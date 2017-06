Gyárfás kezdeményezte a FINA-nál, hogy Hosszú többet kereshessen

Már a végső döntés előtt kiszivárgott, hogy – magyar kezdeményezésre – a Nemzetközi Úszószövetség, a FINA kész módosítani a Világkupa átalakításáról május 30-án hozott döntését, és több pénzt kaphat az összetett győztese - Gyárfás Tamás, a FINA alelnöke megerősítette az értesülést.

A kilenc állomásból álló sorozatban 2017-ben egy-egy versenyző egy adott helyszínen legfeljebb csak négy számban indulhat. A változtatást Hosszú Katinka rosszallva fogadta, tekintettel arra, hogy mindez kizökkenti a megszokott felkészüléséből, emellett még anyagilag is károsítja. Tavaly a Világkupa-sorozatban 387 ezer dollárt nyert, idén viszont, ha minden állomáson maximumot nyújt, akkor is mintegy 50 ezer dollárral megrövidül. Mégis elképzelhető, hogy legalább ezen a téren javul a helyzet.

„A FINA Bureau tagjai egy-egy döntés megszületése előtt nem adhatnak hivatalos tájékoztatást – mondja ezzel kapcsolatban a FINA alelnöke, Gyárfás Tamás. – Ennek ellenére annyit elárulhatok, hogy érlelődik a megoldás. Cornel Marculescu, a FINA általános igazgatója a módosító indítványt már elküldte körszavazásra, azaz jóváhagyásra a Bureau 23 tagjának. Személy szerint bizakodom, annál is inkább, mert több taggal is beszéltem, és érveltem a változtatás érdekében."

Gyárfás Tamás jelezte, számára a legfontosabb, hogy Katinka ne járjon rosszul, ne büntessék azért, mert több számban is kiváló. „Ha elfogadják a javaslatot, akkor a legjobbak nyerhetnek annyit, amennyit korábban. A FINA úszóbizottságának előterjesztése megmarad, azaz az idén egy versenyző egy helyszínen csak négy számban indulhat, mert így a szakemberek várakozása szerint teret ad további élversenyzőknek, akiknek Katinka lehengerlő sorozata miatt elment a kedvük attól, hogy a világkupán egyáltalán elinduljanak. A pénzdíjak terén viszont várható pozitív fejlemény."

A FINA alelnöke kitért arra is, hogy a Magyar Úszószövetség is véleményt nyilvánított az ügyben. „A MÚSZ közleményben ösztönzött arra, hogy amit tehetek, tegyem meg. Szokatlan, hogy egy szabályváltoztatáson még módosítsanak, de bízom abban, hogy ezt közmegelégedésre sikerül elérni. A FINA ezzel is igazolja, hogy partnere, tisztelője a magyar úszásnak, a magyar úszósportnak, a július 14-én kezdődő világbajnokságra mindenki jó szívvel érkezik, és mindenkit jó szívvel fogadnak."