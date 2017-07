Gyerekek mentették ki a medencéből Hosszú Katinkát. Az Iron Lady egy gumimatracról esett be a vízbe, a gyerekek pedig azonnal a segítégére siettek. Természetesen Katinkának nem lett baja, csupán a FINA, az Országos Mentőszolgálattal közösen hívja fel a figyelmet a biztonságos fürdőzés szabályaira.

Ebben a videóban nem csak a gyerekek nagyon aranyosak, hanem az Iron Lady is, aki többek között remek humora miatt is nagyon népszerű és ezt az oldalát itt is megmutatta.