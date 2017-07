Minden szívdobbanás eljut a magyar pólóslányokhoz

A magyar női vízilabda-válogatott óriásit harcolva, és, amennyire a hollandok hagyták jól játszva verte meg 10-8-ra a C csoport rangadóján Hollandiát a vizes vb női vízilabdatornájának utolsó csoportmeccsén. A találkozó után és a kötelező levezetés előtt nyilatkozó játékosok elégedettek voltak a produkcióval, és Bíró Attila szövetségi kapitány sem talált kivetnivalót a játékban.

Ahogy arra készülni lehetett, és, ahogy arra készültek is magyar lányok, a hollandok nekiugrottak a mieinknek, és végig bunyózták a meccset. Próbálkoztak becsülettel, den volt esélyük, hogy megtörjék a hétezer néző hangerejével megtámogatott hazai csapatot.

"Nem volt könnyű meccs, de nem is számítottunk rá, hogy az lesz - mondta a támadásokból egy góllal, a védekezésből pedig több fontos megmozdulással a részét kivevő Illés Anna. – Annak külön örülünk, hogy kevés gólon tudtuk tartani a hollandokat. Talán az döntött a javunkra, hogy jobban jöttünk ki az egy az egy elleni párharcokból."

A meccs fizikális megpróbáltatásait Bíró Attila szövetségi kapitány is kiemelte, de azt is hangsúlyozta, hogy ezzel már nem lehet megtörni a magyar csapatot.

"Embert próbáló ütközet volt, elég ránézni a holland keret játékosaira, milyen erősek, de pontosan erre készültünk. Azt pedig már a világbajnokság előtt is elmondtam, hogy fizikálisan ezt a magyar csapatot nem lehet lenyomni, bárkivel felvesszük a harcot, ha arról van szó.

A kapitány elárulta, hogy sokat gyakorolták az emberelőnyös szituációkat, mert számítani lehetett rá, hogy sok kiállítás lesz meccsen. És a végén éppen ez, illetve ez is döntött a mi javunkra.

"Változtattunk egy-két dolgon az emberelőnyök megjátszásában, és ezek többnyire működtek is, különösen a harmadik és a negyedik negyedben. Plusz jött egy-két extra teljesítmény olyan játékosoktól, akikre talán nem számítottak a hollandok, mint Czigány Dóra, vagy Gurisatti Gréta góljai."

Utóbbi játékos szerint is a jó támadásbefejezések voltak a legfontosabbak, illetve az, hogy végig koncentráltak maradtak. "Többször előfordult már velünk, hogy a végén engedtünk ki a kezünkből egy már megnyert meccset, most nem hagytuk, hogy kicsússzon a kezünkből a győzelem.

A rutinos, sok nagy csatát megélt Tóth Ildikó szerint pedig az volt a győzelem kulcsa, hogy a harmadik negyedre végre elhitték a lányok, hogy tudnak átlövésből is gólt szerezni.

A centerben ezúttal is remek munkát végző, gólt szerző, ötméterest kiharcoló, ha pedig kellett, kőkeményen bekkelő Bujka Barbara meglehetősen plasztikusan írta le, mi folyt a vízben.

Ez pankráció volt az elejétől a végéig. De fel voltunk rá készülve, nem ért bennünket meglepetésként a hollandok harcmodora." Bujka szerint most rájuk fér egy kis pihenő, amire jó is lesz az így kapott három nap, aztán jöhet a negyeddöntő, az Új-Zélandot várhatóan legyőző Kanada ellen. "Az is jó kis küzdős meccs lesz" - nyugtatott meg mindenkit a center.

Senki nem mehetett el szó nélkül a szurkolók mellett, hiszen ezúttal a férfiak egy nappal korábbi, olaszok elleni derbijéhez hasonló volt a hangulat a Hajósban. Egy szóval: szenzációs.

"Amikor hét-nyolcezer torok válaszolja azt, hogy "nem" arra a kérdésre, hogy tudnak-e a hollandok három gólt lőni az utolsó percekben, az hidegrázós élmény" - mondta Tóth Ildikó, aki szerint viszont nem csak azok a szurkolók fontosak, akik jegyet vettek az uszodába.

Akik a tévé előtt ülve szurkolják ki a győzelmet, ugyanilyen fontosak. Minden egyes szívdobbanást érez a csapat, ami értünk szól.

"A hangulat és a közönség egészen fantasztikus volt, köszönjük a buzdítást – mondta Illés Anna is, aki azért megjegyzete, hogy "nem csak hétezer néző előtt kell tudnunk bizonyítani, hogy valóban erősek vagyunk".

A legjobb nyolc között jöhet Kanada, akikről minden megkérdezett azt mondta, hogy kemény rivlis lesz, de a játékosok tudták, hogy így fog alakulni.

Az én ismerőseim közül biztos, hogy senki nem vett jegyet a nyolcaddöntőre

– jelentette ki büszkén Tóth Ildikó.