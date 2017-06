A kazanyi csoda folytatása a budapesti vizes vb-n következhet

A kétezres évekre fordulva a FINA átalakította a vizes világbajnokságok menetrendjét, immár stabilan kétévente követik egymást a vb-k, amelyek egyre több sportolót, sportágat és versenyszámot vonultatnak föl. Magyar szempontból amilyen rosszul indult, olyan jól ért véget a második korszak, a Hosszú, Cseh, Gyurta Dániel trió világklasszissá változott, pólósaink is kitettek magukért, és feltűnt a színen Michael Phelps.

9. Fukuoka (2001)

Miután látszott, hogy ez a négyévenkénti rendezés dolog halott ötlet, és egyébként is a sportág népszerűségének köszönhetően igen-igen jól hoznak a konyhára a tévés jogdíjak, a FINA áttért a kétévenkénti rendezésre – hogy véletlenül se keresztezzék az olimpiákat, szigorúan páratlan években vannak (lesznek) a világbajnokságok. Az új korszak és az új évezred első vizes vb-jét Japán kapta. Fukuoka Prefektus két hétre négymillió dollárért épített egy alkalmi uszodát, tízezer nézőt befogadó lelátóval az úszóversenyekre.

A kéthetes uszoda:

A jegyet váltó nézők pedig egy Ausztrália vs. Világ versenyt láthattak, amit utóbbi nyert 11-9-re (ha csak az aranyérmeket nézzük).

A vb legnagyobb sztárja a három-három egyéni és váltó aranyat nyerő Ian Thorpe volt – ráadásul a 200, a 400 és a 800 gyorsat is világcsúccsal nyerte. A nézők egy másik, fiatalember produkcióján is ámultak: egy Michael Phelps nevű amerikai fiú világcsúccsal nyerte a 200 pillangót – 15 éves és 9 hónapos volt, ennél fiatalabb korban soha senki nem úszott még világrekordot.

Ezzel az úszással kezdődött a Phelps-korszak:

A magyar csapat éremtermése ezúttal igen szerényre sikeredett: a három éremből kettőt Kovács Ágnes szállított, aki a 200 mellet megnyerte, míg százon harmadik lett. A harmadik érem egy ezüst volt, amit ezúttal a pólós lányok nyakába akasztottak: hiába remekeltek addig, a döntőre elfáradtak, és 7-3-ra kikaptak az olaszoktól. A férfiak az ötödik helyen végeztek – 2009-ig ez volt a Kemény Dénes vezette csapat egyetlen olyan világversenye, ahonnan érem nélkül utazott haza.

A magyar csapat mérlege: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz

10. Barcelona (2003)

A barcelonai olimpia szép emlékeivel – az öt úszóarany mindenképpen ide tartozik – tértünk vissza a Palau San Jordiba. Igaz, ezúttal korántsem távoztunk hasonlóan kellemes érzésekkel. Már 61 számban avattak győztest, és jócskán megnőtt a résztvevők száma is: először lépte át a kétezret. Úszóinknak nem volt szerencséjük. Risztov Éva három számban (200 pillangó, 400 gyors és 400 vegyes) is ezüstérmes lett, előbbiben csupán 12 századdal kapva ki a lengyel Otylia Jedrzeyczaktól.

Cseh László pedig elkezdhetett megbarátkozni Michael Phelps látványával: az amerikai mindkét vegyesúszószámot világcsúccsal nyerte, a magyar fiú a hosszabb távon, azaz 400-on lett második.

Bocsássanak meg, ha nem így van, de feltételezzük, hogy csak a sportágban legjártasabbak vágják rá fejből, hogy ki nyerte a magyar csapat egyetlen bronzérmét. Ő egy 21 éves debreceni úszó, az előző Eb-n ugyancsak 50 mellen ezüstérmes Flaskay Mihály volt. Ami nem sikerült az úszóknak, az összejött a pólósoknak: a fiúk Sydney és Athén között jelezték, hogy kellően élesek, a döntőben 11-9-re verték az elődöntőben a szerbeket elintéző olaszokat.

A világbajnok csapat: Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Gergely István (kapus), Kásás Tamás, Kiss Gergely, Madaras Norbert, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás, Szécsi Zoltán (kapus), Varga Tamás, Varga Zsolt, Vári Attila. Szövetségi kapitány: Kemény Dénes

A magyar csapat mérlege: 1 arany, 4 ezüst, 1 bronz

11. Montreal (2005)

Nem sajnáljuk, hogy az athéni olimpia után Michael Phelps kicsit visszavett a tempóból, egyetlen egyéni számot nyert meg, a 200 vegyest – mondanunk sem kell, hogy Cseh László előtt. A magyar klasszis az ezüst mellé begyűjtötte még a 100 hát bronzát, de, ami a legfontosabb: Luca Marin és Oussama Mellouli előtt megnyerte a 400 vegyest.

Pólósaink ezúttal majdnem annyi érmet szereztek, mint az úszók (azaz Cseh László): míg a férfiak a döntőben – szemben Athénnal – ezúttal kikaptak a szerbektől, addig a lányok parádésan pólózva, tulajdonképpen simán nyerték a vb-t, a döntőben 10-7-re megrakva a mára a sportág uralkodóivá váló amerikaiakat.

A világbajnok csapat Benkő Tímea, Brávik Fruzsina, Drávucz Rita, Horváth Patrícia (kapus), Kisteleki Dóra, Pelle Anikó, Serfőző Krisztina (kapus), Stieber Mercédesz, Takács Orsolya, Tomaskovics Eszter, Tóth I. Andrea, Valkai Ágnes, Zantleitner Krisztina. Szövetségi kapitány: Faragó Tamás Benkő Tímea, Brávik Fruzsina, Drávucz Rita, Horváth Patrícia (kapus), Kisteleki Dóra, Pelle Anikó, Serfőző Krisztina (kapus), Stieber Mercédesz, Takács Orsolya, Tomaskovics Eszter, Tóth I. Andrea, Valkai Ágnes, Zantleitner Krisztina. Szövetségi kapitány: Faragó Tamás

A magyar csapat mérlege: 2 arany, 2 ezüst, 1 bronz

12. Melbourne (2007)

Hagyjuk már Ausztráliát, mert ez csak egyre rosszabb lesz. Az 1991-es remeklést hét évvel később egy elfogadható eredmény követte, ezúttal viszont minden várakozáson alul teljesített a csapat, csak Cseh László bronzát (200 vegyesen) és a férfi pólósok újabb ezüstérmét (a döntőben 8-9 Horvátországgal szemben) kellett bemutatnunk a vámon. A sztár a bődületes formában úszó Phelps volt, aki öt egyéni aranyából négyet világrekorddal gyűjtött be az Austral Opennek otthont adó Rod Laver Arénában kialakított ideiglenes uszodában. A rendezésre egyébként két pályázó is volt, ekkor már feltűntek a színen a közel-keleti olajországok, azonban a FINA Büro 2003-as barcelonai ülésén Dubaj pályázata alulmaradt az ausztrálokkal szemben.

A magyar csapat mérlege: 1 ezüst, 1 bronz

13. Róma (2009)

A hírhedt „cápadresszes" világbajnokság, ahol az nyert, illetve úszott világcsúcsot, aki alatt jobb kocsi volt – pardon, akin jobb úszóruha feszült. A 2008-ban szabadalmaztatott, olykor az egész testet befedő, a tökéleteshez közelítő közegellenállást nyújtó ruhák egyszerre tették hihetetlenné és nevetségessé a vb-t: 43 világrekord született, és a negyven számból csak kettőben nem dőlt meg az aktuális rekord. Többek között az addig a legjobb tízbe is éppen csak beférő német Paul Biedermann is világcsúccsal verte Michael Phelpst a 200 gyors döntőjében. Nekünk nem jutott a nagy rekordtermésből, aranyérmet azonban ezek nélkül is át lehetett venni. Gyurta Dániel itt kezdte meg uralkodását 200 mellen egy egészen elképesztő úszással. Féltávnál nyolcadikként fordult, és csak egyszer vezetett - a benyúlásnál. Érdemes megnézni a hihetetlenkedő Eric Shanteau és az amerikai szurkolók arcát.

Hosszú Katinka is itt nyerte meg először a 400 vegyest (világbajnoki rekorddal), 200 vegyesen és 200 pillangón pedig bronzérmes lett. Cseh László számára most egy másik amerikai, Ryan Lochte bizonyult verhetetlennek, így klasszisunknak be kellett érnie egy ezüst- és egy bronzéremmel. A férfi pólósoknak ezúttal az ötödik hely jutott, a harmadik olimpiai bajnoki cím után többen is visszavonultak, vagy hosszabb pihenőre mentek a csapatból, a lányok pedig a hetedik helyen zártak.

A magyar csapat mérlege: 2 arany, 1 ezüst, 3 bronz

14. Sanghaj (2011)

A kínaiak formában voltak, főleg műugrásban, ahol 10/10-et csináltak, azaz valamennyi aranyérem kínai sportoló nyakába került. Szinkronúszásban az oroszok játszották meg ugyanezt, hétből hét aranyat vittek haza, hatszor éppen a házigazdákat megelőzve. Az orosz szinkronúszócsapatból került ki a vb legeredményesebb versenyzője: Natalia Iscsenko hat arannyal utazhatott haza.

Gercsák Csaba révén a 25 km-es versenyben megszereztük első nyíltvíziúszó-érmünket, egy bronzot. Medencében ezúttal csak egy arany jutott, Gyurta Dániel figyelmeztette a japán Kitadzsima Koszukét, hogy ne számítson sok jóra egy év múlva Londonban. Cseh László ezúttal Lochte és Phelps mögött lett harmadik 200 vegyesen, Kis Gergő pedig két országos rekorddal nyert két bronzérmet 800, illetve 1500 gyorson. És mi volt a vízilabdával? - kérdezik önök. Hát, az, hogy a fiúk megint kikaptak a szerbektől (ezúttal az elődöntőben 15-14-re), majd a bronzmeccsen a horvátoktól is (12-11 oda), a lányok pedig a negyeddöntőbe jutásért nyeltek be egy 10-9-es verést az ausztráloktól, és lettek végül 9.-ek. Ja, és a római őrület után ezúttal mindössze két világcsúcs született: Ryan Lochte a 200 vegyes, Szun Jang pedig az 1500 gyors döntőjében írta át a rekordot.

A magyar csapat mérlege: 1 arany, 4 bronz

15. Barcelona (2013)

A rendezés jogát eredetileg Dubaj nyerte el 2009 tavaszán, azonban egy évvel később visszaléptek, így ugrott be Barcelona. Ismerős a szituáció: Budapest Guadalajara helyett rendezi idén a vizes vb-t. Végre újra Európában, rendes úszóruhában, így mindjárt más, jöttek is az aranyak, mint a régi szép időkben. Gyurta Dániel másodszor is megvédte címét 200 mellen, míg Hosszú Katinka a 200 és a 400 vegyest nyerte meg (plusz egy bronz 200 pillangón), jelezve, hogy új edzője – és későbbi férje – Shane Tusup irányításával kimászott a Londonban ásott gödörből.

Jelzésértékű:

Cseh Lászlónak ezúttal jó barátja, Chad le Clos mögött jutott egy ezüst 100 pillangón. Az uszodában hat világcsúcs született, valamennyi női számban, és a 16 éves Katie Ledecky 800 és 1500 gyorson úszott rekordja mellett valamennyit mellúszók jegyezték.

Oly sok viszontagság után végre újra megörvendeztettek bennünket a pólósok. Női csapatunk egyetlen meccset veszített, a spanyolok elleni elődöntőt, és végül bronzérmes lett, míg férfi csapatunk a Kemény Dénest váltó Benedek Tibor debütálásán egy döcögős kezdés (egy-egy győzelem, döntetlen és vereség a csoportban) után az egyenes kieséses szakaszban már megállíthatatlan volt, és megszerezte a válogatott történetének harmadik világbajnoki címét.

Ma nem!

A torna legjobb játékosa Varga Dénes, legjobb kapusa pedig Nagy Viktor lett.

A világbajnok csapat Decker Attila, Nagy Viktor (kapusok) - Bátori Bence, Bedő Krisztián, Decker Ádám, Gór-Nagy Miklós, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Madaras Norbert, Szivós Márton, Varga Dániel, Varga Dénes, Vámos Márton. Szövetséi kapitány: Benedek Tibor Decker Attila, Nagy Viktor (kapusok) - Bátori Bence, Bedő Krisztián, Decker Ádám, Gór-Nagy Miklós, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Madaras Norbert, Szivós Márton, Varga Dániel, Varga Dénes, Vámos Márton. Szövetséi kapitány: Benedek Tibor

Barcelonában vették fel a programba az óriás-toronyugrást, a 2293 induló és a 181 résztvevő nemzet is új rekord volt. A legnagyobb küldöttséggel (193 sportoló) az amerikaiak érkeztek Katalóniába, míg a legkisebbel Szomália – az afrikai országot egyetlen úszó képviselte.

A magyar csapat mérlege: 4 arany, 1 ezüst, 2 bronz

16. Kazany (2015)

Először rendezhetett vizes vb-t a világbajnokságok harmadik legsikeresebb nemzete, Oroszország. Jó orosz szokáshoz híven minden létező rekordot megdöntöttek már az első versenynap előtt: a legtöbb résztvevő ország (190), a legtöbb sportoló (2400) és a legtöbb aranyérem (75) kategóriájában is új csúcs született. Kazanyban lett az elit vb-nek szerves folytatása a masters világbajnokság, és itt lett a program szerves része az uszodai vegyes vegyes váltók (két-két nő és férfi alkotta váltók) versengése, és először hirdettek győztes szinkronúszásban vegyes párosban. Kazanyban szerezte meg első vizes vébés aranyérmét Észak-Korea (Kim Kuk-hjang, férfi toronyugrás), és 1994 után újra Kína végzett az éremtáblázat élén.

Mi pedig újra érmet nyertünk nyíltvízi úszásban, ezúttal Olasz Anna lett második 25 km-en.

Az igazi csodát persze az ötvenes medencében láthattuk. Cseh László újra fantasztikus volt: 100 pillangón még „csak" ezüstérmes lett, 200-on viszont legyőzte olimpiai bajnok cimboráját, Chad le Clos-t, és 2005 után újra világbajnok lett.

Tíz év után újra a legjobb:

A férfiak mezőnyében nyertünk még egy ezüstöt, Verrasztó Dávid lett második 400 vegyesen. A nőknél a négy egyéni számot nyerő Katie Ledecky mellett egyértelműen a három érmet begyűjtő Hosszú Katinka volt a legnagyobb sztár. Klasszisunk óriási világcsúccsal (2:06.12) nyerte a 200 vegyest, majd magabiztosan behúzta a 400-at, 200 háton pedig egy bronzzal egészítette ki a termést.

Ez bizony még a FINA szerint is emlékezetes pillanat volt:

Ilyenből nyert egyet Kapás Boglárka is, ő 1500 gyorson lett harmadik. Pólósainknak ezúttal nem jött ki a lépés, a fiúk a hatodik, míg a lányok a kilencedik helyen végeztek. De tíz éremmel (3-3 arany és ezüst, valamint 4 bronz) így is az egyik legsikeresebb vizes vébénk volt a kazanyi.

A magyar csapat mérlege: 3 arany, 3 ezüst, 4 bronz

A vizes világbajnokságok összesített éremtáblázatán Magyarország a több mint előkelő hetedik helyen áll 31 arany, 24 ezüst és 28 bronzéremmel, amit reményeink szerint tovább gyarapíthatunk július 14. és 30. között Budapesten.

