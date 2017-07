Monumentális és megható: a vizes vb megnyitója élőben

A Lánchíd környékén a Dunán 21 órakor kezdetét veszi a 17. FINA vizes sportok világbajnokságának ünnepélyes megnyitója. A történéseket az Origo folyamatosan frissülő cikkben igyekszik méltóképpen tálalni. Tartsanak velünk!

"A víz és az ember ünnepeként értelmezhető megnyitón a legtehetségesebb művészek színpadává az állandóan hömpölygő Duna és a rajta lebegő négy, egyenként 1600 tonnás, 80x10 méteres uszály alakul" - mondja a főrendező Káel Csaba és a látványtechnikáért felelős Jean-Christophe Canizares.

A folyóval való történelmi kapcsolatunk, a Duna kulturális jelentősége és az életünkre gyakorolt hatása is fontos szerepet kap az összművészeti előadásban, melynek háttérdíszletét kiváló építészeink munkája adja, köztük a Lánchíddal, a Budai Várral és a Várkert Bazárral. Ezek az építmények szintén bekapcsolódnak a történetbe: a vár például sosem látott épületfestéssel lesz megmutatva az este folyamán. A kihívás tehát óriási, már ami a kivitelezést illeti, így a megnyitón – melynek célja az is, hogy megmutassa Budapest lenyűgöző szépségét – nemcsak egy páratlan produkciót, hanem példátlan szakmai összefogást is tapasztalhat a közönség.

Több mint 510 művész, valamint 220 önkéntes és fiatal sportoló szívügye ugyanis ez az előadás, az ő közreműködésükkel valósul meg a produkció, izgalmas művészeti elemek és látványtechnika kíséretében. És akkor most már valóban lássuk a lényeget!

20.50

A műsor kezdete előtt már szép számmal gyűltek az emberek a Lánchíd környékén:

de ekkor még csak az üres színpadot figyelhették:

21.00

Mint azt bizonyára már tudják egy-egy műugró és szinkronúszó versennyel már elkezdődtek a budapesti vizes vb versenyei, de hivatalosan a megnyitóval veszi majd kezdetét a 17. FINA vizes világbajnokság.

21.05

Budapest villámtempóban készült fel a világbajnokságra, miután 2014-ben a hét évvel későbbi világbajnokság rendezési jogát nyerte el, azonban a mexikói Guadalajara 2015-ös visszalépése után beugróként - nem kis kockázatot vállalva - jelentkezett az idei rendezésre.

És ebben a pillanatban a hangosbemondó magyarul és angolul bejelenti, hogy kezdetét veszi a megnyitó ceremónia.

Víz és élet - víz

Ez az első kép címe. A fényekből egy csillagkép rajzolódik ki a hatalmas, 3000 négyzetméteres színpad fölött. A narrátor sok-sok érdekességet mond a vízről, amelyről jól tudjuk, hogy az élet forrása és a jövő záloga is egyben, de ugyanígy a tisztító szeretetnek is szimbóluma. A Vízöntő csillagkép után a színes fények a vb emblémájának alakjában állapodnak meg.

A Duna hangja

Egy ötvenfős gyerekkórus dalban adja vissza a számunkra oly' fontos Duna hangját és hangulatát, miközben táncosok keltik életre a nagy folyót.

A CNN-en is hír

Az amerikai hírtelevízió Twitter-oldalán számol be a megnyitóról.