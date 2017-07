A vízben sellő, a parton botlábú a legeredményesebb szinkronúszónk

A londoni olimpián sporttörténelmet írt Kiss Szofi: társával 17 évesen indultak a szinkronúszók páros számában a felnőttek között, amire korábban még nem volt példa a sportágban. Még csak 22 éves, de már tizenhat éves szinkronúszó múltja van, és saját bevallása szerint a szárazföldön egyenesen botlábú.

Hogy zajlik egy szinkronúszó edzés?

Most éppen egy csapatedzésen vagyunk. Nyolcan vagyunk a csapatban, a többiek, akik mellettünk úsznak, hárman, ők a tartalékok. Ha bármi történik velünk, akkor ők állnak be a helyünkre. Párosban is együtt gyakorolunk a tartalékokkal.

Rögtön a vízben kezdenek?

Nem, először tornateremben edzünk, de utazás előtt csak a vizes edzést szoktuk megcsinálni. Ott bemelegítünk, utána elkezdünk vagy lazítani, lábat lendíteni, spárgázni, vagy pedig köredzések vannak.

Melyik részét szereti jobban?

A vizes edzést, ezért vagyok szinkronúszó. A medencében teljesen másfajta mozgást végzünk, mint a tornateremben, utóbbi csak abban segít, hogy könnyebben mozogjunk a vízben.

A vízben bármire képes a testével?

Sokkal könnyebb nekem a mozgás a vízben, mint a szárazföldön. Táncolni például egyáltalán nem tudok. Olyan kétballábas vagyok, hogy anyukám mindig mondja, ki ne jöjjek a vízből, mert elesek a saját lábamban, ez nagyon vicces.

A víz ad egy fajta szabadságot?

Mondhatjuk, hogy igen. Bármit meg tudok csinálni a testemmel, jobban is érzem ott magam. Amikor edzés van, azt annyira nem szeretem, mert folyamatos mozgásban vagyunk, viszont amikor strandolunk, akkor szeretek lebegni, csak élvezem ezt a különleges közeget.

Hogyan lesz szinkronúszó valakiből egy olyan országban, ahol nincsenek túl nagy hagyományai a sportnak?

Valójában anyukám találta ezt a sportágat. Előtte úsztam, illetve balettoztam. Amikor befejeztem ezt a kettőt, akkor gondolta anyukám, hogy kellene valamit sportolnom, így jött a szinkronúszás.

Hány évesen?

Hatéves voltam, tehát már 16 éve űzöm ezt a sportot.

Hogyan tanítják meg egy hatéves gyereknek a szinkronúszást?

Nem nagyon emlékszem rá konkrétan, csak arra, hogy fogalmam sem volt az egészről. Lementem, és tudtam, hogy oké, ezt fogom csinálni, anyukám mondta, hogy szinkronúszni megyünk. Gondoltam, hogy egyszerre úsznak a lányok, hasonló lesz, mint az úszás. Aztán láttam, hogy valami egészen másról van szó, hogy nagyon érdekes dolgokat csinálnak. Megnézték a vízbiztonságomat, hogy hogyan tudok úszni, majd megtanították az alapvető dolgokat, mint a háton lebegés, a hason lebegés. Megpróbáltam kiemelni az egyik lábamat, úgy emlékszem, hogy így kezdődött.

Jól választott sportágat az édesanyja?

Mostanra teljes mértékben magaménak érzem, nem is lennék itt, ha nem szeretném. Igaz, hogy az elején nem saját magam miatt csináltam, hanem a szüleim mondták, hogy ne hagyjam abba, ha már van benne munkám.

Londonban nagyon fiatal volt, párosban a partnerével rekordot is döntöttek.

Igen, azelőtt még nem volt olyan, hogy a páros mindkét tagja 17 éves legyen, ezzel írtunk sporttörténelmet.

Számított valamit, hogy ennyire fiatalok voltak? Tapasztaltabban másabb lett volna?

Lehet, hogy ha előtte többet tudtunk volna versenyezni, akkor jobb helyezést érünk el, de ez a 21. hely így is nagy dolog. A pontozásba viszont beleszámított, hogy nem néztünk ki olyan nőiesen, mint a felnőtt versenyzők, mert nézik a testi adottságokat, a mozgást is.

Utána lemondta a válogatottságot, arra hivatkozva, hogy nem megfelelők a körülmények. Azóta mi változott?

Nagyon sok minden javult, ennyire jó még nem volt a támogatottsága a szinkronúszásnak itthon. Most van vízfelületünk, igaz, hogy mindig más uszodában vagyunk, de tényleg mindig majdnem egy egész medencénk van edzeni. Az utazásokat finanszírozzák, felszerelést kapunk, a kűrruhákat fizetik, teljesen más így, hogy ezzel nem nekünk kell foglalkozni.

Ennek köszönhető, hogy visszatért az élsportba?

Nataliának köszönhető. (Natalia Tarasova, a Magyar Szinkronúszó-válogatott szövetségi kapitánya - a szerk.) Ahol egy kis ideig edzést tartottam, ott mondta az egyesületi edzőm, hogy próbáljam meg újra, menjek vissza a vízbe. Azért mentem vissza, mert tudtam, hogy lesz itt egy olyan szakember, aki miatt érdemes visszatérni, mert vele eredményt fogok elérni.

Keménykezű edző Natalia?

Megköveteli azt, hogy odafigyeljünk, emlékezzünk arra, amit kijavít. Orosz sajátosság a nagy fegyelem, amit megkövetel tőlünk, és nagyon sokszor nehéz ezt betartani. Vannak edzések, amikor már nem is tudom, hogy kapunk levegőt, annyira keményen dolgozunk, de ennek megvan az eredménye, edzésről edzésre fejlődünk.

Milyen a munka a csapattal?

Még sosem dolgoztunk együtt korábban, mert ők egy alattam lévő korosztály, 16-18 évesek. Viszont ettől függetlenül mondhatom, hogy ilyen minőségű magyar csapat még nem indult ilyen rangos versenyen. Párosban Schwarz Anett lesz a partnerem, a tartalékunk Dávid Janka.

Felnéznek önre, isszák minden szavát?

Ezt azért nem mondanám, vannak nyilván konfliktusaink, de ezeket egészen jól meg tudjuk oldani, meg tudunk beszélni mindent. De hát lányok vagyunk, hogyne lennének gondok.

Milyen lesz hazai közönség előtt szerepelni?

Nagyon sokat számít a motiváció szempontjából, ad egy olyan pluszt, ami minden sportolót felspannol. A vb-n ez abban fog megmutatkozni, hogy nem izgulni fogok, hanem az az érzés lesz bennem, hogy úristen, mennyien büszkék rám. Repülni fogunk a vízen. Vidéki családtagjaim is eljönnek Budapestre megnézni, a közeli családom 20 emberből áll, mind itt lesznek.

Milyen más sportágakat néz meg esetleg a vb-n?

Az óriás toronyugrást és az úszást mindenképp. A műugrást is szeretném, de egy időben lesznek a mi versenyeinkkel. A vízilabdázóknak is nagyon fogok szurkolni.

Milyen eredménnyel lenne elégedett?

Ha húszon belül lennénk, az már jó lenne. Ez egy olyan sportág, hogy már most tudják nagyjából a bírók, hogy kinek milyen pontot fognak adni. Nem úgy van, hogy azon az adott versenyen találják ki, hanem minél többet látnak minket más versenyeken, annál határozottabb véleményük lesz rólunk. Hosszú utat kell bejárnunk ahhoz, hogy az élmezőnybe kerüljünk, de jó lenne a törököket és az üzbegisztániakat megverni.

Egyedül vagy csapatban jobb a vízben?

Egyértelműen egyedül. Akkor nem kell igazodni senkihez. Igaz, hogy csak magamra számíthatok, de kisebb a hibalehetőség: ha hibázom a szólóban, nem feltétlenül veszik észre, mert úgy alakítom a koreográfiát, ahogy akarom.

Van valami babonája, amit a vb-n is bevet?

Schwarz Anettel kicsi korunk óta a fülünk mögé rajzolunk egy kis szívecskét, mert az eddig szerencsét hozott.