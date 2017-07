Fantasztikus siker: férfi gyorsváltónk bronzérmes

Vasárnap délután rendezték meg a 17. FINA vizes világbajnokság úszószámainak első döntőit és középdöntőit. Éremosztó számokban 400 gyorson Kapás Boglárka és Késely Ajna volt érdekelt, valamint a 4x100 méteres férfi gyorsváltóban a magyar négyes, amely mindenkit meglepett. Fantasztikus úszással, a magyar váltó bronzérmet szerzett, Kozma, Németh, Holoda és Bohus országos csúcsot úszva hozta a világbajnokság első magyar érmét. Ami a középdöntőket illeti, női 100 pillangóban Szilágyi Liliána, férfi 50 pillangón Cseh László nem jutott fináléba, női 200 vegyesen Hosszú Katinka a legjobb idővel jutott a hétfői döntőbe.

Az első arany a Duna Arénában

Időrendben az első budapesti úszó világbajnok a kínai Szun Jang lett, aki a 400 méteres gyorsúszás döntőjében csapott elsőként a célba 3:41.38-as idővel. A kínai az ausztrál Mack Hortont és az olasz Gabriele Dettit előzte meg. A háromszoros olimpiai bajnok nagyon meggyőző volt, nagyjából másfél másodpercet vert Hortonra, a legjobb idővel a döntőbe jutó osztrák Felix Aubock csak ötödik lett, egy másodperccel gyengébb időt úszva, mint délelőtt. A döntőbe nem jutott magyar versenyző.

A délután első magyar szereplője Szilágyi Liliána volt,

aki 100 méter pillangón versenyzett a középdöntőben. Szilágyi a kettes pályán kapott helyet, a maga futamában az ötödik helyen végzett. 57.75-tel ugyan javított délelőtti idején a magyar versenyző, de összesítésben ez a kilencedik helyhez volt elég, azaz kicsúszott a döntő nyolcas mezőnyéből. A legjobb idővel, 55.77 másodperccel a svéd Sarah Sjöström jutott a fináléba.

„Nem mondom, hogy nem vagyok bosszús, hiszen 11 századon múlt, hogy nem jutottam be a döntőbe, de a közönség valami fantasztikus, most is kiráz a hideg, ha a hangulatra gondolok. Leírhatatlan érzés ebben a közegben úszni, csak így tovább közönség, a folytatásban is kérjük a biztatást" – mondta Szilágyi Liliána az Origónak.

Cseh László: ráhangolódásnak jó volt

A férfiak 50 méteres pillangóúszásában Cseh László az első középdöntőben, a hatos pályán kapott helyet és 23.51-es idővel az ötödik helyen ért be, ami összesítésben a 11. helyhez volt elég. A legjobb idővel, 22.76-tal az amerikai Caeleb Dressel jutott a fináléba.

Cseh László szerint nem állt össze annyira jól a mozgása, mint délelőtt, de elmondása szerint ez az 50 pont jó lehet majd kezdésnek 100 méteren.

Kicsit csalódott vagyok, amiért nem tudtam jobbat úszni, mint délelőtt, de az 50 méter csak egyfajta kirándulás volt a számomra, ez teljesen más műfaj, mint a 100, vagy a 200. A rajt és az első 15 méterem nem volt elég gyors, szerintem ezen múlt, hogy nem lett meg a továbbjutás" – mondta Cseh László az Origónak.

Két magyar egy döntőben

A nők 400 méteres gyorsúszásának döntőjében két magyar versenyzőért is szoríthattunk, Kapás Boglárka mellett Késely Ajna is bejutott a döntőbe. A világbajnoki címet (ez volt neki a tízedik), nagyon simán az amerikai Katie Ledecky nyerte 3:58.34-es idővel, honfitársa Leah Smith és a kínai Li előtt. Kapás Boglárka az ötödik, Késely Ajna a hatodik helyen végzett, utóbbi egyéni legjobbjával. Mindketten remekül hajráztak és óriási üdvrivalgásban részesítette őket a közönség.

„Nem vagyok elégedett ezzel az 5. hellyel, főleg mert két és fél másodperccel elmaradtam az egyéni legjobb időmtől. Világversenyen még nem nyertem érmet ezen a számon, sajnos most sem sikerült, a holnapi 1500-ra viszont tökéletes bemelegítés volt. Azt már nagyon várom és ott bízom a jó eredményben, pláne több ezer fanatikus magyar szurkoló előtt" – mondta Kapás Boglárka az Origónak.

Hosszú Katinka már nem rohant, mosolygott

A magyarok által talán legjobban várt futam a női 200 méteres vegyesúszás második középfutama volt, amelyben két magyar, a legjobb idővel kvalifikált, világcsúcstartó Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna is helyet kapott. Hosszú Katinka végig vezetve a legjobb idővel jutott a döntőbe, 2:07.14-gyel, másfél másodpercet vert a mezőnyre. Mögötte az amerikai Margelis jutott második legjobb idővel a fináléba, Jakabos Zsuzsanna a 12. helyen végzett, nem jutott be a hétfő délutáni fináléba.

„Mindenkitől szeretnék elnézést kérni, amiért délelőtt átszaladtam a vegyes zónán és nem nyilatkoztam, de nyolc nap versenyzésről van szó és próbálok regenerálódni, minél előbb és minél többet. Ami az úszásomat illeti, örülök, hogy jobban sikerült, mint a délelőtti, jobban koncentráltam, mint az előfutam során. Ennyi ember elé kisétálni, úszni és érezni a szeretetet, az viszont leírhatatlan, már a parton majdnem könny szökik a szemembe. A vb előtt a brazil úszó barátaimtól kérdeztem, hogy milyen volt Rióban, hazai közönség előtt szerepelni, azt mondták, hogy nem tudják elmondani, át kell élni. Most már tudom, miről beszéltek" – mondta Hosszú Katinka az Origónak.

„Úgy érzem kiúsztam magam, de nyilván szerettem volna becsusszanni a döntőbe, így egy kicsit szomorú vagyok. Tudom, hogy a közönséget már délelőtt is említettem, de egyszerűen hihetetlen, ami itt van, ez a hangulat, ez a szurkolás, valami elképesztő. Örülök, hogy ezt átélhetem és boldog vagyok, hogy még többször lesz lehetőségem a medencébe ugrani a világbajnokságon" – mondta Jakabos Zsuzsanna az Origónak.

Káprázatos siker a végére

A férfi 4x100-as gyorsváltó zárta a magyar érdekeltségű futamokat, Kozma Dominik az Egyesült Államok mögött második helyen adta át a váltót Németh Nándornak, aki remekül tartotta a csapatot, a harmadik helyen tudott beugrani Holoda Péter. Nagyon összesűrűsödött a mezőny, Bohus Richárd a hatodik helyen váltott, de fantasztikus úszással a harmadik helyre hozta be a váltót. Megszületett az első érmünk, bronzot úsztak a fiúk! Mondani sem kell, újabb osrzágos csúcs született a délelőtti előfutamot követően.

Kozma Dominik első emberként 48.26-ra javította a délelőtt felállított 48.61 másodperces országos csúcsát, míg a négyes is új nemzeti rekordot ért el 3:11.99 perccel, fantasztikus. Korábban magyar férfi váltó sohasem állhatott világbajnoki dobogón.

A váltó tagjai boldogan nyilatkoztak az M4 Sportnak! Kozma Dominik: „Ez hatalmas, ez a világ egyik legkeményebb versenye". Németh Nándor: „Nagyon boldog vagyok, döntőbe szerettünk volna jutni, és harmadikok lettünk. Nekem tizenhét évesen ez a bronzérem, nem jutok szóhoz."

Holoda Péter: „Az utolsó tizenöt méter fájt rendesen, de Ricsinek be kellett érnem, inkább nem akartam kizáratni a váltót, odatettem a kezem a falhoz."

Hihetetlen volt, nem tudom szavakba önteni, amit most érzünk. Ez a bronzérem legalább annyira a közönség érdeme, mint a miénk, ők repítettek minket a harmadik helyre. Úgy indultunk neki délelőtt, hogy a döntő talán meglehet, de az, hogy érmet nyertünk az valami egészen elképesztő. Ez a bronz nemhogy győzelemmel ér fel, annál sokkal többet jelent a számunkra. Ha pedig a közönségre és a szurkolásra gondolok, mèg most is kiráz a hideg..

- mondta az Origónak Bohus Richárd.

A pontos végeredmény:

1.Egyesült Államok (Caeleb Dressel, Townley Haas, Blake Pieroni, Nathan Adrian) 3:10.06 perc

2. Brazília (Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Cesar Cielo Filho, Bruno Fratus) 3:10.34

3. MAGYARORSZÁG (Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd) 3:11.99

A női 4x100-asok versenyében amerikai siker született, Ausztrália és Hollandia előtt. A férfi 100 méteres mellúszás döntőjébe a brit Adam Peaty jutott be legjobb idővel 57.75-ös világbajnoki csúccsal. Itt nem lesz magyar érdekelt, miután Gyurta Dániel nem jutott el a középdöntőig.

Eredmények:

400 m gyors:

1. Szun Jang (Kína) 3:41.38 perc

2. Mack Horton (Ausztrália) 3:43.85

3. Gabriele Detti (Olaszország) 3:43.93

4x100 m gyorsváltó:

1. Egyesült Államok (Caeleb Dressel, Townley Haas, Blake Pieroni, Nathan Adrian) 3:10.06 perc

2. Brazília (Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Cesar Cielo Filho, Bruno Fratus) 3:10.34

3. MAGYARORSZÁG (Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd) 3:11.99

Nők:

400 m gyors:

1. Katie Ledecky (Egyesült Államok) 3:58.34 perc

2. Leah Smith (Egyesült Államok) 4:01.54

3. Li Ping-csie (Kína) 4:03.25

..5. KAPÁS BOGLÁRKA 4:04.77

6. KÉSELY AJNA 4:05.75

4x100 m gyorsváltó:

1. Egyesült Államok (Mallory Comerford, Kelsi Worrell, Katie Ledecky, Simone Manuel) 3:31.72 perc

2. Ausztrália (Shayna Jack, Bronte Campbell, Brittany Elmslie, Emma McKeon) 3:32.01

3. Hollandia (Kim Busch, Femke Heemskerk, Maud van der Meer, Ranomi Kromowidjojo) 3:32.64