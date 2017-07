Ők tizenhárman - itt a férfi vízilabda vb-keret

Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a budapesti világbajnokságon játszó magyar csapat összetételét.

A keretben négy világbajnoki újonc szerepel: Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Török Béla és Zalánki Gergő, közülük Mezei Tamás az, aki a budapesti vb lesz az első világversenye a felnőttválogatott színeiben.

Kapusok: Decker Attila, Nagy Viktor

Mezőnyjátékosok: Decker Ádám, Gór-Nagy Miklós, Erdélyi Balázs, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Török Béla, Varga Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergő.

„Nehéz döntés volt, ráadásul a felkészülés során a koncepció is változott – mondta Märcz Tamás. – Először úgy gondoltuk, hogy Török Béla Jansik Dáviddal és Gór-Nagy Miklóssal harcolhat az egyik bekk pozícióért, aztán úgy alakult, hogy bekként is gólerős volt, jól mozgott a kapufánál, az utolsó szakaszban pedig kapás oldalon is szerepelt. Így azon a poszton is versenyhelyzet alakult ki, s végül a kapás oldalra kerül be, de olyan játékosként, aki a védekezésben és emberelőnyben is tud nekünk segíteni."

Forrás: waterpolo.hu