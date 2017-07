Fantasztikus pályázattal készül 2024-re Budapest

Budapest mellett az oroszországi Kazany, valamint Hongkong és Tajvan kandidált a 2022-es és 2024-es rövidpályás úszó vb megrendezésére. A FINA Büro hétfőn délelőtt ül össze, majd délben hirdeti ki a döntést arról, hogy a négy pályázó közül melyik két város rendezheti meg az eseményt. A magyar fővárosnak óriási az esélye, hogy hét évvel a 2017-es vizes vb után újra vendégül lássa a világ legjobb úszóit.

A FINA rövidpályás (azaz 25 méteres medencében zajló) világbajnoksága legalább annyira népszerű és jelentős esemény, mint a most zajló nagymedencés vb. A világ úszósportja ezt a versenysorozatot is nagyon komolyan veszi, az időpontja pedig általában az év végére esik. (2016 decemberében Kanada rendezte meg az eseményt.)

A FINA Büro ülésén a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Bienert Gusztáv tartja majd meg a prezentációt. Mondanunk sem kell, hatalmas dolog lenne, ha a jelenleg is zajló vizes vb után 2024-ben Budapest rendezhetné meg a rövidpályás világbajnokságot. Korábban soha nem volt még példa arra, hogy ugyanaz a város hét év alatt mind a „normál”, mind a rövidpályás úszó vb-t megrendezze. A magyar pályázat egyik legnagyobb aduja a csodálatos Duna Aréna. A létesítmény ott van a világ legmodernebb uszodái között, éppen ezért nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb rangos nemzetközi versenynek adjon otthont. 2020-ban a magyar főváros rendezi majd az összes vizes szakág Európa-bajnokságát (tehát az úszó, a vízilabda, a műugró, a műúszó és a hosszútávúszó Eb-t), ezt követné a 2024-es rövidpályás világbajnokság.

Bár a jelenleg is zajló budapesti vizes vb úszóversenyei csak július 23-án, vasárnap kezdődnek el, a FINA sportdiplomatái már most is felsőfokon nyilatkoznak a vb eddig eltelt két napjáról, a városligeti műúszó és a balatonfüredi hosszútávúszó versenyekről, azoknak a hangulatáról. A vélemények kiemelik, hogy a magyarok teljesen egyedi helyszíneket varázsoltak elő, amely nagyon jót tesz a vb megítélésének. Ezt a sikert igyekszik meglovagolni a Bienerth Gusztáv vezette Magyar Úszó Szövetség, amikor megtartja végleges prezentációját a 2024-es rövidpályás úszó vb-ről.

Korábban Gyárfás Tamás, a FINA elnöke azt mondta, hogy kész lemondani a nemzetközi szövetségben betöltött összes pozíciójáról, ha nem Budapest nyeri el a 2024-es rendezést.