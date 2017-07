Újabb varázslat Kiss Szofitól a Ligetben

Szvetlana Kolesznyicsenko eddig a vizes világbajnokság legdominánsabb versenyzője. Két aranyat nyert két nap alatt, az egyetlen számban, ahol nem indult, ott el is maradt az orosz győzelem. Ma egy újabb selejtezőn győzött 95 feletti pontszámmal, ezúttal az egyéni szabadprogramban. Kiss Szofi sajnos nem jutott döntőbe, de teliszájas mosollyal értékelte 79,4000-es eredményét. Ez az érték ráadásul élete legjobbja, így nincs is oka csalódottnak lenni.

Gyönyörű időben kezdődött és impozáns fényárban ért véget a szinkronúszás egyéni szabadprogramjának selejtezője. Szvetlana Kolesznyicsenko, akit szombaton és vasárnap is világbajnokká koronáztak, ismét elkápráztatta a publikumot.

95,5000-et kapott kűrjére, ami elképesztő lenne, nála inkább természetes, ezzel elsőként jutott a döntőbe. Második helyen a spanyol Ona Carbonell végzett, aki szintén fantasztikusan szerepelt és ezt a bírók is honorálták, méghozzá 94,1667 ponttal. Harmadikként az ukrán Anna Volosina került a fináléba, 92,8667-es eredménye majdnem egy egész ponttal jobb volt, mint a japán Inui Jukikóé (91,9667). Érdekesség, hogy ez a sorrend megegyezik a szombati technikai döntő végeredményével.

A nagyérdeműt azonban leginkább Kiss Szofi érdekelte. A magyar lányt ismét a mezőny második felébe sorsolták, éppen a 15 perces szünet után ugorhatott a vízbe. A Janicsák Veca által előadott "Most múlik pontosan" című dalra megkomponált kűrje osztatlan sikert aratott a lelátókon, ahol végül állva tapsoltak neki.

Szofi elmondta, maradéktalanul elégedett mind a produkciójával, mind a pontszámával. A közönség biztatását az első másodperctől érezte.Úgy gondolta, hogy ezzel a zenével kivívja a nézők szimpátiáját, hiszen talán minden magyar szívéhez közel áll. Kiemelte azt is, hogy nagyon örül a 80-hoz közelítő pontoknak, mivel egyrészt ő is érzi a fejlődést, másrészt

a bírók is kezdik komolyan venni mind őt, mind az egész magyar csapatot.

Natalia Tarasova szövetségi kapitány is megemlítette a publikum szerepét és biztos abban, hogy pluszt jelentett Szofinak ez a támogatás. Ugyan szigorú edző hírében áll, mégis végig mosolyogva beszélt tanítványa produkciójáról és ő is érzi, hogy karnyújtásnyira van a 80-as álomhatár.

A 79,4000 egyébként minden idők legjobb magyar pontszáma ebben a sportban.

Holnap a csapatok technikai döntőjével folytatódik a program, majd este a duettek szabadprogramjának selejtezője következik.