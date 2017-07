Úszókirálynők és pólókirályok randevúznak a gyönyörű Budapesten

Ilyen még egészen biztosan nem volt Magyarországon. Pénteken az ünnepélyes megnyitóval, valamint egy-egy műugró és szinkronúszó versenyszámmal kezdetét veszi a 17. FINA vizes vb. Arról megoszlanak a vélemények, hogy a FINA-vb hányadik a világ legnagyobb sporteseményei között, de az biztos, hogy az első hat között van. Az úszás igazi világsportág, amelynek sztárjaiért rengetegen rajonganak. Köztük van Hosszú Katinka is. A következőkben, ha nem is mindenre kiterjedően, de igyekszünk alaposan végigvenni, hogy mire számíthatnak a következő két hétben: kire-mire lesz érdemes figyelni, mikor kell a leghangosabban szurkolni, és főleg, hogy mit várhatunk a magyar csapattól. Reményeink szerint sok érmet, aztán majd meglátjuk.

A Dunán rendezett péntek este 21 órakor kezdődő megnyitóval veszi hivatalosan is kezdetét a 17. FINA vizes világbajnokság. Azt már előzetesen is tudni lehet, hogy ez az ünnepség káprázatosnak ígérkezik. Azok a szerencsések, akik látták ennek az eseménynek a főpróbáját, vagy jelmezes próbáját, valamennyien azt mondták, hogy mind a művészi hatás, mind a látvány fantasztikus lesz.

Budapest és Balatonfüred június 30-ig bezárólag hat sportág világbajnokságát rendezi meg egyetlen grandiózus eseményként. Az biztos, hogy ez a világbajnokság lesz a legnagyobb valaha hazánkban rendezett világverseny. Az úszás a világ egyik legfontosabb sportága, telis-tele világsztárokkal, egy úszó-vb pedig valóban világesemény, amit a két hét alatt mintegy hatmilliárd néző lát majd a világ minden táján.

Mit és hol?

A legfontosabb, hogy mindent egy helyen: az Origo vizes vb-aloldalán minden nap részletekbe menően követhetik a versenyeket, illetve a vb-hez kapcsolódó híreket. Helyszíni munkatársaink mellett a szerkesztőségben maradók is tüsténkednek majd: minden nap a tavalyi riói olimpián megszokott percről percre hírfolyamban követhetik a délelőtti és délutáni történéseket.

A hat világbajnokságot két városban és öt helyszínen rendezik meg. Budapest lesz az otthona az úszásnak, a vízilabdának, a szinkronúszásnak, a műugrásnak és az óriás toronyugrásnak, míg a nyíltvízi úszók Balatonfüreden csobbanhatnak majd. Az úszóversenyeket a világbajnokságra épített Duna Arénában rendezik az A-tól Z-ig felújított Dagály strand területén.

A 12 ezer nézőt befogadó lelátó a döntőkre jó eséllyel meg fog telni, de tiszta szívvel ajánljuk, hogy a délelőtti előfutamokra is üljenek be – hiszen ott is ugyanazok a sztárok úsznak, mint majd a délutáni döntők során. Ugyanitt rendezik a műugró-versenyeket is.

A vízilabdameccseknek a jól bevált Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda (röviden a Hajós) ad otthont, amit csöppet sem bánnak a sportolók, és higgyék el, a szurkolók sem fognak. A Margitszigeten a kék ég alatt, ismerős, és számos nagy hazai sikert látott kulisszák között drukkolhatunk a mieinknek.

A szinkronúszók sem mondhatják, hogy bezárták őket egy sufniba. A Városligetben, a Vajdahunyad-vár előtt, a műjégpályán kialakított versenyterület az ideiglenes lelátóval és versenymedencével egészen csodálatos helyszín lesz – szerintünk itt fog a legtöbb szelfi készülni a vb-n.

Az óriás toronyugrásnak is sikerült egyedülálló helyszínt találni. A Batthyány-térnél felállított ugrótorony (a nők 20, míg a férfiak 27 méterről ugranak) nagyszerű panorámát kínál, pazar látképben gyönyörködhetnek a sportolók – abban a néhány másodpercben, mielőtt leugranak.

A nyíltvízi úszók is megkapják a magukét, ezúttal biztosan nem érzik magukat mostohagyerekként. Balatonfüreden, a Tagore-sétány előtt kialakított versenyhelyszínnél aligha lehet jobbat elképzelni. Reméljük, hogy az időjárás is olyan nagyvonalú lesz, mint a helyszínt kijelölő szervezők.

Hogyan hová? A világbajnokság valamennyi helyszíne gyorsan és egyszerűen megközelíthető. A Duna Aréna a 3-as metróval (Forgách utcai megálló), az 1-es villamossal (Népfürdő utcai megálló), illetve a 15-ös és a 115-ös busszal (Árpád-híd megálló) is könnyen elérhető egy rövid sétával megtoldva. A Hajós Alfréd uszoda az Árpád-híd és a Nyugati pályaudvar között közlekedő 26-os busszal szinte már nevetségesen egyszerűen elérhető, ahogy az óriás toronyugrás Batthyány-téri helyszíne is a 2-es metróval. A Városliget legkönnyebben a kisföldalattival, azaz az 1-es metróval érhető el, de van ott megállója a 105-ös és a 20-as, 30-as és 230-as busznak, a 75-ös és 79-es trolinak is, illetve az Andrássy úton végig sétálva sincs őrületesen messze, ráadásul ez még különösen hangulatos is. Balatonfüred mintegy 130 kilométerre van Budapesttől, amiből közel 90 autópálya, a többit pedig a 710-es és 71-es úton kell megtenni. Ne feledjék, hogy az M7-es egy szimpla nyári szombat délelőttön is képes „meghalni", induljanak el időben!

Kit nézzünk, mit nézzünk?

Szinkronúszás

Időrendben haladva a szinkronúszók kezdik a világbajnokságot (karöltve a műugrókkal). Magyarország nem számít sportági nagyhatalomnak, úgyhogy hazai éremben kár reménykedni, de attól még az egykori orosz válogatott, Natalia Tarasova vezetésével készülő magyar csapat jó néven fogja venni a biztatást. Kiss Szofi tehetsége elvitathatatlan, ahogy a többiek szorgalma is, de az érmeket ettől függetlenül az oroszok kénye-kedve szerint fogják osztani.

A két éve Kazanyban egy kivételével valamennyi számot megnyerő csapat most sem lesz sokkal gyengébb, az ugyancsak kiváló spanyoloknak, kínaiknak és japánoknak várhatóan marad a harc az ezüst- és bronzérmekért. De nem kételkedünk Iker Bernadett, a szinkronúszó-szövetség alelnökének szavaiban, aki amondó, hogy a Városligetbe kilátogatóknak életre szóló élményben lesz részük.

Műugrás

A műugrók is pénteken kezdenek, és éremre ugyan itt sincs reális esélyünk, az viszont nem kizárt, hogy összejön egy döntő, például a 3 méteres szinkron műugrásban Kormos Villő, Fazekas-Gondos Flóra kettőstől – ez, bizony nagyon komoly bravúr lenne. Az óriás toronyugrás az egyetlen műfaj, amelyben nem tudunk versenyzőt indítani.

Nyíltvízi úszás

Ez már más tészta, itt már igenis számít(hat)unk éremre, akár egynél többre is. A szakág kiszámíthatatlan, a mezőny hihetetlenül sűrű, bárkit kizárhatnak szinte bármiért, és az 5, 10, de pláne a 25 kilométeres távon annyi minden történhet, hogy még belegondolni is fárasztó. Bízzunk benne, hogy a hazai víz és a magyar drukkerek többet nyomnak majd a latban, mint holmi sasszemű bírók.

Miután vesztenivalónk nincs, bátran rakjuk a terhet bárkinek a vállára: így a leghosszabb távon érmet várunk a Kazanyban 25 kilométeren második Olasz Annától, de 10 és 25 km-en a fiúkban is bízunk: a Gyurta Gergely, Rasovszky Kristóf, Papp Márk, Székelyi Dániel csapatban benne van – legalább – egy érem.

Vízilabda

Jó lenne azt írni, hogy az aranyérmen kívül minden más eredmény csalódás lesz, de ne áltassuk magunkat: Märcz Tamás férfi és Bíró Attila női válogatottjától is szép siker lenne egy érem a hazai medencében. Kemény Dénes nem kertelt, amikor azt mondta, hogy egyik csapatunk sem éremesélyes, és a férfiak egyelőre igyekeznek felzárkózni az élmezőnyhöz, és már az megnyugtató, hogy a gyengébb csapatokat magabiztosan verik, míg a legjobbakkal képesek szoros meccseket játszani. A Rio után kissé átalakult csapatban nem lesz ott Varga Dániel, míg Varga Dénes sérülés miatt kihagyta az utolsó felkészülési tornát, a Benu Kupát, de Kanada, Németország és Románia nem volt igazi fokmérője a felkészültségünknek, viszont három magabiztos győzelemmel (17-4, illetve kétszer 15-9) vághatnak neki az urak a vb-nek.

A férfi pólóválogatott kerete Kapusok: Decker Attila, Nagy Viktor

Mezőnyjátékosok: Decker Ádám, Gór-Nagy Miklós, Erdélyi Balázs, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Török Béla, Varga Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergő Decker Attila, Nagy ViktorDecker Ádám, Gór-Nagy Miklós, Erdélyi Balázs, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Török Béla, Varga Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergő

Ami a nőket illeti: ők ugyan nem nyerték meg a Vodafone Kupát, de az Új-Zéland, Ausztrália és az Egyesült Államok ellen vívott meccsek közül utóbbi kettő nagyon is fontos volt: az auszik elleni döntetlen és a regnáló olimpiai és világbjanok elleni szűk vereség azt mutatja, hogy a csapat tartja a lépést az élmezőnnyel.

A női pólóválogatott kerete Kapusok: Gangl Edina, Kasó Orsolya

Mezőnyjátékosok: Antal Dóra, Bujka Barbara, Czigány Dóra, Csabai Dóra, Gurisatti Gréta, Illés Anna, Keszthelyi Rita, Szilágyi Dorottya, Szücs Gabriella, Takács Orsolya, Tóth Ildikó Gangl Edina, Kasó OrsolyaAntal Dóra, Bujka Barbara, Czigány Dóra, Csabai Dóra, Gurisatti Gréta, Illés Anna, Keszthelyi Rita, Szilágyi Dorottya, Szücs Gabriella, Takács Orsolya, Tóth Ildikó

A továbbjutás egyik csapatnak sem okozhat gondot (a férfiak Olaszországgal, Franciaországgal és Ausztráliával, míg a nők Japánnal, Hollandiával és ugyancsak Franciaországgal vannak egy négyesben), az olaszok és a hollandok elleni rangadó megnyerésével még a csoportgyőzelem, és a nőknél azzal járó automatikus negyeddöntős hely sem elérhetetlen – onnan pedig már csak egy meccset kell nyerni, hogy éremért játszhasson a csapat. Ugyanez a metódus a férfiaknál is, a csoportelsőség ebben az esetben is jól fizet.

Úszás

Reményeink netovábbját jelentik a vb programjába július 23-án bekapcsolódó úszók. Népes, 29 fős, mind a 42 számot lefedő csapattal indulunk harcba, és itt bizony már mérhetetlenül csalódottak lennénk, ha aranyérem nélkül maradnánk.

Ők hozhatják az úszóérmeket a budapesti vb-n Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya kedden csapatot hirdetett a budapesti vizes világbajnokságra, amelynek medencés versenyei jövő vasárnap kezdődnek. A Duna Arénában július 30-áig zajló eseményen minden számban lesz hazai versenyző, egyéniben a szövetségi lista szerint 29-en próbálnak szerencsét. A fő rajthalmozó ezúttal is Hosszú Katinka lesz: hat számban indul Budapesten.

A legtöbbet, természetesen, az előző vb-n kettő, majd a riói olimpián három aranyat nyerő Hosszú Katinkától várjuk, aki ezúttal hat egyéni számban indul, melyek közül 200 és 400 méter vegyesen aligha tudják legyőzni, valamint 200 méter háton is a legjobb lehet. 100 és 200 méter pillangón Cseh László, az ifjúsági világcsúcstartó Milák Kristóf, illetve riói bronzérmes Kenderesi Tamás, míg 400 vegyesen Verrasztó Dávid csaphat oda a mezőnynek.

Nagyon drukkolunk a tavaly óta új edző, Nagy József irányításával készülő Gyurta Dánielnek, de a B-sek, azaz Balog Gábor, Bernek Péter, Bohus Richárd is előrukkolhatnak egy meglepetéssel. Női vonalon sem csupán Hosszú Katinkától kell várnunk az érmet: 400, 800 és 1500 méter gyorson Kapás Boglárka és Késely Ajna, pillangón Szilágyi Liliána, a vegyes számokban pedig Hosszú mellett Jakabos Zsuzsanna is jó eséllyel pályázik a dobogóra. Az úszóversenyek csúcspontjai a váltók, ezekben a férfi 4x100-as vegyes váltóban megcélozhatjuk a döntőt, a 4x200-as női gyorsváltó pedig egyenesen éremre hajt.

Azonban miután itt valódi világversenyről beszélünk, óriási lesz a konkurencia. Az amerikai csapatban ugyan már nincs az új kihívásokat kereső Michael Phelps, és az önmagát kereső Ryan Lochte sem, Budapestre jön viszont az egyaránt ötszörös olimpiai bajnok sprinter, Nathan Adrian, és a női mezőny legnagyobb sztárja, Katie Ledecky is. Itt lesz a japánok vegyesúszó királya, Szeto Daija, és Cseh László barátja és ellenfele, a dél-afrikai olimpiai bajnok, Chad Le Clos is. Bombaerős brit csapat érkezik Adam Peatyvel, James Guy-jal, Hannah Miley-val, ugyancsak meggyőző csapattal jönnek a franciák (Camille Lacourt, Florent és Laure Manadou) és a hollandok is (pl. Ranomi Kromowidjojóval), de nem is folytatjuk a felsorolást – győződjenek meg mindezekről a saját szemükkel.

Jegyek szinte még valamennyi napra kaphatóak, ne habozzanak erre a linkre kattintani, mert ki tudja, mikor láthatnak Magyarországon újra ilyen kaliberű sportolókat!