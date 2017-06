Lenyűgöző látványosság lesz a vizes vb hajóközlekedése

Akár az autózásnál is gyorsabban juthat el a vizes vb helyszíneire, aki a MAHART hajóit választja. A dunai kirándulás közben wifizni és tévézni is lehet majd, a járatokat pedig tovább üzemeltetik a vébé után is.

Nagyot lépett előre a MAHART az új kikötői hosszú távú hasznosításában: a vizes vb után tematikus túraállomásokkal gazdagodik a hálózat.

„Még 18 nap, és elkezdődik a FINA vizes vb, aminek megrendezése óriási lehetőség Magyarország számára - mondta Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára. - A szervezők ezért állapodtak meg a hajózási társasággal, hiszen Budapest számos nevezetessége is vb-helyszín lesz, de Balatonfüredről se feledkezzünk meg.”

A hajózás fontos közlekedési útvonal is lesz a vébé alatt, mert több tízezernyi szurkoló, illetve a sportolók és kísérőik lesznek jelen a városban. „A mostani megállapodás értelmében új kikötőket létesítenek, amelyek a helyszínek közt szállítják majd az érdeklődőket. A fő cél, hogy maximálisan ki tudjuk szolgálni a szurkolókat, a sportolókat és az újságírókat is - emelte ki Szabó Tünde. - Kiemelten fontos, hogy akár több hajó is érkezhet/indulhat majd egy időben.”

Ráadásul a fejlesztések nem csak a vébét szolgálják majd, hanem annak befejezése után a rendszeres közlekedés részei lesznek, idegenforgalmi szempontból is gazdagítva Budapestet.

Szántó Éva, a Bp2017 ügyvezető igazgatója hozzátette: „Több versenyhelyszínt és szurkolói zónát is összekapcsol a hajós közlekedés, összesen 12 kikötő létesül, melyeket VIP-hajók, médiahajók, gyorsjáratú hajók kötnek majd össze. A dunai utazás pedig akár a magyar közönségnek is turisztikai látványosságot jelenthet.” Szántó Éva kiemelte, hogy Mexikó visszalépésével a vizes vébéken jellemző hat év helyett két év alatt készült fel Magyarország, méghozzá rekordnevezés mellett.

A vb lebonyolításában a MAHART is kivette a részét, „az elmúlt egy évben 14 hajót újítottunk fel, wifivel, televízióval láttuk el őket, így a szurkolók a legjobb kiszolgálást kapják majd” - árulta el Spányik Gábor, a cég ügyvezetője. „Az új kikötők szervesen beépülnek majd a főváros közlekedésébe, azaz hosszú évtizedekig szolgálják majd a turisztikai célokat.

A hajók 20 perc alatt teszik majd meg a távolságot a Müpától a Duna Arénáig, amivel akár még az autós közlekedéssel is felveszi a versenyt.

A járatok 20-25 percenként indulnak majd, de a kritikus időszakokban ennél is sűrűbben - tette hozzá. - Úgynevezett történelmi hajók is indulnak majd túraútvonalakon, ezeken a magyar hajózás történetével is megismerkednek majd a látogatók.”

Varga Csaba, a Bp2017 üzemeltetési- és logisztikai menedzsere hozzátette: „Másfél éve kezdték el a járatok tervezéseit, mivel a négy budapesti helyszínből három is elérhető a Dunán, nem hagyhatták ki a ziccert.”