Will Smith megdicsérte Neymar színészi teljesítményét

Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalának előadói, akik vasárnap fellépnek a francia-horvát döntőt megelőző záróünnepségen, egytől egyig imádták Budapestet és élvezték a részben ott zajlott forgatást.

A hangulatát tekintve teljesen rendhagyó sajtótájékoztatón Will Smith a közmédia érdeklődésére kifejtette, hat hetet töltött a magyar fővárosban, ahol csodálatosan érezte magát és imádta minden pillanatát.

Életem összefoglalójában biztosan benne lenne, amikor a Lánchídon táncoltam hajnalban" - mondta a világhírű színész és rapper arra a videóra utalva, amely bejárta a világot az interneten.

Nicky Jamet a Dunán átívelő hidak nyűgözték le, illetve kiemelte, nagyon ízletesnek találta a magyar konyhát, egyúttal hozzátette, reményei szerint még visszatér Budapestre. Era Istrefi gyönyörűnek nevezte a magyar fővárost, és azt mondta, rendkívül élvezte a Live it up című dal közel négyperces klipjének forgatását.

A sajtóeseményen, amelyre a világbajnoki trófeát is behozták, már a főszereplők bevonulása is különleges volt, ugyanis Will Smith hatalmas "Yeah" kiáltással köszöntötte az újságírókat, majd végigkérdezte, ki honnan érkezett. Minden egyes ország képviselőjének nagyon örült, Magyarországot meghallva pedig már akkor megemlítette, hogy mesés időt töltött Budapesten.

"Ez a labdarúgó-világbajnokság! Egyszer élünk, egyek vagyunk" - árulta el Will Smith, hogy számára miről szól ez az esemény. "Mindenki itt van a világ minden tájáról. Ez egy rendkívül ritka, de gigantikus pillanat, amikor a világ egyesül. Örülök, hogy ebben szerepem lehet".

"Életem egyik álma válik valóra, hogy a világbajnokságon léphetek fel. Unokáimnak is mesélni fogom, hogy Will-lel és Erával együtt énekeltünk az oroszországi vb döntőjén" - mondta a szintén amerikai, de dominikai és Puerto Ricó-i szülőktől származó Nicky Jam, aki hozzátette, ezt a dalt azért szereti különösen, mert elsőre úgy érezte, neki írták.

Feliksz Mihajlov, a záróünnepség rendezője arról beszélt, hogy olyan őrült atmoszférát akarnak teremteni, amilyen az egész vb-t jellemezte, hogy méltóképpen zárják le ezt az egy hónapot.

A három előadóművész közül csak Ricky Jam foglalt egyértelműen állást, melyik csapatnak drukkol a fináléban: ő a franciák sikeréért szorít. Will Smith pedig sokat sejtetően arról beszélt, hogy bár az egész vb-n semleges volt, de Horvátország nagyon meglepte őt, Amerikában pedig általában az esélytelenebb csapatokat kedvelik. Abban mindhárman egyetértettek, hogy Cristiano Ronaldo volt a kedvencük a vb-n.

Fantasztikus alakításokat mutatott be" - válaszolt nagy nevetés közepette Will Smith egy másik kedvencére, Neymarra vonatkozó kérdésre, mellyel arról faggatták, hogy tetszettek neki a brazil támadó színészkedései a vele szemben elkövetett - vélt vagy valós - szabálytalanságoknál.

A legemlékezetesebb pillanatokat illetően Will Smith a horvát-orosz negyeddöntőt emelte ki, amikor a sérült horvát kapus csapata hőse lett, míg Nicky Jamnek az tetszett a legjobban, hogy a japán szurkolók kitakarították a stadiont, miután csapatuk drámai küzdelemben kiesett a Belgium elleni nyolcaddöntőben.

A sajtótájékoztató végén Will Smith megkérte az újságírókat, hogy menjenek az emelvény elé, majd készített velük egy selfie-t.