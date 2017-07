Menetrendszerű orosz győzelem a selejtezőben, kínaiak és ukránok a dobogón, ahogy már megszokhattuk. A szinkronúszás leghosszabb versenyét láthatta kedd este a közönség, ugyanis a párosok szabadprogramjának selejtezőjében 43 ország indult. Kiss Szofi és Schwarcz Anett a 20. helyen végeztek, 79,8333 ponttal. Nagyon-nagyon közel van már a 80.

Este hétkor kezdődött és tizenegykor ért véget a szinkronúszás páros szabadprogramjának selejtezője. 43 ország és duó, embertbpróbáló sportolónak és nézőnek egyaránt. Ráadásul a magyar lányok a 40. helyen következtek, de a közönség kitartott és hatalmas ujjongással fogadta Szofit és Anettet. Akik nem is okoztak csalódást.

Kűrjük előtt, közben és után is talpon volt az egész lelátó, ütemes tapssal és folyamatos buzdítással segítették a lányokat. Amikor a fejük víz fölé került, akkor még egy kicsit feltekerték a hangerőt az összes szektorban. Mindent beleadott a duó, a pontszámhirdetésnél pedig ismét jött a síri csend és várakozás. 79,8333 a végső érték, a közönség pedig hirtelen nem is tudott miként reagálni. Minden idők legjobb magyar vb-pontszáma, aminek egyértelműen örülni kell, de mégis mindenkiben ott volt a kis tüske. Egészen pontosan 17 századnyi tüske.

Kiss Szofi nem is tudta titkolni csalódottságát. Véleménye szerint mindent megtettek és kiadtak magukból, nagyon szeretett volna több pontot kapni és szerinte meg is érdemelték volna, de így is nagyon büszke az eredményre.

Schwarcz Anett elmondta, életében nem izgult ennyire, de amint felléptek a pódiumra, a közönség ereje és a hangulat egy pillanat alatt elüldözte az izgalmat. Meg persze a közösen felrajzolt szivecske, amit egymás füle mögé rajzolnak az utolsó pillanatokban, amolyan nyugtató szertartásként.

Azt mindenesetre jó látni, hogy a magyarok ott vannak már az álomhatár közvetlen közelében, és csak idő kérdése, mikor törik át.

A végeredmény ismét nem hozott melepetést: Kolesznyicsenko szépen megágyazott legújabb vb-címének, Packeviccsel karöltve már megnyerték a technikai számot, most pedig a selejtezőben káprázatos, 96,6333 pontot szereztek. Mögöttük a kínai Csiang-ikrek végeztek, 94,9333-mal, harmadik helyen pedig az ukránok, Volosina és Jahno kerültek a fináléba, 92,8333 ponttal.

Holnap 11 órakor az egyéni szabadprogram döntőjét rendezik a Városligetben, majd este hétkor következik a csapatok szabadprogramjának selejtezője, ahol ismét lehet a magyar válogatottnak szurkolni! Hátha eltűnik az a 17 század...