Hosszú Katinka: ez volt eddigi pályafutásom legszebb pillanata

Vasárnap a női 200 méteres vegyesúszás második középfutamában a legjobb idővel kvalifikált a világcsúcstartó Hosszú Katinka. Katinka napközben nem igazán nyilatkozott, de most egy videóüzenetet küldött a rajongóknak, amiben bepillanthatunk a sportoló napjaiba a vizes vb alatt. Az Iron Lady szerint a középfutam volt pályafutásának legszebb pillanata és ezt a magyar szurkolóknak köszönheti.

Hosszú Katinka videóblogot indított a most következő pár napra, amikor versenyzik. A sorozatnak az Insede the forge nevet adta. A pár perces videóban láthatjuk, ahogy Katinka eljön az uszodából a vasárnap esti középdöntő futam után, illetve azt is, hogyan telik az estéje. Mindezt úgy, hogy közben nem győzi megköszönni a szurkolóknak a támogatást.

Elkészült az Inside the Forge VB edition első epizódja. A héten minden nap megosztunk Veletek egy részt a Vizes Világbajnokság alatt. Remélem, tetszeni fog!

- írta a Facebookon Katinka a videóhoz.

A magyar szurkolók valóban fantasztikusak, a bronzérmes magyar férfi 4 x 100 méteres gyorsváltó csapatot is olyan kitörő boldogsággal fogadták, mintha csak az aranyérmet szerezték volna meg.