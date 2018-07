Deschamps nem követi világbajnok elődjét

Aimé Jacquet 1998-ban nem folytatta a munkát a franciák világbajnoki címe után, Dider Deschamps marad a válogatott élén.

Deschamps a 2016-os elveszített Európa-bajnoki döntő után 2018-ban világbajnoki címet nyert a francia csapattal. A szövetségi kapitány az ünneplés közben megerősítette, nem áll szándékában távozni.

„A győzelmen kívül nem fogok ugyanúgy tenni, mint Aimé Jacquet, szeretném folytatni a munkát. A szerződésem a torna utánra is érvényes, úgy tervezték a szövetségben is, hogy maradok, úgyhogy maradok. Néhány hétre most biztosan eltűnök, de hamarosan visszatérek. Nem volt mindenki felhőtlenül boldog attól, hogy én irányítom a csapatot, de azt hiszem, sikerült kiegyenlítenem a számlát" – mondta Deschamps.