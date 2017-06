Hosnyánszky Norbert: Vízilabdázni szeretek, nem négyszázakat úszni

Az Eger olimpiai- és világbajnok vízilabdázója biztosnak érzi a helyét a válogatottban, a budapesti világbajnokságon nem érné be mással, csak az arannyal. Hosnyánszky Norbert szerint Rióban száz százalékosan teljesített a csapat, most pedig a fiatalok jelenthetnek új lendületet a válogatottnak. Nehezen bírja a monotonitást, és saját bevallása szerint pocsék teljesítménnyel ússza a négyszázakat.

A háromórás edzés után is a legnagyobb nyugalommal állja az újságírók kérdéseit, majd türelmesen várja ki a sorát az interjú helyszínén. Kicsit fáradtnak tűnik a somorjai medence partján, és hamar ki is derül, hogy mi vette el ennyire az erejét.

Mennyivel másabbak az edzések Märcz Tamással, mint Benedek Tiborral voltak?

Egyelőre nem tudom megmondani, mert ez nekem még csak a rávezető hét. Tegnap röplabdáztunk, amiben jobban elfáradtam, mint a vízi edzésben. Most meg csak négyszázakat úszom, amit gyűlölök, talán a legrosszabb szám, ami valaha létezett. A Tibinél is utáltam négyszázat úszni, a Tominál is utálom. Nekem ebből a szempontból nincs különbség (nevet).

Mit csinál közben?

Gondolkodom mindenféle hülyeségeken, próbálom elterelni a figyelmemet, hogy ne a hosszakat kelljen számolni. Van, amikor énekelek magamban.

Mennyi idő alatt ússza le?

Szerintem nagyon rossz idő alatt, nem is tudom, mi a jó, azt sem, hogy mi az eredményem. Az edző általában csak nyugtázza, hogy 'na beért a Hosi, jól van, mehet akkor a következő.'

Milyen a hangulat a táborban így három nap után?

Az elején kicsit féltem, mert azt gondoltam, hogy nekem kevés lesz a hat nap pihenés a Final Six után, de most, hogy közeledik a hétvége, azt mondom, hogy kellett ez. Jobban tudok pihenni, aludni.

Volt téma a táborban a Szolnok-Eger BL-meccs?

Nem, ilyenkor már nem kerülnek szóba a klubdolgok, így is elég fárasztó volt a szezon. Én még akkor gratuláltam üzenetben a szolnokiaknak, amikor a döntőt játszották, mert tudtam, hogy meglesz a BL-győzelmük. Nagyon szurkoltam nekik, nagyon jó a vízilabdának, hogy magyar csapat nyerte a Final Sixet.

És mit jelent a magyar válogatottnak az, hogy két magyar csapat is ott volt a legjobb hatban?

Ez egy nagyon jó dolog, főleg, hogy a legjobb négy közé is bejutott mindkét magyar csapat. A szolnokiakat mindenképp erősíti, hiszen nyertek, de mi is ott voltunk a négyben, ezért nem lehet keserű a szájízünk. Klubszezon szempontjából ez egy erős év volt.

Mennyire érzi biztosnak a helyét a válogatottban?

Ha nem érezném annak, akkor szerintem itt se lennék. Nem igazán gondolkodom rajta. Ha szükség van rám, akkor itt vagyok, ha nincs rám szükség, akkor az nyilván azért van, mert van nálam jobb.

Nagyon sok a fiatal most a csapatban, mit tesznek hozzá az egységhez?

Egyrészt lendületet hoznak, másrészt iszonyatos fizikai megterhelést viselnek el, simán játszanak négy negyedet. Harmadrészt mi, öregebbek hozzájuk fiatalodunk. Szeretek velük lenni, mert amúgy is fiatalos gondolkodású vagyok. Na, nem mintha annyira öreg lennék a 33 évemmel (nevet). De a 18 évesekkel is simán el tudok beszélgetni, bohóckodni. Persze más az érdeklődési körük, mint a miénk, de könnyű megtalálni velük a közös nevezőt.

Hogyan telik egy nap az edzőtáborban?

Van, aki pókerezik esténként, van, aki filmeket néz. Általában hárman-négyen összejövünk, nem nagyon van olyan, hogy valaki elvonul. Inkább arra koncentrálunk, hogy többet legyünk együtt. Ha valaki zárkózottabb, akkor próbálunk nyitni felé, valószínűleg ez is volt Tominak a célja ezzel a táborral, hogy együtt legyünk. Amúgy meg nem túl izgalmas, kicsit monoton a kötött napirend miatt: reggeli, edzés, ebéd.

Azután viszont elég feszes lesz a tempó a vb előtt: a görögországi Samartzidis-kupa, azután Budapest, majd Kecskeméten edzés a szerbekkel, végül megint Budapesten a BENU Kupa. Jó ez, hogy ennyi meccsük lesz a vb előtt?

Utazni fogunk, sok lesz a meccs, igen, de muszáj valahogy bepörgetni magunkat. Nem lehet, hogy csak úgy megérkezünk a vb-re, és hirtelen mindennap játszanunk kell. Ez persze nagyon nehéz, főleg egy bizonyos életkor után.

Készülnek a vb-ellenfelekből? Az első meccset az ausztrálokkal játsszák, akiknek a legnagyobb sztárját, Aaron Youngot a Szolnokból is ismerhetik.

Rajta kívül azért vannak még kiváló játékosok az ausztráloknál. De megmondom őszintén, annyira nem koncentráltam erre, hogy eddig nem is tudtam, hogy velük játszunk először. Minden meccs erős lesz, de jó lenne megnyerni a csoportot, mert az már megnyugtató eredmény, onnan már csak lépésről lépésre kell haladni.

A riói ötödik hely után lehetett olyan kritikákat hallani, melyek szerint a magyar válogatott picit túlmatekozta az olimpiai szereplést. Mit gondol erről?

A mai napig nem látok egy kicsi hibát sem Benedek Tibi munkájában. Úgy végeztem a riói olimpián, hogy nem tudtam kiemelni semmi olyat, ami egyértelmű oka lehetett volna a végeredménynek. Százszázalékosan teljesített a csapat és az edzői stáb is, nem hinném, hogy bármi túl lett volna taktikázva. Egyébként jók is voltunk, egy meccset se veszítettünk el, de így sem sikerült sajnos előrébb végeznünk.

Most viszont lehet szépíteni. A magyar közönség odavan a férfi vízilabda-válogatottért, és teljesen mindegy, milyen állapotban van a csapat, minden tornán győzelmet várnak önöktől a szurkolók. Kimondták már egymás között, hogy meg kell nyerniük a vb-t?

Amit kimondunk, az az, hogy lépésről-lépésre megyünk előre. Amúgy persze nem lennék itt, ha nem akarnék nyerni. Ha azt mondanák, hogy kapok most egy bronzérmet, inkább elmennék nyaralni. Szóval nyilván szeretnénk megnyerni a vb-t, de ezt csak óvatosan szabad kommunikálni, mert a szurkolók hajlamosak komolyan venni ezt. Egyébként pont most hallottam az egyik újságírótól, hogy Rajki Béla mondta azt először, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatottnak az ezüstérem már szégyen, hát köszönjük szépen, kísért is minket ez már tizenöt éve.

Sajnálja, hogy nem a Duna Arénában lesznek a meccseik?

Nagyon szeretek a Margitszigeten játszani, ott sokkal jobban érezni a tömeget, mint a Duna Arénában. Élveztem a budapesti Eb-t is, és tudom, hogy csak akkor kíváncsiak ránk, ha jól játszunk. De ha megismerik és megszeretik ezt az új csapatot, akkor lehet kint akár tízezer ember is.

A családja kint lesz a helyszínen?

A kisfiamnak akkor már alvásidő van, de talán a döntőre kijön majd.

A cikk megjelenését a FINA 2017 támogatta.