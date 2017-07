Magabiztos sikerrel zárta a csoportkört a pólóválogatott

Utolsó csoportmeccsét játszotta Franciaország ellen a hazai rendezésű világbajnokságon a magyar férfi vízilabda-válogatott. A sima győzelem még nem feltétlenül jelent csoportelsőséget, ehhez ugyanis meg kell várnunk az olaszok Ausztrália elleni mérkőzését, amely 21.30-kor kezdődik. Az olaszok akkor előzhetik meg a magyar csapatot a csoport élén, ha tíz gólnál nagyobb különbséggel nyernek az ausztrálok ellen.

Märcz Tamás szövetségi kapitány a mérkőzés előtt elmondta, azt kérte csapatától, hogy csak a saját meccsükkel foglalkozzanak, a játékvezetés és az olaszok későbbi meccse sem veheti el a figyelmét a játékosoknak.

A meccset jól kezdtük, alig telt el egy perc, Vámos Márton már-már szokásos átlövése talált utat a francia kapuba, majd Erdélyi Balázs szerzett gólt emberelőnyből, így ő is megszerezte első gólját a világbajnokságon.

A franciák első lövését Nagy Viktor védte, majd Varga Dénes növelte az előnyünket szintén emberelőnyből. Egy kivédekezett emberhátrány után Vámos szerezte meg második gólját, majd Zalánki Gergő szerzett gólt előbb a szélről, majd ugyanonnan emberelőnyből is eredményes volt. A negyed hajrájában emberelőnyből pókhálózta ki Nagy Viktor kapuját Michal Izdinsky, megszerezve a franciák első gólját.

A második negyedben rövid gólcsend után Manhercz Krisztián szerzett előnyös gólt, majd Alexandre Camarasa köszönt be Nagy Viktornak. A franciák egy ötméterest követően léptek még közelebb, Mehdi Marzouki lőtte be a büntetőt. Amikor kellett újra Vámos villant, 8-3-ra alakítva az eredményt. A negyed végét Marzouki bombája zárta, ezzel a negyedet a franciák nyerték 3-2-re.

A második félidőre Decker Attila állt be a magyar kapuba, de a negyed elején támadásban voltak munkában a játékosok. Hosnyánszky Norbert lőtt gólt kettős emberelőnyből, majd Varga Dénes vitte végig a labdát a félpályától és lőtt gólt közvetlen közelről. A negyed közepén Gór-Nagy Miklós is megszerezte első vb-gólját, emberelőnyből lőtt a szélről. A franciák öt másodperccel a vége előtt lőtték egyetlen góljukat a negyedben, Decker jól szállt be a kapuba. 11-5-tel fordultunk az utolsó negyedre.

A negyedik negyed francia góllal indult, Marzouki talált be, majd Vámos lőtte be negyedik gólját is egy francia piros lapot követően. A folytatásban Varga Dénes villant, parádés gólt ejtett. Marzouki gólja zárta a negyedet, a lécről lepattanó labdát Decker sodorta be a saját kapujába, a végeremény 13-7 lett.

Magyarország-Franciaország 13-7

gólszerzők: Vámos 4, Varga Dénes 3, Zalánki 2, Erdélyi, Manhercz, Hosnyánszky, Gór-Nagy ill. Marzouki 4, Camarasa 2, Izdinsky

A csoportelsőség azon múlik, mit játszanak az olaszok az ausztrálokkal, mi akkor nyerhetjük meg a csoportot, ha Ausztrália nem kap ki tíz vagy több góllal az olaszoktól, mi 13-3-ra vertük őket.