Régi adósságot törlesztettek a Csaszi felújításával

Régi adósságot törlesztve, határidőre elkészült a Császár-Komjádi Sportuszoda. Az uszoda a világbajnokság után nyitva áll a nagyközönségnek: tanuszodája lesz a gyerekeknek és edzőbázisa a magyar öttusa, triatlon, úszó- és vízilabdasportnak, emellett, folytatva a régi hagyományokat, helyszíne lesz rangos hazai és nemzetközi versenyeknek.

Az 1976-ban átadott uszoda műszaki állapota az elmúlt években leromlott, méltatlan körülmények között fogadta a nagyközönséget, a válogatott úszókat, vízilabdázókat, és az utánpótlás sportolókat. A burkolatok, a vizes blokkok, az öltözőhelyiségek, valamint a medencetér is rég megérett a felújításra, miután az átadás óta eltelt 40 évben egyszer sem újították fel teljes körűen.

A régóta tervezett felújítási munkálatoknak jó apropót adott az, hogy Magyarország rendezi az idén a vizes világbajnokságot, amelyen a Császár-Komjádi uszoda lesz a sportolók egyik edzéshelyszíne.

„A Császár-Komjádi Sportuszoda régóta megérett a felújításra, egy régi tervet váltottunk most valóra. Az ésszerűség és a gazdaságosság figyelembe vételével a vizes világbajnoksághoz köthető beruházásokkal együtt valósult meg az uszoda korszerűsítése, ezt a modern létesítményt pedig a vb után bárki használhatja majd, hiszen nyitva lesz a nagyközönség számára is – mondta az átadón Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos.

Az elvégzett felújításnak köszönhetően a Komjádi uszodába lépve tágas, világos aulatér köszönti a sportolni vágyókat, a homlokzati üvegszerkezetek cseréje miatt már tiszta rálátás nyílik a Dunára, a megújult öltözőkben pedig saját vizesblokkal ellátott csapat- és csoportos öltözők-, illetve a közönség számára modern öltözőkabinok és beléptető rendszer kerültek kialakításra.

A jelenkor igényeinek megfelelő átalakítás magában foglalja a mozgásukban korlátozottak részére a külön öltözési lehetőséget, illetve a fedett medencék akadálymentes megközelítését.

Felújították az eddig leromlott, hiányos állapotú burkolatokat és a medence szigetelését is, a háttérben működő, a nagyközönség számára láthatatlan rendszerek is ki lettek cserélve, így a vízellátó rendszerek, a szellőztetés és a légtechnika is megbízhatóan fog üzemelni a jövőben. A Komjádi jellegzetes, de évek óta meghibásodott nyitható tetőszerkezete is felújításra került, így egy gombnyomással friss levegő és napfény engedhető be a 40 méter fesztávolságú tetőnyíláson.

A sportrendezvényre érkező nézők külön bejáraton, a Komjádi utca felől léphetnek be a létesítménybe, ahol felújított vizesblokkok és külön büféhasználat teszi kényelmesebbé az ott tartózkodást, a medencetérben a szurkolók új padokon ülhetnek, illetve korszerű eredményjelzőn követhetik az eredményeket.

A felújított Császár-Komjádi uszoda a világbajnokság után nyitva áll a nagyközönség előtt: a létesítmény minden magyar és minden fővárosi, sportolni, úszni vágyó család, felnőtt és gyermek igényét kiszolgálja majd.

A Császár uszodában felújították az 50 méteres medence vízgépészetét, és a Császár-udvar teljes homlokzatát. Az épület tetőteraszán zuhanyzókkal ellátott napozóteraszt alakítottak ki.

A felújítási munkálatokat hét hónap alatt végezték el, a létesítmény korszerűsítése 3,8 milliárd forintból készült el.