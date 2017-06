A budapesti világbajnokságra készülő magyar férfi vízilabda-válogatott utazása a brüsszeli reptér áramkimaradása miatt eleve zűrösre sikerült, végül a csomagjai nem is érkeztek meg a spanyol fővárosba – nagyobb baj, még pénteken sem.

Märcz Tamás szövetségi kapitány csapata csütörtökön Madridba utazott, ahol hétfőig a spanyol válogatottal készül közösen. Nos, finoman fogalmazva sem mennek gördülékenyen a dolgok, szerencsére azonban mindez nem a játékra vonatkozik - írja a Waterpolo.hu.

A történet azzal kezdődött, hogy a brüsszeli repülőtér áramszünete miatt borult minden előzetes terv, a csapat végül München érintésével délelőtt helyett este 11-re érkezett meg Spanyolország fővárosába.

„A poggyászaink nem érkeztek meg. Felvették a jegyzőkönyveket, ez is időbe telt, így éjjel érkeztünk meg a szállásunkra - kezdte Märcz Tamás. Nagyobb baj, hogy azóta sem jöttek meg a csomagjaink, így a spanyol játékosoktól kapott kölcsönnadrágokban és sapkákban játszottunk délelőtt és délután is. Hála istennek a kétkapus edzések jól sikerültek: a négynegyedes, majd az ötnegyedes kétkaput is megnyertük, amit onnan tudunk, hogy a helyiek számolják. Tizennégy játékos szerepel egy-egy ilyen edzésen, a kimaradó három pólósunk a kapu mögött külön dolgozik. Jó helyen vagyunk, közel a belvároshoz, egy sportközpontban, fedett uszodában készülünk. Miután semmi hír a csomagjainkról, kénytelenek voltunk ruhákat vásárolni, hogy valahogy kinézzünk a parton, azaz fölszerelkezett a stábunk. Természetesen a csapat számára is vásároltunk azokból a fontos dolgokból, amelyek a bőröndökben maradtak. Edzünk tovább, és reménykedünk, csak megérkeznek majd a cuccaink."

Szombaton is közösen edz a két együttes.