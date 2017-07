Hosszú Katinka a világ előtt, a férfiváltó meg király

Vasárnap megkezdődött a 17. FINA vizes világbajnokság klasszikus úszóprogramja. Már az előfutamok is nagy izgalmakat tartogattak: Hosszú Katinka a legjobb idővel jutott be a 200 méteres női vegyesúszás középdöntőjébe. A magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó ötödik idővel finalista, a női váltó - amely Hosszú Katinka nélkül szállt medencébe - hat tizeddel maradt le a délutáni döntőről.

Az első magyar

Első magyarként Szilágyi Liliána a 100 méter női pillangó harmadik futamában éppen a harmadik lett, kereken 58 másodperces idővel. Szilágyi a tizedik idővel jutott be a középdöntőbe, ahol ott lesz a svéd Sarah Sjöström is, aki egészen komoly 55.96-os időt úszott, ami mindössze öt tizedre volt a világcsúcstól.

"Izgultam nagyon. Nagyon jó a hangulat. A középdöntő megvan." Nem volt könnyű futam, az amerikai nagyon nagy iramot diktált."

"Elsőnek mindig nehéz úszni, mindent megtettem" - nyilatkozta az M4 Sportnak Szilágyi Liliána.

Férfi 400 gyors Kalmár Ákossal

A férfi 400 gyorson a kétszeres junior Európa-bajnok Kalmár Ákosnak szurkolhatott a Duna Aréna közönsége. A fiatal magyar úszó 3:51:35 perccel a hatodik helyen ért be.

"Boldog vagyok, hogy hazai közönség előtt mutatkozhattam be az első felnőtt világversenyemen, óriásiak a szurkolók." Ami az úszásomat illeti, sajnos az elején túlvállaltam magam, a többiek pedig jobban bírták a végét, ezért maradtam el az egyéni legjobb időmtől" - mondta Kalmár Ákos, aki végül a 22. helyen végzett a férfi 400 méteres gyorsúszásban.

A szlovák színekben induló Nagy Richárd megnyerte a futamát, de a 3:52-es idővel nem volt esélye továbbjutni.

"Nem hittem volna, hogy ilyen hangulatban úszhatok, azt pedig pláne nem, hogy a magyar közönség így fog szurkolni nekem, ezúton is köszönöm nekik! Vélhetően az időm nem lesz elég a továbbjutáshoz, de nem is ez a fő számom, bemelegítésnek tökéletes volt" – mondta Nagy Richárd az Origónak.

Érdekesség, hogy a 400 gyors riói bajnoka, az ausztrál Mack Horton csak harmadik lett a futamában, de így is a bejutott a döntőbe.

Hosszú Katinka első pillanatai

A 200 női vegyes előfutamában Jakabos Zsuzsannának és Hosszú Katinkának is szurkolhatott a magyar közönség. A hátúszás után a második helyen fordult Jakabos, mellúszás után negyedik volt, és a végén is negyedik lett, méghozzá 2:12:10-es idővel. Végül a 11. helyen jutott tovább. Hosszú Katinka első pillanataira csodálatosra sikerültek: a háromszoros olimpiai bajnok úszónő már pillangó után négy tizeddel vezetett, 2:07:49-cel simán nyerte a futamot és a legjobb idővel középdöntős lett.

"Fantasztikus volt Katinka, a gyorsúszásban már megmutatta, mire képes." Katinka mindig annyit úszik, amennyi kell. Shane Tusup és Katinka minden versenyt felépít, így tettek most is" – mondta Czene Attila Hosszú Katinkáról az M4 Sporton.

A Saint Vincent és a Grenadine-szigetekről érkezett úszóról ritkán írunk, ám Dillon Gooding, az ötven pille harmadik előfutamában beesett a rajtkőről, így rossz rajt miatt kizárták a vb-n.

Cseh László többet vár magától

Az 50 méter pillangón Cseh László is elkezdte a szereplését: a magyar úszó a szám utolsó előfutamában gyengébb rajt után 23.41-es idővel harmadik lett, és nyolcadik helyen jutott be az elődöntőbe.

"Fantasztikus dolog egy ekkora uszodában, ennyi ember előtt versenyezni, boldog vagyok, hogy megadatott nekem." Élveztem a pillangót, délelőtti időnek tökéletes volt, de délután természetesen ennél sokkal jobbat akarok úszni."

"Nem gondolkozom azon, hogy egy esetleges éremmel rekordot állíthatok fel, a legjobbamat akarom kihozni magamból, meglátjuk, hogy az mire lesz elég" - mondta az Origónak Cseh László.

Ledecky megállt az Origo újságírójának

A női 400 méteres gyorsúszás harmadik előfutamában Késely Ajna, a negyedikben pedig Kapás Boglárka úszott.

Késely Ajna remekül versenyzett és 4:06:48-as idővel a harmadik helyen ért be, Kapás Boglárka 4:05:93-mal a harmadik lett a futamában. Kapás az ötödikként, Késely pedig a nyolcaddikként jutott a döntőbe. Az amerikaiak olimpiai és világbajnoka, Katie Ledecky világbajnoki csúcsot úszott. Az új vb-csúcs már 3:59:06 perc.

Antalics Ádám megszólaltatta a világklasszis úszónőt, Katie Ledeckyt.

"Sok helyen versenyeztem már a világon, de ez a hangulat lenyűgöző, ahogyan az aréna és a körülmények is." "Elégedett vagyok az időmmel, természetesen délután az aranyérem és a világbajnoki cím a cél."

Nagyon elérzékenyültem attól, hogy itt úszhatok" - mondta a 400 gyors után Kapás Boglárka.

"300 méterig úgy éreztem, hogy nem fáj semmi, az utolsó 100-on viszont jött a nagyhalál. De a közönség és a tudat, hogy a szüleim is ott vannak a lelátón és szurkolnak nekem, hatalmas erőt adott, ennek köszönhető, hogy ilyen időt mentem. Nagyon boldog vagyok, hogy megvan a döntő, nem úsztam ki magam teljesen, úgyhogy bizakodva várom a finálét" - mondta az Origónak Késely Ajna.

Gyurta Dániel nem jutott döntőbe

Gyurta Dániel is tiszteletét tette a Duna Arénában. Szokás szerint gyengébbik számában, 100 mellen melegített be. Gyurta a nyolcadik lett a futamában, de az 1:00:76-os idejével is idei legjobbját írta.

Ez az idő nem volt elég, a 22. lett, így a londoni olimpiai bajnokunk így biztosan nem lesz ott az esti elődöntőben.

"Az első 50 métert jónak éreztem, a másodikon sajnos kicsit elkapkodtam a mozgást, de ez a szám a 200 méteres felkészülést szolgálja, arra tökéletes volt."

"Optimista vagyok, remek erőben érzem magam, várom a csütörtököt" - mondta az Origónak Gyurta Dániel.

Nüanszokon múlott a magyar döntő

Közel egy másodperces előnnyel nyerték az amerikaiak az első futamot a női 4x100-as váltóban.

A magyarok a második futamban Molnár Flóra, Gyurinovics Fanni, Verrasztó Evelyn és Jakabos Zsuzsa összeállításban úsztak a kettes pályán és a

kilencedik helyen zártak. Hat tized hiányzott.

"Kezdésnek jó volt a délelőtt, bár nyilván a váltóval szerettünk volna döntőt úszni, még akkor is ha nem voltunk annyira esélyesek."

"Az viszont, hogy megvertük az olaszokat, hatalmas eredmény, annak örülhetünk. A közönség fantasztikus, remélem délután jól fog menni a 200 vegyes és a futam végén ott lesz a Q betű a nevem mellett" - mondta az Origónak Jakabos Zsuzsanna.

Verrasztó Evelyn is elmondta az Origónak, mit érzett a váltó után.

"Ha 8-ast látnék 9-es helyett, akkor maradéktalanul elégedett lennék, így természetesen van bennem hiányérzet."

"De nem szeretnek panaszkodni, hatalmas élmény ennyi ember előtt és ilyen buzdítás mellett úszni a medencében, számomra ez nagyobb dobás, mint a tavalyi, riói olimpia volt."

A férfi váltó a király

A férfi 4x100-as gyorsváltó első futamát a brazilok nyerték, kényelmes egy tizedel verve az ausztrálokat. A magyar csapat Kozma Dominik, Bohus Richárd, Németh Nándor, Holoda Péter összeállításban úszott, éppen kettővel a világcsúcstartó amerikaiak alatt.

Végül hatalmasat úszva az amerikaiak és az olaszok mögött harmadik a magyar váltó, és ötödik helyen jutott a döntőbe.

Ez egészen elképesztő eredmény. Az olaszok kétszeres világbajnoka, Filippo Magnini erről így beszélt.

"Minden elismerésem a fiatal magyar csapaté, nagyszerűen úsztak és megérdemlik, hogy ott vannak az esti döntőben. Remek lesz a finálé, talán az amerikaiak kiemelkednek a mezőnyből, de az ezüst- és a bronzérmekért hatalmas csatát várok. Ez egyébként a világ egyik legcsodálatosabb arénája, ahol valaha úsztam, a közönség pedig szinten fantasztikus, irigykedem a magyar sportolókra"

A vasárnapi döntők 17.30-kor kezdődnek.