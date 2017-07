Märcz Tamás: Nem éreztük, hogy hazai pályán játszottunk

A magyar válogatott egy harcos, sok kiállítást hozó meccsen játszott 9-9-es döntetlent az olaszokkal. A találkozó után Märcz Tamás szövetségi kapitány, és a többi, az Origónak is nyilatkozó játékos sem volt elégedetlen, leginkább csak azt sajnálták, hogy így már nem a mi kezünkben van a csoportelsőség sorsa.

A sok feszültséget hozó, olykor a vízben és a parton is komoly indulatokat gerjesztő találkozó lefújása után negyedórával már egy kisimult arcú, mosolygós kapitány állt a mikrofonok elé.

"Lefújták a meccset, elmúlt, ami történt azon már kár sopánkodni. Innentől múlt idő, hogy mi történt a vízben, nem azzal kell foglalkoznunk" - jelezte a kapitány, hogy cseppet sem bánkódik a történtek miatt.

"Fel voltam rá készülve, hogy az utolsó percig kiélezett meccset fogunk játszani, ami csak a lefújás előtt dől majd el, és így is lett. Lehetnék elégedetlen, hiszen vezettünk két góllal is, és az utolsó percben döntetlennél még támadhattunk az újabb gólért, de nem sikerült megszerezni a győztes találatot, ez van.

Märcz Tamás elmondta, a találkozó előtt felkészültek arra, hogy az olaszok "meglehetősen jó színészi munkára képesk", amit be is mutattak a meccs során. "Nem fogunk semmit a játékvezetőre, de azt azért elmondhatom, hogy a bírók részéről nem éreztük, hogy hazai pályán játszottunk volna. De erre is fel van készülve a csapat, nem hagyjuk, hogy ez megzavarjon bennünket."

A kapitány szerint ennél sokkal fontosabb, hogy az olaszokkal egy nagyon kemény, nagyon dinamikus meccset játszottunk, ami még nagyon jól jöhet a világbajnokság hátralévő részében.

Hárai Balázs elveszítése volt talán az egyetlen olyan momentum, ami valóban döntően befolyásolta a találkozót. A klasszis center kiválása egy rövid időre megingatta a csapatot, de abból is talpra álltak.

"Komoly veszteség volt Pufi kiválása, főleg azért, mert míg mi egy nagyon fontos játékost veszítettünk el, addig az olaszok csak egy kiegészítő emberrel lettek szegényebbek. Nagy dícséret illeti a többieket, mert Pufi piros lapja után mindenkinek sokkal többet kellett vállalnia, és rengeteget dolgoztak a srácok. Kiderült, hogy mentálisan nagyon erősek vagyunk, nem adtuk és nem is fogjuk feladni mínusz kettőnél sem. Bízom a játékosok tudásában, erejében, kitartásában."

A franciák elleni utolsó csopotmeccs igazából már nem dönt semmiről, a csoport első helye azon múlik, hogy az olaszok milyen arányban verik meg a harmadikként tovább lépő ausztrálokat, így Märcz Tamás nem izgul különösebben. "Nem vagyunk rá hatással, hogy mit játszanak ők ketten. Mi tesszük a dolgunkat, és ugyan jobb lenne azzal a motivációval vízbe ugrani, hogy ez egy nagyon fontos meccs, de enélkül is jó meccsen, jó játékkal nyerni kell."

Káosz a vízben

A doppingellenőrzésre siető Hosnyánszky Norbert éppen csak lassított, hogy el tudja mondani a véleményét.

Kész káosz volt a játékvezetés. Mondjuk, az is igaz, hogy nem játszottunk igazán jól, így végeredményben azt kell mondjam, igazságos eredmény a döntetlen. A meccs végére mindenki elfáradt, mi is, de én az olaszokon is láttam, hogy már nem frissek."

"Az elején fújtak egy rossz ítéletet, és utána azt kezdték el oda-vissza kompenzálni, ami a létező legrosszabb dolog, amit játékvezető tehet" - mondta az orosz Szergej Naumov és az izraeli Matan Schwartz munkájáról Gór-Nagy Miklós. - De nem szeretnénk a bírókra kenni a döntetlent, mert vezettünk két góllal is, úgyhogy a kezünkben volt a meccs. A lényeg, hogy végig meccsben voltunk, végig jól összpontosítottunk."

"A bírók? Talán volt egy-két furcsa ítéletük - mondta nem kevés iróniával Vámos Márton. A Varga Dénessel egyetemben három gólig jutó balkezes lövőnk szerint sem a két fehér ruháson múlt a siker.

"Az elején kaptunk két buta gólt, és nagyon sok energiánkat elvitte, hogy ledolgozzuk a hátrányt. Úgyhogy nem a bírókon múlt, hogy ez lett a vége. Összességében elégedett vagyok a döntetlennel, hiszen mi jöttünk vissza a végén mínusz kettőről."

Van, aki így szereti

A csapat újonc centere, Mezei Tamás tudta a legjobban kihasználni, hogy a bírók szinte lenyelték a sípjukat. "Minden pozícióban adták a fórt, úgyhogy nem volt nehéz kiharcolni egy kiállítást, csak be kellett úsznom. Ez volt a feladatom is, helyet csinálni, hogy a lövőink közelebb kerülhessenek a kapuhoz."

A center szerint a meccs legfontosabb tanulsága, hogy a csapatnak 7-9-nél is volt tartása, nem roppant össze. "Hajtós, kemény meccs volt, én szeretem is az ilyen mérkőzéseket. Mondjuk, ha két 7-5-nél, vagy 7-6-nál lövünk még egyet, akkor valószínű, le tudtuk volna őket szakítani, de, ugye nem lőttünk.

A csoport első helye, és az azzal járó auttomatikus hely a negyeddöntőben már nem a mi kezünkben van, de ettől a franciák elleni utolsó csoportmeccs, még nem csak egy szimpla átmozgató edzés lesz.

"Azok az idők már elmúltak. Ma már, főleg egy világbajnokságon, nem nagyon van olyan csapat, amelyik ellen elég a gatyát bedobni a vízbe. Oda kell figyelni, és meg kell őket verni."

Egy komoly csapat elleni komoly meccsen a legjobbak is felvonultatják a fegyverarzenáljuk javát, de, amikor arra próbáltunk rákérdezni, hogy mi maradt még a tarsolyban a vébé további részére, Mezei lehűtötte a taktikai finomságokra áhítozó kedélyeket.

"Nem csinálunk semmi ördöglakatot, nincsenek hatalmas taktikai megfejtések. A modern vízilabda az egyszerűsítés felé megy, nem kell sokat variálni. Biztosan nem mutattunk meg mindent abból, amit tudunk, de óriási dolgokat nem is kell keresni. Például, ha jobban éltünk volna a lehetőségeinkkel, akkor nyerhettünk volna, ilyen egyszerű.

Több nyilatkozónk is dicsérte a közönséget, de a legfrappánsabban Mezei Tamás fogalmazta, mit jelent a lelátón tomboló 6-7000 magyar szurkoló.

"A meccs közben nem tudunk azzal foglalkozni, hogy ki ül a parton - már leszámítva persze a kapitányt -, és már én sem hagyom, hogy kizökkentsen a nyugalmamból az, ha sok néző van, de nyilvánvalóan felemelő, hogy ennyien kijönnek értünk, hogy szurkoljanak nekünk. Viszont profi sportolók vagyunk, azaz, ha nem hétezren, hanem csak hárman lennének a nézőtéren, nekünk akkor is ugyanúgy mindent meg kellene tennünk a győzelemért, ahogy most tettük.

A magyar válogatott legközelebb pénteken este 20 óra 10 perctől ugrik vízbe, hogy lejátssza utolsó csoportmérkőzését Franciaország ellen.