A kapitány szerint a brazil focit idézte női pólósaink első vb-meccse

A magyar válogatott esélyeshez illő könnyedséggel 20-11-re győzte le Japánt a világbajnokság női vízilabda-tornájának első csoportmeccsén. Gyorsan kiderült, hogy a vb további részében ennél csak nehezebb dolga lesz Bíró Attila csapatának. A szövetségi kapitány ennek ellenére nem volt kibékülve az eredménnyel, elsősorban a védekezést kritizálta, míg a mezőny legeredményesebbje, az öt gólig jutó Bujka Barbara szerint a támadójáték sem volt hibátlan.

A találkozó legkésőbb a második negyed végére eldőlt, amikor a magyar csapat már 12-4-re vezetett. A második kétszer nyolc percet viszont csak 8-7-re nyerte, amit nem is hagyott szó nélkül a találkozó után az Origónak is nyilatkozó Bíró Attila szövetségi kapitány.

"A lőtt gólok számával nem lehetünk elégedetlenek, de hátul nagyon sokat kaptunk. Tizenegy gól mindenkitől sok, de Japántól különösen. Hiányzott a koncentráció a védekezésben, ezen okvetlen javítanunk kell.

A kapitánynak arra is van ötlete, hogy mi állhatott a sok kapott gól hátterében. "Jobban kell támadni a labdát, nem voltunk mindig elég erélyesek, és jobb kapusteljesítményre lesz szükség a továbbiakban."

Bíró Attila hozott egy érdekes hasonlatot is meccsel kapcsolatban."Olyan brazil focis volt a meccs: szépen játszottunk támadásban, sok gólt lőttünk, ugyanakkor lyukas volt a védekezésünk és sokat is kaptunk."

Egy haszna biztosan volt a könnyed győzelemnek. "Miután összesen egyetlen fórt kaptunk, volt alkalmunk gyakorolni a hat hat elleni játékot, ami nem is ment rosszul."

"Azért kaphattunk ennyire kevés emberelőnyt, mert nagyon jók voltak a centereink támadásban, mire a bírók kiállíthattak volna egy japán játékost, ők már gólt lőttek akcióból" - fogta meg a kevés fór pozitív oldalát a találkozó első két negyedében védő Gangl Edina.

"Jó lett volna kevesebb gólt kapni, de azt hiszem, így is sikerült erőt demonstrálnunk. Talán kevesen gondolnák, de nagyon kellemetlen ellenfél ez a japán csapat" - mondta a kapus, akinek a szavait alátámasztotta a csapat egyik vb-újonca, Gurisatti Gréta. A két gólt szerző 21 éves átlövő is amondó, nem ez volt a csapat legkönnyebb meccse.

"Szinte követhetetlenül váltogatják az oldalakat, balkezes lő kapás oldalról, erőszakosak, harciasak. A következő, franciák elleni csoportmeccs biztos, hogy könnyebb lesz."

Az újoncon nem látszott a megilletődöttség, aminek a leküzdésében nem csak a köpenye zsebében figyelő, a barátjától kapott maci segített, hanem Keszthelyi Rita, a válogatott csapatkapitánya is.

"Keszó a meccs előtt odajött hozzánk, azaz hozzám és Szilágyi Dorottyához a másik újonchoz, mindkettőnket megölelt és biztatott, pedig ő nem nagyon szokott ilyeneket csinálni, úgyhogy ez nagyon sokat jelentett."

Ahogy a szigeti lelátókat kevés híján megtöltő közönség biztatása is. "Fantasztikus érzés volt, hogy már a bemelegítés során hallottuk, ahogy a szurkolók kiabálják, hogy "hajrá, magyarok". Aztán, amikor kijöttünk, és a pódiumra felállva bemutatott bennünket a hangosbemondó, és kiintegettem a közönségnek - azt hiszem, ennél jobb érzés nem sok van."

Ami a meccset illeti, Gurisatti szerint a végén talán kicsit elvitte őket a hazai vb izgalma, az elején viszont minden oké volt, különösen azért, mert "Bujka Barbi szerencsére hozta a formáját, a góljai rögtön az elején megnyugtattak bennünket."

A megszólított, azaz öt góljával a mezőny legeredményesebbjének bizonyuló Bujka Barbara mosolyogva fogadta a gratulációkat, de abban egyet értett Bíró Attilával, hogy a védekezésen még van mit csiszolni.

"Valóban, a harmadik negyedtől egy kicsit elfogyott a koncentráció. Talán a nagy előny, talán a sok néző lehetett az oka, esetleg az, hogy mindenki próbált villantani valamit. De a lényeg az, hogy végül simán nyertünk."

A kiváló center szerint elől sem volt azért minden olyan rózsaszín, ahogy azt a húsz lőtt gól mutatja. Ha olyan jók lettünk volna, ahogy mondják, akkor negyvenet lőttünk volna, nem húszat.

A franciák ellen, akik már "vízlabda vízilabdát" játszanak lehet javítani. A délutáni francia-holland meccset nem látták a lányok, viszont a válogatott videósa felvette, úgyhogy hétfőtől lehet készülni mindkét ellenfélből.

"Szerencsés a meccsek sorrendje a csoportban, a gyengétől megyünk az erős felé, mire a hollandok elleni meccs jön, már sokkal jobb formában leszünk" - mondta Bujka Barbara, aki ugyan korántsem újonc - sőt, a válogatott egyik legrutinosabb játékosa - mégis meglepődött, kilépve a medencetérbe. "Azt hallottuk, hogy vasárnapra csak kevés jegyet adtak el, ehhez képest majdnem teli volt a lelátó. Lehet, hogy még soha nem játszottam ennyi ember előtt."

A bemutatkozás tehát meglehetősen jól sikerült, de a neheze még ezután következik. A csapat több mint két hónapja készül együtt a világbajnokságra, ennyi idő éppen elég ahhoz, hogy egymásra unjanak a lányok. Azonban jó hírünk van: szó sincs ilyenről.

Kilenc hete készülünk együtt, de minden rendben van a csapaton belül. Szeretjük egymást, a medencében és a parton is jó a hangulat - nyugtatott meg bennünket Gangl Edina, aki szerint a nagyon is fontos, hogy a következő két meccsen a magyar válogatott behúzza a csoportgyőzelmet. "Jót tenne az önbzalmunknak, nem kellene lejátszani egy esetleg rizikós negyeddöntőt (a négy csoportelső egyből a legjobb nyolc közé jut, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a negyeddönttőért - a szerk.), és jól jönne az az egy pihenőnap is, mert, amíg le nem játszottuk az utolsó csoportmeccset, addig, így beszéltük meg, nincs semmilyen lazítás, vagy külső program.

A magyar női vízilabda-válogatott legközelebb kedden 20.10-kor ugrik vízbe, akkor Franciaország lesz a mieink ellenfele.