyolország révén.

„Rendkívül elégedettek vagyunk a videobíró bevezetésével. Vannak szituációk, melyet meg lehet ítélni így is és úgy is, mivel a futball kontaktsport. De a játékvezető ebben az esetben is újranézheti, ellenőrizheti, adott esetben felülbírálhatja az ítéletét a lassítás megtekintését követően. De vannak egyértelmű helyzetek, például, hogy les volt vagy nem. Ezekben sikerült nullára csökkenteni a hibákat" - mondta Infantino, aki úgy vélte, a mostani vb kevés piros lapja is részben a VAR-nak köszönhető, mert a játékosok tudják, a kamera látja őket, így például nem követnek el arcra irányuló könyökléseket.

Infantinót kérdezték a mezőny bővítéséről is, melynek értelmében 2026-tól 32 helyett 48 válogatott szerepel majd a vb-n:

„Alaposan kielemeztük a kérdést a döntés előtt. Olyan csapatok maradtak le a mostani tornáról, amelyek korábban szinte állandó résztvevőnek számítottak: Olaszország, Hollandia, az Egyesült Államok, Törökország, de nincs itt a Copa America-győztes Chile, vagy éppen Kamerun sem. Tehát nemcsak a FIFA tagállamainak száma nőtt, hanem a színvonal is emelkedett világszerte. De jó példa a mostani vb-n újonc Panama. Úgy ünnepelték az első góljukat, amikor 6-1-re kikaptak az angoloktól, mintha megnyerték volna a vb-t. Erről szól a vb, így még több ország átélheti ezt."

A FIFA-elnök beszélt a futball világra gyakorolt hatásáról is. Kifejtette, a futball ugyan nem tudja megoldani a világ problémáit és igazságtalanságait, de sokszor az a legnagyobb baj, hogy nincs párbeszéd a felek között, a futball viszont kapcsolatot teremt világok között, ahogy ezen a tornán is történt, s így segíthet a világ bajain.