Phelps cápa ellen úszik, Ledecky királynő lenne

Új időszámítás kezdődik a FINA világbajnokságok úszószámainak történetében, miután a sportág legnagyobb alakja, Michael Phelps visszavonult. A budapesti Duna Arénában így nélküle kezdődnek meg a küzdelmek vasárnap, itt lesz azonban egy másik amerikai trónkövetelő, Katie Ledecky.

1998 óta ez lesz az első világesemény, amelyen a két amerikai szupersztár, a 23-szoros olimpiai és 26-szoros világbajnok Phelps és a hatszoros ötkarikás győztes, jelenleg tíz hónapos eltiltását töltő Ryan Lochte sem ugrik majd vízbe.

Viszont a nők között a világbajnokságokon eddig legyőzhetetlen Katie Ledecky a magyar fővárosban is szeretné folytatni sikersorozatát: az ötszörös olimpiai bajnok amerikai gyorsúszó specialista az úszásnem három leghosszabb távján, 400, 800 és 1500 méteren is győzni szeretne.

Hosszú Katinkához hasonlóan ő is hat versenyszámban áll rajthoz és már a nyitónapon rajtkőre áll, hogy megvédje címét 400 méteren: Az aznap nem versenyző amerikai úszók viszont Phelps és egy cápa versenyét is figyelemmel követhetik.

"Mindannyian próbáljuk majd nézni a Discovery Channelt a szállodában, úgyhogy szeretnénk látni Michael és a cápa küzdelmét. Azt hiszem, edzésen egyszer vagy kétszer már úsztam Michael ellen, úgyhogy gyakorlatilag már mi is versenyeztünk egymással" – nyilatkozta Ledecky az amerikai válogatott pénteki sajtótájékoztatóján a Duna Arénában. "Persze azért jó lenne igazából is, de már visszavonult, és egyébként is különböző úszásnemekben indulunk. Azért valószínűleg legyőzne engem, de végülis ki tudja, biztosan nagyon érdekes lenne."

Egy másik ötszörös olimpiai bajnok, Nathan Adrian nem aggódik amiatt, hogy a két szupersztár nélkül kevésbé lesz sikeres az amerikai csapat.

"Remélem, nem érezzük meg Ryan és Michael hiányát. Mi az amerikai válogatott vagyunk, amely a legjobb a világon. Ha valaki kikerül a csapatból, valaki más pótolni tudja őt. Szóval képesek vagyunk Phelps vagy Lochte nélkül is nyerni."

Ledecky beállíthatja Missy Franklin 2013-as rekordját, a női versenyzők közül egyedüliként neki sikerült hat aranyérmet szereznie egyetlen világbajnokságon.