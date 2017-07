Bizakodva vártuk a szombati nyíltvízi úszás 5 kilométeres döntőjét, ahol két magyar, Papp Márk és Rasovszky Kristóf is a Balatonba ugrott. Utóbbi úszónkat ráadásul a közvélemény és a szakma is éremesélyesként tartotta számon. Bár a dobogós helyezés most nem jött össze, nincs miért szégyenkeznie a 20 éves sportolónak.

Bár az időjárási előrejelzések alapján félő volt, hogy nem csak az úszók, hanem a nézők is vizesek lesznek, a beharangozott eső szerencsére elmaradt. Mondhatni, tökéletes idő fogadta szombat délelőtt a versenyzőket és a szurkolókat a 2017-es úszó vb nyíltvízi úszószámainak helyet adó Balatonfüreden,ahol bár egybefüggő felhőzet borította az eget, a napsugarak mégis gyakran törtek utat maguknak a takaró mögül.

A szervezők nem beszéltek mellé, amikor a kiemelt biztonságról nyilatkoztak. A Tagore sétányon a rendőri jelenlétet ugyanis a TEK kommandósai nyomatékosították. Az újságírótribünre való bejutás a Liszt Ferenc repülőtérre történő módon zajlott; fémdetektoros kapu és a csomagokat vizslató röntgenmonitor segítette a biztonságiak munkáját abban, hogy tiltott eszköz még véletlenül se jusson be a nyíltvízi úszás helyszínére.

A kalandvágytól vezérelve nem siettem a média tribünre, pontosabban elnéztem egy bejáratot. Így lehetőségem volt megfigyelni a bemelegítő versenyzőket, valamint a hosszútávúszók szövetségi kaptányával, Gellért Gáborral is válthattam pár szót.

"Bizakodom a versenyt illetően, Papp Márk és Rasovszky Kristóf felkészülése is remekül sikerült, ráadásul a hazai pálya és a közönség is biztosan nagy pluszt ad majd a fiúknak. Rasovszky akár a dobogóra is odaérhet, de azon sem lepődnék meg, ha Papp is az élmezőnyben végezne – árulta el a kapitány néhány perccel a rajt pillanatai előtt.

A FINA elnöke, Julio C. Maglione személyesen nyitotta meg a balatonfüredi helyszínt, Gyárfás Tamás alelnökkel egyetemben, rajtuk kívül is voltak azonban prominens vendégei a döntőnek, például a londoni olimpián 10 kilométeren aranyérmet nyerő Risztov Éva.

A startpisztoly eldördülését és a megmérettetést már a helyemről figyeltem, onnan drukkoltam a magyaroknak a zsúfolásig megtelt, 1500 férőhelyes tribünön helyet foglaló drukkerekkel egyetemben.

Bár sokáig bizakodtunk, hogy a végig az élmezőnyben úszó Rasovszky valóban odaérhet az első háromba, a hajrában egy nagyobb boly beérte és végül ötödikként csapott a célba – aztán a vegyes zónában az újságíró kollégáktól értesült, hogy sajnos a hivatalos eredmény alapján hetedikként zárt.

"Az ötödik helynek örültem, bár titkon nyilván abban is reménykedtem, hogy érmet is nyerhetek, főleg hogy sokáig dobogós helyen úsztam. A hetedik hely azért már kissé csalódás, mert azt a célt tűztem ki magam elé, hogy valamelyik számban minimum az első hatban végzem."

Sokáig úgy tűnt, meg is lehet a dobogó, az utolsó pár száz méteren azonban összezsúfolódott a mezőny, mi történt?

"Sajnos az egyik francia versenyzővel elég nagy adok-kapokba keveredtünk a hajrában, felváltva érkeztek a víz alatti támadások. Félszemmel figyeltem is mellettünk hajózó zsűrit, nem zárnak-e ki minket, nem lett volna meglepő. Szerencsére ez nem történt meg, a mezőny viszont utolért minket, így a végén sokkal zsúfoltabb lett a befutó. Végezhettem volna előrébb, de sokkal hátrébb is, összességében úgy érzem, a maximumot úsztam ki magamból.

Sikerült az előzetesen eltervezett taktikát megvalósítani?

Nagyjából igen, bár mindig az aktuális helyzet határozza meg, hogy éppen hogy ússzak. Az utolsó félkörig abszolút jó volt a tempó, ott aztán elég kemény lett a helyzet, főleg a célegyenesben.

Hogyan tovább? Legközelebb kedden, 10 kilométeren ugrik majd vízbe.

Délután még vélhetően úszunk egy levezetőt, aztán pihenés, de holnaptól már száz százalékkal a következő számra koncentrálok. Mint mondtam, szeretnék valamelyik versenyben az első hatban végezni, ez most csak félig sikerült, remélem a következő megmérettetések valamelyikén összejön.

Veszprémiként duplán hazai pályát jelentett a Balaton?

Szenzációs, az első pillanattól kezdve éreztem a biztatást, ezúton is köszönöm a szurkolóknak, hogy ennyien kíváncsiak voltak ránk és ilyen fantasztikus hangulatot teremtettek a lelátóra.

Papp Márk is jól kezdett, hiszen az első kilométereken még a tíz közelében volt, végül azonban 62 induló közül a 31. helyen zárt.

"Rosszabbul teljesítettem, mint a kazanyi világbajnokságon, pedig az ottani 13. helyet szerettem volna most túlszárnyalni. Sajnos nem voltam 100 százalékos állapotban és nem is a felkészülésem, hanem az azt megelőz két sérülésem miatt. Már az elején olyan hibákat vétettem, amiket nem lett volna szabad, főleg tapasztalt versenyzőként. Innentől az a cél, hogy jövőre, valamint a következő években ebből a hullámvölgyből, aminél remélhetőleg már nem lesz mélyebb, visszajöjjek."

Balatonfüreden vasárnap is érdemes lesz követni az eseményeket. A női 5 km-es versenyszámban Olasz Anna és Sömenek Onon Kata ugrik a Balatonba.