Ideges kezdés után hengerelt első meccsén a pólóválogatott

Ausztrália ellen kezdte meg szereplését a magyar férfi vízilabda-válogatott a budapesti világbajnokságon. A kezdeti idegeskedés után a második negyedre már megnyugodtak a fiúk és közönségszórakoztató játékkal nyertek. A közönség fantasztikus volt, Nagy Viktor stabilitást adott védekezésben, Varga Dénes pedig árlendítette a csapatot a holtponton.

A két együttes legutóbb tavaly, a riói olimpia csoportkörében találkozott egymással, akkor 9-9 lett a találkozó végeredménye. Az ausztrál csapat legjobb játékosa, Aaron Younger, aki idén a Szolnokkal megnyerte a Bajnokok Ligáját. Youngert a 2015-ös kazanyi világbajnokságon beválasztották a torna álomcsapatába. Kilenc helyen cserélődött ki az ausztrál válogatott ahhoz képest, ahogy a 2016-os riói olimpián szerepelt.

A magyar csapatot csordulásig telt Hajós Alfréd Sportuszoda és fantasztikus hangulat várta. A nézőtéren rengeteg prominens szereplő foglalt helyet, mindenki izgatottan várta, hogy számunkra is elkezdődjön a férfi vízilabda torna. A játékosokat egyesével mutatták be, sok arcon volt felfedezhető a kezdeti feszültség, ami egy darabig a medencében is érződött.

A magyar csapat hozta el a labdát az első ráúszásnál, de három támadásunk is eredménytelenül végződött, mire Lachlan Edwards centerből megszerezte a vezetést. A magyar támadások rendre elhaltak vagy az ausztrálok kapusa védett, Märcz Tamás kénytelen volt időt kérni, ami után emberelőnyből Zalánki Gergő lőtt a lécre. Már két perc sem volt hátra a negyedből, amikor megszületett az első magyar világbajnoki gól, Vámos Márton balos bombáját nem tudta védeni Anthony Hrysanthos. Az első negyed végén még Nagy Viktor védett kettős hátrányban, így mindössze két gól született az első játékrészben.

A második negyed elején Varga Dénes vált le emberéről, Manhercz ezt kitűnően vette észre, a csapatkapitány góljával fordított a magyar csapat. Később Manhercz lőtt kapufát, majd Nagy Viktor mutatta be negyedik, ötödik, majd hatodik védését is, a túloldalon pedig Varga Dénes tett arról, hogy megnyugodjanak a társak, remek gólt szerzett. Kicsit megnyugodtak a fiúk, gyönyörűen játszottak meg egy előnyt, de Hárai Balázs a lécre húzta a labdát, majd Török Béla a változatosság kedvéért a bal kapufára lőtt. A folytatásban Hosnyánszky Norbert mutatta be lövőtudományát, vízre pattintva szerzett gólt, a túloldalon Aaron Younger lőtt gólt klubtársának, Nagy Viktornak emberelőnyből, majd Varga Dénes is lőtt egyet előnyből, így 5-2-vel fordulhattunk a második félidőre.

A harmadik negyedben is Varga Dénes szerezte az első gólunkat, ezúttal egy ötméterest követően volt eredményes. A kapunkban Nagy Viktor egyre inkább elkapta a fonalat, egy hátrányos védekezés után mutatta be 11. védését a 13. ausztrál lövés után. A születésnapos Märcz Tamás éppen Hárai góllövése közben kért időt, így az előnyös gólt végül Török Béla lőtt be. Arról, hogy az ausztrálok a harmadik negyedben se maradjanak gól nélkül, Joe Kayes gondoskodott, aki közvetlen közelről húzta a labdát Nagy kapujába, 7-3-mal fordultunk az utolsó felvonásra.

Hárai Balázs szinte teljesen a víz alól szerezte meg a magyar csapat nyolcadik gólját, majd Mezei Tamás találata jelezte, hogy az ausztráloknak itt már nem lesz sok keresnivalója a negyedik negyedben. Manhercz Krisztián szerezte a csapat tízedik gólját, Vámos bombája pedig a benti vasról pattant ki, a gólbíró második blikkre meg is adta a gólt. A hajrában Török Béla szerzett egy rendkívül szemfüles találatot, a vízen kacsázta az ausztrál kapu rövid sarkába a labdát. Fél perccel a meccs vége előtt Manhercz szólózott egyet egy labdaszerzés után, egyedül végigúszva szerezte a meccs utolsó gólját.

A meccs után a közönség énekelve köszöntötte az éppen a születésnapján tétmeccsen debütáló szövetségi kapitányt, Märcz Tamást.

Magyarország-Ausztrália 13-3

A magyar góllövők: Varga Dénes 4, Vámos 2, Manhercz 2, Török 2, Hosnyánszky 1, Hárai 1, Mezei 1



„Nem a születésnapom most a fontos, de több ezren még nem köszöntöttek egyszerre, nagyon jól esett. A meccset jól kezdtük annak ellenére, hogy gólt nem szereztünk, kaphattunk volna fórokat, de örülök, hogy a fiúk tartották magukat a megbeszélteket, nem kezdtek el kapkodni, végül pedig az valósult meg, amit mi terveztünk el" – értékelt a kapitány.

Folytatás szerdán Olaszország ellen, ahol a tét a csoportgyőzelem lesz majd.

A csoportunk másik mérkőzésén:

Franciaország-Olaszország 9-18