Itt lakik a magyar úszócsapat a vizes vb alatt

A Margitszigeten szállásolták el a magyar úszócsapatot a vizes világbajnokság idejére. A csapat csütörtökön foglalta el a szállást, Kapás Boglárka pedig megmutatta, milyen kilátás nyílik a szobájából. Nem fogja kitalálni, mit lát a csinos úszónő, ha kimegy a teraszra.

Nem meglepő, hogy úszóink szobája a Duna Arénára néz, hiszen ez most a legfontosabb budapesti helyszíne a sportolóinknak. Csak remélni merjük, hogy ez a kilátás mentálisan is pozitívan hat majd a csapatra.

Kapás Boglárkára mindenképp, ugyanis 400 gyorson 4:05:93-mal a harmadik lett a futamában, és az ötödik helyen jutott be a döntőbe, ahová nyolcadikként követi őt Késely Ajna is. Este tehát többek között Kapás Boglárkának és Késely Ajnának is szurkolhatunk a döntőben.