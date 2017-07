Tokióra reális cél lehet az érem Rasovszky számára

Rasovszky Kristóf élete legjobb felnőtt eredményével ötödik lett a FINA vizes világbajnokság 10 kilométeres nyíltvízi számában. A célba érés után az Origónak nyilatkozva elmondta, teljes mértékben elégedett az úszásával, egyelőre ennyi a maximum, amit elvárhat saját magától. Edzője, Szokolai László szerint a taktikai finomságokon míg Gellért Gábor szövetségi kapitány szerint a gyorsaságán kell egy kicsit csiszolni, és akkor reális cél lehet az éremszerzés Tokióban.

Rasovszky Krstóf ötödik, míg Székelyi Dániel 21. lett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében. Mindkettőjüknek ez a legjobb eredménye felnőtt világversenyen, de bőven van még bennük tartalék.

"Még nem láttam a hivatalos eredményt, de már többen mondták, hogy ötödik lettem. Azért megvárnám, amíg papírom lesz róla, mert az öt kilométer után egy kicsit csalódott voltam, amikor kiderült, hogy nem ötödik, hanem csak hetedik lettem- mondt Rasovszky Kristóf az Origónak a balatonfüredi vegyeszónában.

"Annak nagyon örülök, hogy végig sikerült megvalósítanom az előre eltervezett taktikát, azaz nem akartam mindenáron vezetni, inkább csak utaztam azokkal, akikről tudtuk, hogy a végén ott lesznek a legjobbak között.

Magyarán jó döntés volt az olimpiai bajnok holland Ferry Weertman lábvizén úszni a célegyenesig, a holland ugyan a végén ellépett Kristóftól, de elég lendületet adott ahhoz, hogy ötödiknek ússzon be a magyar fiú.

"Amikor Ferry elindult, akkor a francia fiú (a később harmadikként beérő Marc-Antoine Olivier - a szerk.) elindult vele, és kiszorítottak az ideális útvonalról."

Hallotta a füredi közönséget, amelyik különösen akkor volt hangos, amikor élre állt.

Rasovszkyra vár még egy laza úszás, 1250 méter a váltóban,és egy kőkemény 25 kilométer, ahol nem is akar tippelni, hogy mi lehet az eredmény.

"A 25 kilométer teljesen kiszámíthatatlan, ott aztán tényleg bármi lehet. Még melegebb lesz a levegő, még melegebb lesz a víz, pedig már most is majdnem túl meleg volt. Most meg kell próbálnom regenerálódni. Van esély az éremre, nem mondom, hogy nincs, talán a kezemre játszhat ez a bizonyos kiszámíthatatlanság.

Szokolai László, Rasovszky Kristóf edzője is elégedett volt tanítványa produkciójával. A szakember szerint a legtöbb tanulsággal az szolgált, hogy a különböző fizikumú úszók, milyen remekül ttudnak taktikázni a verseny során.

"Sokféle úszó sokféle taktikával versenyzett ma. Wilikowski és Olivier például fizikálisan gyengébbek a többieknél, a francia egészen kis termetű, viszont mindketten remek 1500-as úszók, amit remekül tudnak kihasználni. Olivier-nek például az volt a taktikája, hogy egy ideig utazik, majd folyamatosan elkezdi növelni a tempótt, leszakítva a többieket."

A taktika különösen fontos része a nyíltvízi úszásnak, ebben még kell egy kicsit fejlődnie a magyar junior világbajnoknak. "Nem hagyta magát beszorítani a célegyenesben sem, ami dícséretes, azt viszont nem tudta elérni, hogy Olivier lábvízén ússzon fel a célegyenesig. Weertman rágyorsítása, és persze a fizikuma pedig másik kategória, azt nem tudjuk egyelőre ellensúlyozni. Ugyanakkor az már most látszik, hogy

ott vagyunk az élmezőnyben, nagyon közel a világ legjobbjaihoz, ami azt jelzi, hogy Tokióban reális cél lehet egy érem Kristóf számára.

Szokolai László úgy látta, tanítványa nagyon jól bírta erővel a versenyt, nem úszta szét magát, nem savasodottt el. "Pozícionálásban voltak a többiek, amit lehet tanulni, és gyakorolni a versenyeken."

Az edzői is úgy látja, a 25 kilométer nagyon kiszámíthatatlan,sok múlik azon, mennyire tudja magát kipihenni a már két számot is leúszó Rasovszky.

"Ameddig csak lehet meg kell próbálnia utazni az élmezőnnyel, és nagyon sokat kell frissíteni.

Itt derül ki, hogy az úszó valójában mennyire ismeri magát, mennyire van tisztában azzal, hol a teljesítőképessége határa, észreveszi-e, hogy mikor kell frissítenie. Mert, ha nem, annak könnyen rossz vége lehet."

Ahogy a verseny előtt, úgy uttána is megkérdeztük Gellért Gábor szövetségi kapitányt, ezúttal viszont már arra voltunk kíváncsiak, hogy értékeli két úszója teljesítményét. "Mindketten remekül teljesítettek, mindketten hozták az előre kitűzött eredményt. Daniról ugyan előzetesen azt mondtam, hogy az első tizenötbe várom, de ez a 21. hely cseppet sem rossz eredmény. Kristóf ötödik helye pedig egyenesen óriási, hiszen tavaly még a juniorok között lett világ- és Európa-bajnok,

ezúttal pedig már a felnőtt mezőnyben mutatta meg, hogy ott van a világ élmezőnyében.

A különbséget, 10 kilométer, hosszútáv ide vagy oda, az jelenti egyelőre Rasovszky és a szakág legjobbjai között, hogy a füredi dobogósok 14:40, míg a magyar úszó 15:10 perc körüli 1500 métert tud, sőt a holland olimpiai és világbajnok, Ferry Weertman százon és négyszázon is egészen figyelemreméltó időre képes - márpedig, amikor "ilyen lassú egy verseny, hogy 7,5 kilométerig senki nem csinál semmit, akkor bizony az dönt, hogy az utolsó egy-másfél kilométeren ki a legjobb. Tokióig ezen kell javítani, és, akkor reménykedhetünk egy szép eredményben." És miben reménykedhetünk még a vb hátralévő versenyen, azaz a nők 5 kilométeres, valamint a mindkét nemre váró 25 kilométeres verseny, illetve a váltó során? "A két fiatalunkra, Novoszáth Melindára és Juhász Jankára nem teszünk külön terhet, nekik ez lesz az első felnőtt világversenyük, az a lényeg, hogy teher nélkül, felszabadultan versenyezzenek. 25 kilométeren és a váltóban viszont nagyon is jók lehetünk, én bízom benne, hogy valamelyik számban összejön az első magyar érem.

Az egri úszóklub fiatal úszója, Székelyi Dániel is elégedett volt a maga 21. helyével.

"Nem vagyok csalódott annak ellenére sem, hogy előzetesen, a rajtlista alapján az első húszba vártam magamat. Örömteli, hogy a korábbi versenyekkel ellentétben most jól bírtam a hajrát, nem fogytam el az utolsó ezer méterre. De elég sokat is dolgoztunk azért, hogy ez így legyen."

A víz Székelyi szerint is túl meleg volt, de "másnak is ugyanolyan volt, mint nekem, ez nem lehet kifogás semmire".Viszont, amikor elfáradt, akkor jól jött a 11 óra tájra már szépen felduzzadó közönség buzdítása.

"Persze, hallottam őket, és próbáltam is kihasználni, hogy erőt meríthetek belőlük. A 7,5 kilométeres fordulónál direkt egy kicsit szélesebben kanyarodtam, hogy közelebb legyek a nézőkhöz, és adjon egy kis lendületet a szurkolás az utolsó körre."

Pont az utolsó kör lett a legdurvább. "Összeakadtam egy görög úszóval, aki mindenáron fel akart tartani, próbált fogni, meg kicsit visszacsapkodni, nem igazán értetttem, hogy miértt. Remélem, végül legalább megelőztem." Üzenjük, hogy igen.