Szoros meccsen kikapott végül a női pólóválogatott az olimpiai bajnoktól

Vereséggel zárta szereplését a magyar csapat a Vodafone Kupáért kiírt világbajnoki felkészülési női vízilabdatornán, Miskolctapolcán, s másodikként végzett pénteki legyőzője, az Egyesült Államok csapata mögött.

Bíró Attila szövetségi kapitány olimpiai negyedik, Európa-bajnoki címvédő együttese az első helyért szállt vízbe a százszázalékos, korábban Új-Zélandot és Ausztráliát is könnyedén verő olimpiai és világbajnok amerikaiakkal, ehhez azonban nyernie kellett.

Sikert ígérően kezdődött a meccs, hiszen a tengerentúliak első két emberelőnyüket elpuskázták, s bár a hazaiak is rosszul sáfárkodtak a hat az öt elleni játék kínálta lehetőségekkel, a center Bujka Barbara "magányos" alakításaival - két látványos csavargóljával - elhúzott 2-0-ra. Amerikai szépítést követően a balkezes Bujka újabb bombagóljaival 3-2-re, majd 4-3-ra alakította az állást magyar szempontból. Ezután viszont három - megválaszolatlanul maradt - amerikai találat következett (6-4).

A nagyszünet előtt Keszthelyi Rita ejtett pontosan, majd - már a harmadik negyed elején - ugyanő ismét a kapus felett ívelve át a labdát egyenlített (6-6). A rivális visszavette a vezetést, Keszthelyi rövidsarkos lökete azonban célba ért (7-7). Mi több: Szücs Gabriella távoli lövésével 8-7-tel megint a magyar együttes állt jobban, igaz, nem sokáig (8-8).A befejező nyolc percben a helyzetek előbb itt is, ott is kimaradtak, majd amerikai gólok következtek (10-8). Győzelmével az Egyesült Államok nyerte a Vodafone Kupát, míg Magyarország másodikként végzett.

Kikapni soha nem jó, mindegy, hogy ki az ellenfél és mennyi a különbség. Megnehezítettük a dolgukat, voltak jó momentumok, de ahhoz kevés, hogy nyerni is tudjunk - értékelt Bíró Attila az M4 Sportnak. Hozzátette, gólszerzésben még eredményesebbnek kell lenni a világbajnokságon, ebben segíthet, hogy Egerben jövő héten, a budapesti vb rajtja előtt még három edzőmérkőzést játszik a válogatott az amerikaiakkal.

Eredmény:

Egyesült Államok - Magyarország 10-8 (2-3, 4-2, 2-3, 2-0)

a magyar góldobók: Bujka 4, Keszthelyi 3, Szücs 1

korábban:

Ausztrália - Új-Zéland 16-4 (5-1, 4-0, 3-2, 4-1)

Csütörtökön játszották:

Magyarország - Új-Zéland 20-8 (8-2, 3-1, 4-3, 5-2)

Egyesült Államok-Ausztrália 14-7 (4-2, 2-3, 6-2, 2-0)

Szerdán játszották:

Magyarország-Ausztrália 9-9 (1-2, 4-3, 3-2, 1-2)

Egyesült Államok - Új-Zéland 18-3 (4-0, 4-2, 5-0, 5-1)

A Vodafone Kupa végeredménye: 1. Egyesült Államok 9 pont, 2. Magyarország 4 (37-27), 3. Ausztrália 4 (32-27), 4. Új-Zéland 0