Megújult a Margitsziget

Megújult környezet várja a két hét múlva kezdődő vizes világbajnokság résztvevőit a Margitszigeten és azon belül a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában.

"Időszerű volt a felújítás, amelynek utolsó fázisa zajlik" - jelentette ki a pénteki sajtótájékoztatón Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki hangsúlyozta, Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye után az uszoda az utánpótlás- és a szabadidősportnak biztosít majd helyet.

A szervezők tájékoztatása szerint a Margitszigeten megvalósult leglátványosabb fejlesztések közé tartozik 43 ezer négyzetméternyi gyep, 180 ezer ültetett növény, 140 új parki bútor, 146 új kandeláber, új közösségi terek és egy fénykert is.

"Hazánkra irányíthatjuk a világ figyelmét, ugyanis 350 ezer szurkolót várunk az eseményre. Mindössze két év állt a rendelkezésünkre, de készen állunk a feladatra, hogy méltó helyszínt biztosítsunk a vb-re" - mondta Szabó Tünde.

Az államtitkár az 1930-ban épült uszodával kapcsolatban kifejtette, hogy "régóta fennálló igény volt a modernizálása", melynek keretében megújult az uszodatér, a tanmedencék, a gépészeti és technikai berendezések, az öltözők és a lelátók, új gépek kerültek az edzőterembe, továbbá teljesen újak a sporteszközök, így a kötelek, zászlók, kapuk és rajtkövek is. A létesítmény - ideiglenes lelátókkal - 8000 néző befogadására lesz alkalmas.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes azt emelte ki, hogy bár a beruházások a világeseményre készültek el, a versenyek után a fővárosiak, valamint a turisták pihenését szolgálják majd.

"Még többet szeretnénk adni, mint amit várnak a külföldiek. Régi adósságunk volt a Margitsziget teljes rendbetétele. Ez hosszútávon sok örömet hoz majd a budapestieknek" - mondta a városvezető, aki megjegyezte, a külső megújulás mellett kiépült a sziget teljes körű csatornahálózata is. Felsorolása szerint további kisebb fejlesztések is történtek, így bővült a fitneszpark, a gyerekek játszótere és az északi parkoló is, megújultak a sétaútvonalak, valamint a Palatinus strand.

Szántó Éva, a világbajnokságot szervező és lebonyolító Bp2017 Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a Margitsziget a vízilabda Mekkája, amely a külföldieket is lenyűgözi. Kifejtette, a szigeten a vizes vb alatt kulturális programok is várják az érdeklődőket, a versenyeket óriás kivetítőkön lehet követni, s az uszoda lesz az augusztusi masters vb otthona.

Kemény Dénes, a Vízilabda Szövetség elnöke távolabbra tekintett, szerinte a vb rengeteg fiatalt vonz majd a sport világába, és a megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően lesz edzésfelület kiszolgálni a megnövekedő létszámot és igényeket.

"A férfiaknál a szerbek, a nőknél az amerikaiak a legesélyesebbek, de a magyar vízilabda-válogatottak mindig minden meccsen győzni akarnak. A cél az elődöntőbe jutás" - mondta a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok szakember, aki szerint ha négy közé jut bármelyik nemzeti együttes, ott legalább egy mérkőzést nyerni fog a magyar közönség buzdítása révén.

Gurisatti Gréta, a női csapat játékosa a felkészülésről adott tájékoztatást, mondván: az elmúlt két hét volt a legnehezebb, a rajtig hátralévő két hétben pedig már a csapatépítés és a taktikai elemek gyakorlása a legfőbb feladat.