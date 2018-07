Marko Nikolics, a Videoton edzője úgy gondolja, hogy a tavalyi Bordeaux elleni bravúr már nem doppingolja játékosait.

Marko Nikolics a Videoton vezetőedzője Forrás: www.vidi.hu/Peka Roland

„Egy évvel később már nem kéne erről a meccsről beszélnünk, ez múlt idő. Szép emlék, szép győzelem, de már nem szabadna ezzel foglalkoznunk. Ha tovább szeretnénk lépni, akkor az előttünk álló kihívásokra kell fókuszálnunk. Egy nagyon jó csapattal kerültünk össze, de nekünk is megvannak az erősségeink, most meglátjuk, hogyan is állunk egy ilyen szintű csapat ellen, mint a Ludogorets” – nyilatkozta a klub honlapjának Marko Nikolics.