A Sztárban sztár nyertese énekli a vizes vb hivatalos szurkolói dalát

Bemutatták a 17. FINA Világbajnokság szurkolói dalát, amelynek címe We are the water. Kozma Kata, Sebestyén Áron és Iván Szandra szerzeményét Veréb Tamás, a 2016-os Sztárban sztár győztese adja elő. A dalt meghívásos pályázaton választották ki a vizes VB szervezői.