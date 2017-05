Virágültetés a vizes vb jegyében

Egy nap híján két hónap múlva kezdetét veszi a magyar sporttörténelem legnagyobb kaliberű rendezvénye, a 17. FINA vizes világbajnokság. A jeles eseményt nem mindennapi visszaszámlálás indította: a kecskeméti Damjanich általános iskolából érkező gyerekek formázták meg a vb logóját a margitszigeti Centenáriumi emlékmű virágágyásában.

A Család Nemzetközi Napja alkalmából színes programsorozatot szervezett hátrányos helyzetű kecskeméti gyerekek számára a Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., az Őrangyalok Ligája, a MAHART Zrt. és a Főkert Nonprofit Zrt. közreműködésével.

A Damjanich általános iskolából érkező gyerekek formálták meg a világbajnokság logóját. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az egész napos program nyitányaként a családok hajókiránduláson szemügyre vehették a Szent Gellért tér és a Margitsziget között a főváros legszebb Duna-parti látványosságait, és bővebben megismerkedhettek a vizes világbajnokság Batthyányi téri helyszínével.

A Margitszigetre való lehorgonyozás után, a kéthónapos visszaszámlálást közös virágültetéssel koronázták meg a gyerekek, akik a Centenáriumi emlékművet körülvevő zöld területen virágokkal formázták meg a 17. FINA Világbajnokság logóját.

Szántó Éva, a világbajnokságot szervező Kft. ügyvezetője elmondta, ez a virágültetés emlékeztet arra, hogy egyre közelebb vagyunk minden idők legnagyobb magyar sporteseményéhez. Kevesebb, mint két hónap múlva több ezren fognak itt szurkolni a sportolóinknak.

Az Őrangyalok Ligáját korábban a Megasztár című énekes műsorból ismert Nagy Adri képviselte, aki elmondta, hogy a kecskeméti Damjanich általános iskolából 24 gyermek és 9 felnőtt érkezett a hajókirándulásra és a virágültetésre.

Nagy Adri (jobbra) az Őrangyalok Ligáját képviseli. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az Őrangyalok Ligájának az üzenete nem csak arról szól, hogy álomnapokat hajtunk végre, hanem példaképekkel való találkozásokat is megvalósítunk. Ezek nem csak pillanatnyi örömöt nyújtanak a gyerekeknek, hanem a jövőben is sokat adat nekik."

A Margitszigeten csatlakozott a virágültetőkhöz vizes vb egyik nagy reménysége, Kormos Villő műugró és a Masters Vb-n szintén induló édesanyja.

Kormos Villő műugró és a Masters Vb-n szintén induló édesanyja, Kelemen Ildiko. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Édesanyám kitalálta, hogy szeretné kipróbálni ezt a sportágat, amit én eleinte nagyon elleneztem, hiszen ez veszélyes sport. Nem hittem, hogy ezt felnőtt fejjel el lehet kezdeni. Ennek ellenére már több éve edzenek, nagyon komolyan veszik. Két évig mondtam nekik, hogy ne csinálják, de nem hallgattak rám, azóta komoly eredményeket is elértek. Nagyon büszke vagyok rájuk" – mondta Kormos Villő. Hozzáfűzte, a családjukban az édesanyja az izgulós, szinte sosem meri nézni lánya versenyeit. „Dolgoztam már az Európa-bajnokságon is mellette, de akkor háttérmunkát végeztem, és inkább bevonultam az irodában, amikor rajta volt a sor. Utólag szoktam visszanézni. – vette át a szót Kelemen Ildikó.

Kormos Villő műugró a Centenáriumi emlékmű virágültetésén. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kormos Villő elmondta, hogy a vizes világbajnokság előtt már ráfordult a célegyenesre, ami a felkészülést illeti, de még nagyon sok munka vár rá. Szükségem van még erre a két hónapra. Minden nap keményen készülök, és megpróbálok csak a célra fókuszálni."

Végezetül Bíró Borbála, a Főkert zöldfelület-fejlesztési osztályvezetője ismertette a Centenáriumi Emlékmű átültetésének tervét. „A fővárosi önkormányzat megbízásából végzünk lassan egy éve komoly munkákat a Margitszigeten. Ennek kapcsán alakítottunk ki új virágágyakat és zöldfelületeket is.

Virágokkal formálják meg a 17. FINA Világbajnokság logóját Fotó: Csudai Sándor - Origo

Adta magát az ötlet, hogy a sokaknak kedves FINA logót formázzuk meg virágágyásból is. Ezt most a gyerekek segítségével meg is valósítottuk a Centenáriumi Emlékű melletti körforgalomban – mondta Bíró Borbála. „Ezen a helyen régóta van virágágy, de nem szoktuk minden évben átépíteni. Szeretnénk ezt a formát még évekig megtartani. Évente kétszer ültetünk itt virágokat: ősszel árvácskát, tavasszal pedig nyári virágokat. Most több mint 7500 virágot hoztunk, amit most közösen ültetünk be a gyerekekkel." – tette hozzá a Főkert zöldfelület-fejlesztési osztályvezetője.

A sajtótájékoztató után a kecskeméti Damjanich általános iskolából érkezett gyerekek megkapták az ültető kanalakat, a kesztyűket, majd a kertészekkel, Kormos Villővel és Nagy Adrival közösen elkezdték a virágültetést a napsütéses hétfő délelőttön.