A kívülállók számára a vizes világbajnokság legfélelmetesebb versenyszáma a toronyugrás. Ebből a sportágból ma már két számban is avatnak világbajnokot. A hagyományos toronyugrás mellett Budapesten az óriás-toronyugrás mezőnyét is megcsodálhatjuk. Mi most a hagyományos toronyugró versenyszám kulisszatitkait és a pontozás szabályait mutatjuk be.