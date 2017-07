Hosszú Katinka: Ez az arany többet jelent, mint a riói győzelem

A 200 méteres vegyesúszást 2:07 perces idővel megnyerő, és a magyar csapat első aranyérmét nyerő Hosszú Katinka a döntőt követő nemzetközi sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdésére.

„Nehéz szavakba önteni, rengeteget jelent ez az aranyérem – mondta Hosszú Katinka a közel száz újságíró előtt megtartott sajtótájékoztatón, amiből minden győztesnek kijut a Duna Aréna konferenciatermében. – Amióta megnyílt a Duna Aréna, itt készülök, és sokszor elképzeltem, milyen lesz majd a hazai közönség előtt úszni, de ez minden várakozásomat felülmúlta."

Hosszú Katinka már mindent megnyert, sőt már mindent többször is megnyert. Rióban például három aranyérmet nyert, és a londoni olimpiát követő csalódásból kilábalva rengetegszer hangoztatta, hogy az olimpiai bajnoki cím jelenti számára a legfőbb motivációt. De könnyen lehet, hogy a riói győzelmek most egy fokkal alacsonyabb polcra kerülnek.

"Teljesen más érzés volt itthon nyerni, mint Rióban. Mindig is arról álmodtam, hogy olimpiai bajnok leszek, de most éreztem, hogy nem csak magamért úszok. Emiatt sokkal többet jelent nekem ez a győzelem, és nehezebb is volt elérni."

Egy olyan rutinos úszót, mint Katinka, nyilvánvalóan nem fog agyonnyomni egy még akkora uszoda egészen elképesztő atmoszférája sem, mint amilyet a Duna Arénában tapasztalni, ugyanakkor nem is hagyja teljesen hidegen.

"Jelenleg az aranyérem volt a fontos, pedig mindig az időre szoktam koncentrálni. Most viszont a hazai közönség és a fantasztikus hangulat miatt talán a kelleténél kicsit jobban figyeltem a többiekre, ez lehetett gond. De ha világcsúcsot úsznék, akkor is biztosan találnék valami hibát" – válaszolta az Origo azt firtató kérdésére, hogy a mostaninál is boldogabb lenne-e, ha világcsúcsot úszott volna 200 vegyesen.

Senki előtt nem titok, hogy férjével és edzőjével, Shane Tusuppal rendkívül szoros kötelék fűzi őket össze.

"Nagyon fontos" – válaszolta Katinka, amikor azt kérdezték tőle, milyen fontos az életében, a sikereiben Shane szerepe. A nem éppen érzelgős voltáról ismert edző megkérdezte a mikrofonok mögött ülő párját, hogy kimenjen-e a teremből, amíg válaszol, és látni lehetett, hogy elérzékenyül. "A londoni olimpia óta dolgozunk közösen ugyanazokért a célokért, mindketten nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy itt tartsunk."

Két látszólag érzékenyebb kérdés is előkerült a sajtótájékoztatón. A Katinkáék által tavasszal létrehozott Profi Úszók Világszövetsége (Global Association of Professional Swimmers, GASP) nevű szervezetének állapotáról és céljairól is érdeklődött a sajtó.

"Jól alakulnak a dolgok. Nem tudom, pontosan hányan csatlakoztak a mai napig, de az biztos, hogy egyre többen vannak, akik egyetértenek velünk. Nem a pénz a fontos ebben a történetben. Azt szeretnénk, ha átlátható, tiszta viszonyok uralkodnának az úszásban, ha a sportolókra nem csak úgy tekintenének, mint valakire, aki beugrik a vízbe, és leússza a penzumát. Nem csak a legjobbak szószólói akarunk lenni, a cél az, hogy a kevésbé sikeres úszók is meg tudjanak élni abból a sportból, amit szeretnek" – mondta a szervezetről Hosszú Katinka.

És hogy a budapesti világbajnokság marketingszempontból mennyire jön be az Iron Lady márkának? Többé már ez sem titok.