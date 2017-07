A női pólósok edzőmeccset csináltak a franciák elleni csoportmeccsből

A magyar női vízilabda-válogatott a japánok elleni magabiztos sikert (20-11) követően második meccsén a francia válogatott ellen szállt medencébe a hazai rendezésű világbajnokságon. A franciák nagy verést kaptak első meccsükön a hollandoktól (2-17), Bíró Attila csapata félig-meddig már a csoportrangadóra is készülhetett.

A Hajós Alfréd Sportuszodában ezúttal is rengeteg néző és remek hangulat várta a lányokat. A magyar női válogatott eddig minden meccsét megnyerte a francia válogatott ellen, így magabiztosan lehetett készülni. Elsősorban a hollandok elleni, csütörtöki meccs lesz sorsdöntő a csoport végeredményét illetően.

Az első negyedben Szilágyi Dorottya hozta el a labdát, 28 másodperc elteltével pedig már vezettünk is, Keszthelyi Rita lőtte az első magyar gólt. Az ezúttal a kapunkban kezdő Kasó Orsolya rögtön bemutatott egy védést a túloldalon, majd egy francia emberelőnyös akció közben is hárítani tudott. Louise Counil a másik kapuban kicsit elnézte Keszthelyi lövését így hamar kétgólos előnybe kerültünk. Később Takács Orsolya emberelőnyből volt eredményes, Antal Dóra pedig Keszthelyi passzát váltotta gólra. A folytatásban Keszthelyi lőtt újabb gólt, majd Szilágyi labdaszerzése után kaptunk egy emberelőnyt, amit Tóth Ildikó váltott gólra. A negyed végén Szilágyi pókhálózta ki a bal felsőt, így 7-0-ra hoztuk az első negyedet.

Érdekesség, hogy az első negyedet vízilabdában szokatlan módon csere nélkül hozta le a magyar csapat, Keszthelyin kívül mindenki pihenőt kapott a szünetben. A második negyed francia góllal indult, Estelle Millot volt eredményes ötméteresből. A túloldalon újabb előnyös helyzetet váltottunk gólra, Illés Anna iratkozott fel a góllövők közé, majd Czigány Dóra lőtte be a kilencediket egy átlövésből. A franciák meglőtték második góljukat is, Aurore Sacre emberelőnyből talált be, erre válaszul Csabai Dóra, majd Bujka Barbara is fórból köszönt be, majd utóbbi centerből is eredményes volt egy csavar után. A hajrában Czigány és Guisatti Gréta talált még be, 12 gól volt a magyarok előnye félidőben (2-14).

A harmadik negyedet Tóth Ildikó centergólja nyitotta, majd Takács lőhetett hasonló gólt bántóan üresen a francia kapu közvetlen közeléből. A túloldalon a franciák egy kettős előnyt váltottak gólra Adeline Sacre révén, Szilágyinak viszont elég volt a sima előny is a magyar csapat 17. góljához. Lea Bacheilier centerből szerezte meg a franciák első akciógólját a harmadik negyed közepén. A harmadik negyed végére Szűcs Gabriella révén minden mezőnyjátékosunk feliratkozott a góllövők közé, de volt még idő gólra, Bujka lőtt kívülről, Antal pedig emberelőnyből újabb gólt, két másodperccel a negyed vége előtt pedig Millot szerezte meg saját maga második, csapata ötödik gólját.

A negyedik negyedet Bujka nyitotta, ami a gólokat illeti, majd két kivédekezett emberhátrány következett. Hosszúnak tűnő percek teltek el gól nélkül, főleg a második félidőre beállt Gangl Edina volt nagy munkában, aki ötméterest is hárított, miközben Counil helyett a francia kapufa hatástalanította a magyar lövéseket. Relatív hosszú gólcsend után Keszthelyi lőtt egy hatalmas gólt, majd Antal Dóra duplázott az utolsó percben. Az utolsó gólnál a kapus kezéből vette ki a labdát egy egészen érdekes jelenet végén, ezzel kialakítva a 24-5-ös végeredményt.

„Megtették a lányok, amit kértem tőlük. Szebbnél szebb gólokat lőttek, a védekezés is rendben volt, nagy különbség volt ma a két csapat között, ez egy jó edzésnek megfelelt. A vacsorától kezdve már csak a hollandok elleni meccsel foglalkozunk" – értékelt röviden Bíró Attila szövetségi kapitány.

Franciaország-Magyarország 5-24

gólszerzők: Millot 2, Aurore Sacre, Adeline Sacre, Bacheilier ill. Keszthelyi 4, Bujka 4, Antal 4, Takács 2, Tóth 2, Szilágyi 2, Czigány 2, Csabai, Illés, Guisatti, Szűcs

A csoport másik meccsén:

Japán-Hollandia 8-20

A csoport állása: 1. Magyarország 4 pont, 2. Hollandia 4 pont, 3. Japán 0 pont, 4. Franciaország 0 pont.