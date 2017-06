Verrasztó Dávid leszámolt az aputesttel, a Duna Arénában készül

A kétszeres Euróba-bajnok, vb-ezüstérmes Verrasztó Dávid kabalából nem próbálta még ki a Duna Aréna versenymedencéjét, a budapesti vizes világbajnokságon szeretne csak majd először beleugrani. A vegyesúszó a DIGI Sport híradójának elárulta, hogy már túltette magát a riói kudarcon, és július 30-án, a célba csapás pillanatában szeretne újra boldog lenni.

A vízilabda-szezon végével a júliusi világbajnokság fő helyszíne, a szomszédos versenymedence is felszabadult már, de egyelőre üres – nem véletlenül. "A másik medencébe nem szívesen járkálok át, inkább itt vagyok, megvárom, amíg a vb elkezdődik, azért, hogy tényleg úgy tudjak oda bemenni, hogy egy kicsit különleges" - nyilatkozta a Sport 24-nek Verrasztó Dávid.

A bemelegítő medence azért kapott terhelést bőven: "Most egy kicsit fáradt vagyok, úgyhogy próbálunk pihenni, mert keményen dolgoztunk. Talán egy kicsit többet is csináltam, mint kellett volna."

Ennek is köszönhető, hogy Verrasztó Dávid hírhedt aputestét már csak archív fotókon lehet megtalálni: "Sokat foglalkoztunk azzal, hogy belőjük a nagyjából ideális testsúlyt a számára, ez valahol 70 kiló elején van most. Próbáljuk tartani ezt a szűk sávot, mert így a saját testéhez mérten az erejének és az állóképességének ez tesz a legjobbat. Most nincsen súlyfeleslege" - szögezte le Molnár Ákos, Verrasztó Dávid edzője.

Az úszó világbajnoki ezüstérmesként mindössze a 12. helyen végzett 400 vegyesen a riói olimpián. Vajon túltette-e magát ezen? Az edzője szerint Rio már nem téma. "Az ilyennek a feldolgozása sok úszással történik, és akkor jobb lesz. Nem tudom, hogy őt ez mennyire foglalkoztatja, mi erről már nem szoktunk beszélni."

"Kazanyban nagyon jól úsztunk, ott nagyon boldogok voltunk, Rióban rosszul, így szomorúak voltunk. Most szeretnénk megint boldogok lenni. Feldolgozni nehéz, idő kell hozzá. Azt nem mondom, hogy három nap alatt túl lehet lépni mindenen, mert ez nem igaz, minden idő kérdése" - jegyezte meg Verrasztó.

Mi lesz a fontosabb a budapesti világbajnokságon, a jó időeredmény, vagy a jó helyezés? "Én csak szeretnék jól úszni, mert azért minden évben volt esélyem, de egyszer sikerült, egyszer nem. Szeretném, ha most sikerülne."

Verrasztó fő számában, 400 vegyesen majd július 30-án, a budapesti vizes világbajnokság zárónapján gyarapíthatja az éremgyűjteményét – ami két nagymedencés Eb-arannyal és egy vb-ezüsttel már most sem fest olyan rosszul.