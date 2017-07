Nem csak Hosszú Katinka halmozza az élvezeteket

A budapesti vizes világbajnokságon Hosszú Katinka lehet a hazai csapat legnagyobb sztárja, az Iron Lady hat egyéni számban is rajtkőre áll, de nem ő az egyetlen, aki halmozza az élvezeteket.

A női mezőnyben senki nem vállal több egyéni számot, mint Hosszú Katinka, de a spanyol Mireia Belmonte García nála is több versenymétert tehet meg a vízben.

Az amerikai Katie Ledecky négy gyorsúszó számban (200, 400, 800 és 1500 méter) is címvédőként érkezik Budapestre, a két legnagyobb számhalmozó a női mezőnyben azonban Hosszú Katinka és Belmonte.

Hosszú Katinka hat egyéni számban száll majd vízbe, 200 és 400 méter vegyesen, 100 és 200 méter háton, 200 gyorson, valamint 200 pillangón.

Gyakran összefuthat majd a spanyol olimpiai bajnokkal az Iron Lady, hiszen Belmonte is indul 200 és 400 vegyesen, valamint 200 pillangón is. Ő ezek mellé a 400, 800 és 1500 méter gyorsot is bevállalta.

Belmonte amennyiben minden számon döntőbe jut, ő lehet a legfoglalkoztatottabb úszónője a budapesti világbajnokságnak, ami az egyéni számokat és akkor a váltókat nem is számoltuk, hiszen a tagokat ráérnek később kijelölni a kapitányok.