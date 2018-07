Southgate: Még nem tartozunk a top négybe

Gareth Southgate, a világbajnokságon negyedik helyen végző angol szövetségi kapitány nemcsak a legelegánsabb edző díjára pályázhat, de a legsportszerűbbnek járó elismerésre is.

Nincs annál könnyebb, mint ledobni a láncot és sületlenségeket beszélni, miután egy szövetségi kapitány előzetesen nem sokra taksált csapata negyedik lesz egy labdarúgó-világbajnokságon. Biztos vannak ilyen szakvezetők is, de Gareth Southgate, az angol válogatott kapitánya nem ilyen fickó.

Ne legyünk gyermetegek, pontosan tudjuk, melyek azok a területek, ahol reményeink szerint még tudunk javulni – mondta a mellényét és nyakkendőjét megigazítva Southgate a belgák ellen 2-0-ra elveszített bronzmérkőzés után a BBC-nek nyilatkozva.

"Büszkék lehetünk magunkra! A legjobb csapatokkal szemben ugyan még alulmaradtunk, de ez így is csodálatos élmény volt. Ennél többre nem is vágyhattam a játékosaimtól. Három nappal ezelőtt még húsz percre voltunk a vb-döntőtől, ez messze több volt, amit elvárhattunk magunktól" – hozzátéve, hogy mindezt a játékosainak is elmondta.

Meglátása szerint még van hová fejlődniük, de mint csapat így is nagyon sokat léptek előre az elmúlt négy hétben, a megszerzett tapasztalat pedig mindenki számára csak haszonnal jár a jövőben.

"Tanulniuk kell a vereségekből és a győzelmekből is, és előre kell tekintenünk a jövőbe. Reálisan kell látnunk, hogy még nem vagyunk ott a világ négy legjobb csapata között, tudjuk, hogy ehhez folyamatosan fejlődnünk kell."

Erre, ahogy azt Southgate is megjegyezte, remek alkalmat kínál majd a Svájc, illetve az Egyesült Államok elleni felkészülési mérkőzés, nem is beszélve a Spanyolország és Horvátország elleni megmérettetésekről a Nemzetek Ligájában.