Csoda, ami Budapesten történik - sportolóink imádják a vizes vb-t

A válogatott jégkorongozó a nappalijában a gyerekivel ugrálva, az autóversenyző a lelátóról a testvérének szurkolva, az olimpiai bajnok kajakozó fél szemmel az EYOF megnyitójáról követi figyelemmel a 17. FINA világbajnokság eseményeit. Vagyis mondhatjuk, hogy a vizes vb szinte senkit nem hagy hidegen a magyar sportéletben.

Válogatott jégkorongozónk, Kovács Csaba hozzászokott már a közönség buzdításához, de a Budapesten látottak még őt is elvarázsolták. "Vasárnap este a gyerekkel néztük végig a férfi 4x100-as gyorsváltó parádés teljesítményét. A nappaliban állva szurkoltuk végig az utolsó 20-30 métert, elképesztő volt."

Kovács a szintén jégkorongozó iker fiaival együtt főleg a magyaroknak szurkol, a vb végén a helyszínről is megnézik a legnagyobb kedvenceiket. Hosszú Katinkának, Kapás Boginak, és persze Cseh Lacinak és Gyurta Daninak szurkolunk leginkább, reméljük, hogy látjuk majd őket a döntőkben. De ahogy látom a vízilabdázóink teljesítményét, elkezdtem azon dolgozni, hogy póló meccsekre is kijussunk." A MAC Budapest játékosa nagyon várja, hogy személyesen is láthassa a Duna Arénát.

"Eddig lenyűgözött a látvány, amit a tévéközvetítések mutattak az uszodából. Biztos vagyok benne, hogy a helyszínen, ráadásul a zárónapon még különlegesebb élmény lesz megnézni a versenyeket."

Ausztrál speaker tanította szurkolni a magyar pólós öccsét

A Zengő Motorsport WTCC-s versenyzője, Nagy Dániel is figyeli a budapesti eseményeket, mondhatjuk, hogy szinte kötelezően. A túraautó-világbajnokság fiatal magyar pilótája ugyanis a magyar férfi vízilabda-válogatott kapusának, Nagy Viktornak a testvére. "A franciák elleni meccset a helyszínen néztem meg, nekem különleges volt, hiszen a testvéremért tudok szorítani. A helyszín és a hangulat is igazán szenzációs, még úgy is, hogy nem az volt a vb legnagyobb meccse." Nagy Dániel bevallottan elfogult a testvére teljesítményével kapcsolatban. Talán normális, hogy minden körülmények között őt látom a legjobbnak. Nem tudok higgadt maradni, amikor a tesóm játszik, bennem is van ilyenkor egy túlzott izgalom, főleg, ha nagyon szoros a meccs.

Valósággal őrült állapotba kerülök ilyenkor. A magyar autóversenyző számára egy másik maradandó emléket is adott már a vizes vb. "Soha nem fogom elfelejteni az ausztrálok olaszok elleni meccsét, aminek az volt a tétje, hogy a tesómék csoportelsők lesznek-e. Egy ausztrál kommentátor tanította a magyar közönséget az ausztrál szurkolói rigmusokra a Hajós-uszodában. Ilyen csak Budapesten történhet meg."

Az EYOF-on vb-lázban

Háromszoros olimpiai-, és háromszoros világbajnok kajakozónk Kammerer Zoltán egyéb elfoglaltságai miatt személyesen még nem tudott kimenni a vb eseményeire, de így is figyeli az ott történteket. Alapos mentsége is van a "mulasztásra": a kajak-kenu Európa-bajnokságon, majd a győri EYOF megnyitóján vett részt, de igyekszik így is mindent megnézni, amit csak tud. "Számomra most kezdődik igazán a vb, az úszószámokkal. Vasárnap libabőrös lettem, mikor a 4x100-as férfi gyorsváltónk bronzérmet szerzett, amit pedig a Duna Arénában látni a döntők előtt, az elképesztő. Nagyon jó, hogy ilyen eseményeknek adhat otthont Budapest, a megnyitó is felejthetetlenül látványos volt." Kammerer Zoltán az úszók közül Cseh László, Gyurta Dániel és Verrasztó Dávid teljesítményét figyeli leginkább, és nagyon szurkolt a hosszútávúszó Olasz Annának is. Természetesen minden magyarért szorítok, remélem, hogy sikerül majd a helyszínről is megnéznem a versenyeiket. A záróceremónián ott leszek, kíváncsi vagyok, milyen produkcióval ér majd véget a vb."

Az egész világ láthatja Budapestet

A kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Kiss Norbert szinte rajong a világbajnokságért, még úgy is, hogy a hazai versenyére készülve egyelőre csak a tévén keresztül figyelte az eseményeket. "Imádom ezt a világbajnokságot, lenyűgöző a színvonal, amit láthatunk. Tökéletes az országimázs szempontjából, az egész világ megláthatja, milyen gyönyörű helyek vannak Budapesten. És persze fantasztikus sportteljesítmények is születnek a világbajnokságon. Remélem, hogy férfi és női vízilabda-válogatottunk is éremért játszhat majd, hazai pályán talán nagy esély van rá." Kiss Norbert az úszók közül leginkább Kenderesi Tamásnak szurkol.