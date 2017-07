Märcz Tamás: Mi vízilabdázunk, nem kommenteket olvasgatunk

Märcz Tamást több mint fél éve nevezték ki a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányává, ám csapatával eddig még nem játszott tétmérkőzést. Erre először a budapesti világbajnokságon, július 17-én kerül sor Ausztrália ellen. Szép feladat, nehéz kezdés, de a folytatás sem ígérkezik sétamenetnek. Ha idehaza a férfi vízilabda-válogatott kerül szóba, az első kérdés az, hogy ugye nyerünk? Mi most szándékosan nem kérdeztük erről a kapitányt – minden másról igen. Szerbekről, szurkolókról, kommentelőkről és a játékosok, valamint a jellemek fejlődéséről. Nagyinterjú.

Bár a budapesti vizes világbajnokságon öt sportág versenyei zajlanak, az már most megjósolható, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatott sorsa (és Hosszú Katinka úszása) érdekli majd a legtöbb embert Magyarországon. A férfi póló idehaza egyszerre köz– és szívügy, márpedig a világbajnokság ennek a sportágnak az olimpia utáni legjelentősebb eseménye. Európa-bajnokságot már többször rendezett Budapest, vb-nek azonban most először ad otthont a magyar főváros. Nem csoda hát, hogy a rajt előtt alig két héttel Märcz Tamás szövetségi kapitányt szinte szétszedi a média. Ahhoz, hogy a mesterrel nyugodtan lehessen beszélgetni, el kellett utazni Kecskemétre, ahol a hét elején a magyar és a szerb férfi válogatott edzett és kétkapuzott egymással.

Más sportágban szinte elképzelhetetlen lenne, hogy egy rendező ország a legnagyobb riválisát kéri fel arra, hogy néhány napig legyen az edzőpartnere. Sokan húzták össze a szemüket, amikor kiderült, hogy a magyar férfi pólósok a legnagyobb ellenféllel, az olimpiai és világbajnok szerbekkel edzőtáboroznak. A vízilabda azonban az intelligens emberek csapatjátéka, ahol ebből senki sem csinál problémát. Bár ne gondoljuk azt, hogy egy-egy ilyen edzés, vagy felkészülési mérkőzés csupa báj és szeretet.

A 21. században minden csapat össze tudja szedni a riválisokról azokat a felvételeket, amelyek alapján fel tudnak készülni az ellenfélből – mondta az Origónak Märcz Tamás. Azt is hozzátette, hogy a szerbeken kívül az olaszokkal is szeretett volna játszani a felkészülés során, de végül elvetette az ötletet, hiszen az itáliai csapat a magyarok egyik csoportellenfele lesz a budapesti világbajnokságon. „Hiszek abban, hogy csak a kemény ellenfelekkel szembeni felkészülés hozza meg a remélt eredményt.

A szerb csapat most tényleg kimagasló színvonalon játszik, épp ezért egyáltalán nem baj, ha közösen készülünk velük, csak profitálni tudunk belőle. De senki ne gondolja azt, hogy a felkészülés alatt ezek a srácok kímélik egymást. A szerbek elleni első edzőmeccs elején Mandics és Erdélyi Balázs úgy összeugrottak, hogy le kellett őket cserélni – ez azért sokat elárul arról, milyen a versenyhangulat. A csapatkiválasztás előtt vagyunk, természetes, hogy a fiúkban van némi feszültség, ennek ellenére nagyon sportszerű és hasznos edzések zajlanak a szerbek ellen.

Kemény Dénes mondta sokszor, hogy szövetségi kapitányként a legnehezebb feladata az volt, amikor ki kellett jelölnie az aktuális világversenyre szóló keretet, el kellett döntenie, kik maradnak itthon. Önnek is nehéz lesz ez a pillanat?

Egészen biztosan igen hiszen nagyon hasonló és nagyon jó teljesítményeket láttam az elmúlt hetekben. Nincs könnyű dolgom, mert két –három olyan poszt is van, ahol az utolsó pillanatig óriási verseny zajlik a csapatba kerülésért.

Melyek ezek?

Centerposzton Bedő Krisztián és Mezei Tamás vív egymással nagy küzdelmet, a védők is versenyeznek, illetve ezen kívül van még egy úgynevezett liberó-szerepkör is, ahol három név is benne van a kalapban.

Ahogy közeledik a vb, egyre jobb formába lendülnek a srácok, szóval, ebben az esetben is igaz, hogy nagyon nehéz a választás.

17 évvel ezelőtt amikor Kemény Dénes úgy döntött, hogy az olimpiára Märcz Tamást is kiviszi és ezt a döntést teljesen tudatosan hozta meg, hiszen egyrészt ön egy jolly-joker típusú játékos volt, másrészt akadtak olyan speciális részfeladatok, amelyeket Märcz Tamás oldott meg a legjobban. A mostani keretben van olyan játékos, akire mindez illik, illetve nehéz meghozni a végső 13 bekerülő játékos névsorát?

Most kevés minden poszton bevethető játékos van Magyarországon, pedig nagy szükség van a mai vízilabdában az ilyen szerepkörre. Jellemző a helyzetre, hogy még a stábomban is olykor elvitatkozunk, ki milyen összeállításban látná legerősebbnek a csapatot. A tudás az egy dolog, de az is fontos, hogy miként tudnak ezek a srácok beilleszkedni a keretbe. Igazán jó csapatnak kell lennünk. Olyanoknak, akik segítik, támogatják, elviselik egymást. A lényeg azonban az, hogy 17 éve Kemény Dénesnek kellett meghoznia a végső döntést, most rám vár ez a feladat. Akkor bejött a kapitány összes számítása, most tőlem várja mindenki, hogy sikeres és eredményes két hetet produkáljunk Budapesten.

Elég speciális helyzetbe csöppennek azzal, hogy ezt a világbajnokságot nem külföldön, hanem Budapesten rendezik meg. Így azután ennek a roppant népszerű csapatnak a meccsek okozta terhek mellett azt is el kell viselnie, hogy szinte agyonszeretik majd a srácokat a szurkolók. Ezzel hogyan tudnak megbirkózni?

Azért fontos kérdés ez, mert a napok múlásával egyre nagyobb rajtunk a nyomás és a figyelem. A játékosokat folyamatosan azzal ostromolják a sajtó képviselői, hogy interjúkat kaphassanak, illetve az ismerősök, barátok azért keresik őket, hogy belépőjegyeket próbáljanak szerezni tőlük.

Ez utóbbi azonban nem nagyon fog sikerülni, mert a belépők szinte mind elfogytak.

Úgyhogy ezúton is arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ezekkel a kérésekkel ne hívogassák a játékosokat, mert ők nem fognak tudni segíteni. Ez az egész vb amúgy egy több ismeretlenes egyenlet, hiszen akár a közlekedésben, az uszodához való eljutásban is lehetnek apró problémák. Nagyon sok mindenre kell odafigyelnünk.

Volt bármiféle olyan speciális kérése a csapathoz, amely összefügg azzal, hogy a világbajnokság Budapesten lesz?

Van egy dolog, amelyet tiltólistára tettem, mégpedig a kommentek olvasása. Egyszerűen megtiltottam, hogy az interneten fellelhető véleményözönbe belemerüljenek. Több oka van ennek. Egyrészt, ezeknek a kommenteknek a legnagyobb része névtelenül, vagy álnéven jelenik meg és legtöbbször nem hozzáértőtől.

Semmi szükség nincs arra, hogy egy csaknem kéthetes eseményen a fiúk felesleges energiákat pazaroljanak az ilyenekre. Azért ne gondolja senki, hogy folyamatosan ellenőrzöm őket, hiszen felnőtt emberekről van szó, tudják hogyan zárják ki minél jobban a zavaró tényezőket. Egyébként kifejezetten örülök, hogy a közös étkezésekhez telefon nélkül jönnek le a srácok. Étkezésekkor egymásra figyelnek és egymással beszélgetnek. A stábunkban van egy olyan mentális tréner, Kenyeres András, aki a felkészülés során több szituációs gyakorlatot játszott el, amelynek ez volt a témája. Én például meg tudom ezt állni. Ugyan fent vagyok az egyik közösségi oldalon, de a telefonomról például már levettem az alkalmazást. Nekem most nem az a dolgom, hogy hozzászólásokat olvasgassak, hanem az, hogy a világbajnokságon a lehető legjobban szerepeljek a csapattal és nem hagyom, hogy bármilyen irányba legyen az pozitív vagy negatív, elvigye a figyelmemet a csapatról. Sem elbíznunk nem szabad magunkat, sem hitevesztettek nem lehetünk semelyik pillanatban.

A 2016-os olimpián nagyon visszatetsző dolog volt, hogy néhány csapat a játék helyett inkább számolgatott és olyan meccseket játszott, amelyek igencsak érdekes eredményekkel zárultak. Budapesten lesz ilyen? Ha igen, ez mennyiben érinthet bennünket?

A számolgatás hosszútávon soha nem vezet eredményre. Mi ezt biztosan nem fogjuk megtenni, már csak azért sem, mert a lebonyolítás sem ad erre lehetőséget.

Az első mérkőzésen az erős ausztrál csapattal játszunk, a másodikon remélhetőleg a csoportelsőségért az olaszokkal csapunk össze.

Számolgatni, taktikázni teljesen felesleges, természetesen a csoportot jó lenne megnyerni, de akkor sincs baj ha más forgatókönyv alapján jutunk el a negyeddöntőig ami a legfontosabb választópont lesz a világbajnokságon. Mindazonáltal azt gondolom, hogy ez a világbajnokság sokkal tisztább körülmények között zajlik majd, mint a riói olimpia hiszen a csoportmeccsek rövidek lesznek és onnan azonnal egyenes kiesési szakasz kezdődik ami nem engedi meg a taktikázást.

2016. december 15-én választották meg szövetségi kapitánynak. Azóta több mint fél év telt el, de az első tétmérkőzésére még kell egy kicsit várni. Siettetné az időt, vagy jó volna még egy kicsi plusz az ausztrálok elleni mérkőzés előtt?

Pont ott tartunk, ahol kell, épp ezért még semmiképpen nem siettetném, mert van még egy-két apróság, amelyet el kell végeznünk az utolsó hetekben. Nem feltétlenül a vb legelején kell a legjobb formában játszanunk. Biztos vagyok benne, hogy az ausztrálok, illetve az olaszok elleni mérkőzésekkel is fogunk még fejlődni, javulni a világbajnokság alatt. Örülök ,hogy az olaszokkal a csoportmeccseken találkozunk, ami nagyban segítheti a későbbi szakasz még jobban történő megvívását. Bárhogy alakulnak ott a dolgok, az egy építő jellegű mérkőzés lesz.

Mire eljön az egyenes kieséses szakasz, a válogatott játéka annyira össze fog állni, hogy bátran nézhetünk majd szembe bármilyen ellenféllel. Ez a világbajnokság egy nagyon fontos vízilabda esemény és biztos vagyok benne, hogy minden játékos és stábtag mindent feltesz egy lapra, hogy jól szerepeljünk. Ősztől majd egy másik folyamat indul el aminek a végcélja már a 2020-as tokiói olimpia, de az már egy teljesen másik történet lesz, most csak a budapesti vb számít.