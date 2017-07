Verrasztó Evelyn: Századokon múlik a menny vagy a pokol

Az Európa-bajnok Verrasztó Evelyn izgatottan várja a közelgő budapesti vizes világbajnokságot, nagy motivációt jelent számára, hogy hazai közönség előtt versenyezhet. Testvérével tavaly ősszel edzőt váltottak, így már nem édesapjuk irányítja felkészülésüket. A magyar úszónő a váltás okáról, további céljairól, a felkészülés fizikai és mentális részéről, valamint Dáviddal való szoros testvéri kapcsolatáról is beszélt.

Alig két hét van hátra a világbajnokságig, hogyan telnek a napjai?

Nagyjából ugyanúgy telnek a napok most is, mint az év során mindig. Napi két edzésünk van, plusz egy kondi. Még a leúszandó kilométer se kevesebb. Úgy egy-másfél hét múlva kezd el csökkenni, amikor majd a minőségi munka lesz a domináns. Most fél 8-ra járok edzésre, ott vagyok fél 12-ig, ebben van úszás és kondi. Utána otthon pihenek egy kicsit, majd 4-től folytatódik a munka.

Említette, hogy kevesebbet kell majd úsznia. Mikor és miben változnak az edzések?

Az év során vannak különböző ciklusok. Év elején mindig alapozunk, ami igen sok kilométert jelent, a nagyobb versenyekhez közeledve pedig egyre több a gyorsasági munka, kiélezettebbek a rajtok. Azokra koncentrálunk, amik a versenyhez szükségesek, emellett csökken a kilométer is, viszont erősebb iramúak az úszások.

Átok ül rajtam és a testvéremen, legalábbis az olimpiákon. Ezt 2016-ban Rióban mondta. Sikerült teljesen túltennie magát a kudarcokon?

Szerintem ez a mondatom túlságosan fel lett kapva. Attól, hogy nekem és a testvéremnek nem sikerült túl jól az olimpia, ez nem lett egy fóbia. Négy olimpián jártam, nem volt soha igazán szerencsém. Többször is századok miatt maradtam le a döntőről. 2008-ban is, 2012- ben is kilencedik voltam, ráadásul Londonban a váltóval is. Nem gondolom, hogy én vagy mi rontottunk volna el valamit, az egy-két század az szerencse, ami az olimpiákon nem állt mellém. Nagy csalódás volt, de az évemet egyébként nem befolyásolta. Nem biztos, hogy valaha túl leszek rajta, ez egy szürke folt az életemben, de szerencsére vannak újabb céljaim, vannak feladatok, amik miatt folytatnom kell.

Mesél ezekről a célokról?

A fő célom az volt, hogy úszhassak a hazai vb-n, ami nagyon nagy dolog. Emellett a csapatba kerülés is fontos volt, ez nem minden esetben sikerült. Az egyéni számokat tekintve, 200 vegyesen biztos nem fogok úszni, a 100, 200 gyors azon múlik, hogy Hosszú Katinka elindul-e vagy sem, mivel ott harmadik vagyok. Viszont úgy néz ki, hogy a 4x200-as gyorsváltó tagja leszek, ami döntőesélyes és a legjobb női váltónk. Úgyhogy félig örülök, félig nem.

Olvastam, hogy az egyéni csúcsát is szeretné megdönteni. Idén ez egy reális cél?

Igen, már jó lenne. A 2010-es Eb-n úsztam meg utoljára a csúcsomat, jó lenne átadni a múltnak.

A világelit tagjaként számos fantasztikus eredménnyel rendelkezik, mégis sok esetben nem a helyezés, vagy az éremszerzés a legfőbb cél, hanem a minél jobb időeredmény elérése. Ez visszavesz bármennyit is a motivációjából?

Fontos, hogy az ember magának is dolgozzon, magát is le akarja győzni. Nem mindig könnyű. A riói olimpia 30. helye nem volt szívmelengető, viszont nem akarok úgy tenni, mintha semmit nem jelentene. Rengeteg úszótársam küzd azért, hogy egyáltalán ott legyen egy olimpián, és mégsem sikerül nekik, pedig ugyanannyit dolgoznak ők is. Én szeretnék magamnak is bizonyítani. Emellett már többször úsztam éremért is.

Mentálisan hogyan készülnek fel a budapesti vébére?

Nagyon fontos, hogy mentálisan is rendben legyünk, így amikor szükségét érzem, elmegyek Faludi Viktóriához, aki Szilágyi Áron egyik pszichológusa. Őt még 2009-ben ismertem meg, a rövidpályán úszott világcsúcsom megszületése előtti évben. A római vb után kérdezte, hogy mi a célom, én pedig a kudarcok okozta düh miatt rávágtam, hogy a világ legjobbja akarok lenni decemberben, vagy abbahagyom. Majd decemberben világcsúcsot úsztam. Így visszagondolva elég durva, hogy egy kimondott szónak is mekkora ereje van. Ettől függetlenül, ha megkérdezik, hogy mit várunk a vb-n arra sose válaszolunk. De nem szeretek másoknak panaszkodni, úgy vagyok vele, hogy nekem kell megoldanom a problémáimat. Változó, hogy kinek, és mikor van szüksége külső segítségre. Néha szükségem van rá, és akkor tényleg sokat tud segíteni.

Szokott még izgulni a versenyek előtt, illetve alatt?

Érdekes, mert a hazai versenyeken sokkal jobban izgulok. Emlékszem, gimnazista koromban egy kerületi bajnokságra kellett mennem, és rosszul voltam, nehogy valami meglepetés érjen. Nagyon izgultam, az emberek nem is értették.

2016-ban az édesapja volt az edzője, majd a testvérével együtt váltottak. Mi volt ennek az oka?

Túl sokat veszekedtünk. Nem úsztam igazán jól, jóval több volt a belefektetett munkánk, mint amennyit elértem belőle. Apukám nagyon szigorú az uszodában. Én hangulatember is vagyok, nehéz úgy százszázalékos edzést tartani nekem, ha nem vagyok elégedett a teljesítményemmel. Apámnak szintén nehéz volt ez a helyzet, nem lehet szétválasztani, hogy az uszodában az edzőm, otthon meg az apukám. Szeretném, ha úgy állna mellettem, mint az apukám, és nem úgy, mint a főnököm.

Testvére, Dávid is így érezte?

Dávidnak más a kapcsolata apával, mivel ő is férfi. Számára az, hogy apa olimpiai ezüstérmes, azt jelenti, hogy túl kell azt az eredményt szárnyalnia. Ez terhet rak az emberre.

Édesapjuk követte a felkészülésüket?

Követte, de nem szólt bele, talán egyszer volt lent egy edzésen, illetve hazai versenyekre néha eljött. Amúgy orvosként, elég elfoglalt ember, van dolga bőven. Már eljutottunk odáig, hogyha valamit nem érzek jónak az úszással kapcsolatban, akkor felhívom, és kikérem a véleményét. Az úszás állandó téma maradt, de már tudunk másról is beszélni.

Mennyire lehet érzékelni egy versenyen, hogy milyen időt úsznak?

Annyi éve csináljuk, hogy lehet érezni. Nem századra pontosan, de elég jól meg lehet saccolni. Főleg verseny előtt vannak olyan edzések, amelyeken nekünk kell bemondani, hogy milyen időt úsztunk. Ha nagyon jó vagy, akkor tizedre pontosan is képes vagy megmondani. Előfordul, hogy csalódás megfordulni, és megnézni a táblát, és van, hogy örömteli meglepetés ér. Ha nagyon rosszat úszol, azt biztosan megérzed, akkor szenvedsz. Egyébként borzasztó, hogy századok döntenek arról, hogy mennybe vagy pokolba kerülsz.

Az ellenfeleivel mennyire törődik?

Elsősorban magammal foglalkozom, de periférikusan azért látom, hogy mi zajlik a többi pályán. Persze nem mindig úgy történtek a dolgok, ahogy láttam.

Említette, hogy a hazai versenyek előtt néha jobban izgul. Hogy viszonyul ahhoz, hogy itthon rendezik a vb-t?

Engem nagyon motivál a hazai rendezés. Néha rosszul esik, ha az emberek nem értékelnek egyes eredményeket, de a helyszínen szurkolókat nem az érdekli, hogy hányadikok leszünk, ők biztosan pozitívan állnak hozzánk és mindegyik magyar versenyzőnek szurkolni fognak. Ez elképesztően motiváló. Izgatott vagyok nagyon.

Sok fiatal számára lett példakép. Mennyire figyel oda arra, hogy példamutatóan viselkedjen?

Szerintem az élsportolók életvitele önmagában példaértékű. Ennek elemei a kitartó, kemény munka vagy a sportszerűség. Ahogy egy élsportoló él, cselekszik, annak már önmagában példamutatónak kell lennie. Én is így szeretnék élni. Persze, vannak szituációk, amikor nem cselekedhetsz úgy, ahogy szeretnél, hanem nagy levegőt kell venned, és tovább kell lépned.

Van példaképe?

A családom, apástól, anyástól, testvérestől.

Testvérével igen szoros a kapcsolata. Miben tudnak egymásnak segíteni?

Az, hogy Dávid ott van mellettem, hatalmas támogatás. Bármilyen eredményt érek el, ő soha nem fog bántani. Mi együtt csináltunk mindent, tizenegy hónap van köztünk. Egyedül suliba nem jártunk együtt, mert valószínű ott is versenyeztünk volna. Sokat tanultam tőle, azt is, hogy hogyan kell rendesen edzeni. Kiskoromban nekem hamarabb jöttek a sikerek, előbb nyertem országos bajnokságot, emiatt lelkiismeret furdalásom volt, mert én nem voltam olyan szorgalmas, mint ő. De most az élet őt igazolja. Alapból nem vagyok egy elveszett lány, de hogy Dávid ott van mellettem, és bármikor számíthatok rá, a jelenléte hatalmas lelki erőt ad. Olyan is volt, hogy Dávid nem jutott ki egy versenyre, én meg igen, akkor zokogva utaztam el. Emellett, ha az egyikünk jól úszik, akkor a másik attól feldobódik. Fordított helyzetben, amikor az egyikünknek nem sikerül jól egy verseny, az eléggé rosszul érinti a másikat, nehezen viseljük. Ekkor muszáj profi sportolónak lenni, hogy össze tudd magad szedni.

Gondolkozott már azon, hogy meddig fog még úszni?

Persze, gondoltam már rá, és természetesen vannak más dolgok is, amik érdekelnek. Viszont mindig azzal szeretek foglalkozni, amit éppen csinálok, úgyhogy most csak az úszásra fókuszálok. Elég régóta csinálom, lassan eljön majd az idő, amikor véget ér az úszókarrierem, ami remélhetőleg minél később lesz.

Mit szeret csinálni az úszáson kívül?

Szeretek a divattal foglalkozni, rengeteg divatbemutatóra járok, minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos. Emellett szeretek vezetni, oda vagyok a gyors kocsikért, a Hungaroringen is sokszor megfordulok. Ezt Dávid ragasztotta rám, ahogy mindent. Szeretek utazni, rengeteg helyre eljutottam a versenyek során, de városnézésre alig volt időm. Sok helyre szeretnék majd visszamenni.