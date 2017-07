Sima lett a rangadó, nyolc között a női pólósok

Két könnyű meccs (Japán ellen 20-11, Franciaország ellen 24-5) után a magyar női vízilabda-válogatott Hollandia ellen zárta a hazai vizes világbajnokság női pólótornájának csoportmeccseit. Az már a másik, Japán-Franciaország (8-9) csoportmeccsen eldőlt, hogy a döntetlen a magyar csapat csoportelsőségét jelentené. Sok múlt a csoport két favoritjának utolsó csoportmeccsén, ugyanis a győztes rögtön a negyeddöntőben találhatta magát, ami egy meccsel kevesebbet és eggyel több pihenőnapot jelent.

A hollandok igazi mumusaink voltak sokáig, de a 2016-os belgrádi Európa-bajnokságon éppen őket vertük 9-7-re a döntőben, így a visszavágás lehetősége minden bizonnyal fűtötte Van der Slootékat. A mérkőzés ennek fényében végig feszült és igen kemény volt.

A Hajós Alfréd Uszodában természetesen ezúttal is telt ház fogadta a lányokat, a férfi válogatott tagjai is a helyszínen szurkoltak Keszthelyi Ritáéknak, aki az első ráúszásnál el is hozták a labdát.

Az első támadásból emberelőnyt harcolt ki a magyar csapat, de Antal Dóra kapu mellé célzott, míg a hollandok túloldali helyzeténél a kapufa sietett Gangl Edina segítségére. Később Keszthelyi is kapu mellé lőtt, majd Szűcs Gabriella blokkolt a kapuban egy holland emberelőnynél. Antal lövösét Debby Willemsz tolta a lécre, majd Maud Megens megszerezte a mérkőzés első gólját, a rövid sarokba küldte a labdát. Nem sokkal később Szűcs egyenlített, aki egy kontra után tudott megúszni üresen. A hollandok Sabrine van der Sloot révén szerezték meg újra a vezetést, nem túl erős lövése után Gangl kezei között talált utat a kapunkba a labda. Az egyenlítés feladata megint Szűcsre jutott, aki átlövésből bombázott Willemsz kapujába.

A második negyed elején a hollandok remekül megjáratták a labdát előnyben, de Czigány Dóra remekül blokkolt, majd az ellentámadásból Bujka Barbara szerezte meg a vezetést, egy kapufáról kipattanó labdára csapott le. Közben Keszthelyit kellett lecserélni, akinek vérzett az orra. Szilágyi Dorottya egy emberelőny után lőtt a lcére, míg nálunk Illés Anna blokkolt egy emberhátrányos szituációban. Ezek után nálunk ziccer maradt ki, a hollandok kapufát lőttek, sorra maradtak ki a helyzetek mindkét oldalon. A negyed végén Csabai Dóra kipontozódott, a bírók pedig egy ötméterest adtak a hollandoknak, amit Van der Sloot váltott gólra, az első félidőben mindössze három-három gólt szereztek a csapatok.

A harmadik negyed egy páros kiállítással kezdődött, a hosszú magyar gólcsendet pedig Czigány Dóra hatalmas gólja zárta le végre, majd Illés Anna is kedvet kapott a lövéshez, először vezettünk két góllal. A túloldalon Yasemin Smit lőtt be egy előnyt, Gangl már nem bírta a taposást a hosszú labdajáratást követően. A válasz sem maradt el, Czigány lőtt Willemsz szeme közé egy újabb varázslatos gólt, majd Gurisatti Gréta lőtt a szélről újabb remek gólt, 7-4-nél a holland mester kénytelen volt időt kérni, de az eredménye csak később mutatkozott meg, Smit kilenc másodperccel a negyed vége előtt hozta közelebb a hollandokat.

Az utolsó negyed magyar góllal indult, Bujka harcolt ki ötméterest, amit Keszthelyi Rita magabiztosan értékesített. Egy fölösleges kiállítás után Smit hozta közelebb a hollandokat 3:30-cal a vége előtt, de Gurisatti szemtelenül nagy góllal nyugtatta meg a csapatot. A hollandokban továbbra is Smit tartotta a lelket, aki ejtésből szerzett gólt. 1:22-vel a vége előtt Tóth Ildikó harcolt ki ötméterest, ezt újra Keszthelyi lőtt be, 10-7-nél már nem lehetett gond. Van der Sloot hozta még közelebb a hollandokat, minden dühét beleadva lőtt Gangl kapujába.

Hollandia-Magyarország 8-10

gólok: Smit 4, Van der Sloot 3, Megens ill. Szűcs 2, Czigány 2, Keszthelyi 2, Gurisatti 2, Bujka, Illés

A csoportot ezzel Magyarország nyerte Hollandia, Franciaország és Japán előtt. A mieink így már a nyolc között vanna és páholyból nézhetik a lányok a nyolcaddöntős meccseket, ahol a hollandok az oroszokkal találkoznak majd.

Vasárnap jöhet a Kanada-Új-Zéland meccs győztese a magyaroknak.