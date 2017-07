Elképesztő rövidzárlat, négy gólt lőve esett ki a női pólócsapat

Kanada várt a magyar női vízilabda-válogatottra a hazai rendezésű vizes világbajnokság negyeddöntőjében hétfő este. Kanada az A csoportban lett második az olasz válogatott mögött, így kénytelen volt a nyolcaddöntőben is szerepelni, ahol Új-Zéland ellen egy könnyű meccset játszottak, 16-3-ra nyertek. Magyarország mindhárom csoportmeccsét megnyerte, Japán, Franciaország, majd Hollandia ellen is, így játék nélkül jutott a legjobb nyolc csapat közé.

Bíró Attila csapata esélyesként várta az összecsapást, annak ellenére, hogy Kanada a Világliga döntőjében is szerepelt idén.

A magyar csapat hozta el a labdát a ráúszásnál, az első gólt azonban Kanada szerezte Monika Eggens révén. Kicsit idegesen kezdtünk, lövéseink rendre a kapufán landoltak, de hátrányban minket is kisegített a fa és egy jó blokk. Csabai Dóra, Keszthelyi Rita és Szilágyi Dorottya is lőtt kívülről, de vagy a kapus vagy a blokk vagy a kapufa lett a végállomás. A negyed hajrájában egy emberelőnyt is elpuskáztunk, lőtt gól nélkül fordultunk a második negyedre.

A második negyed elején Szilágyi törte meg a gólcsendet, miután gyorsan gólra váltott egy emberelőnyt, majd Eggens szerezte meg második gólját egy remek szabaddobásból. Czigány Dóra szerencsére gyorsan egyenlített, jobbal a jobboldalról lőtt a hosszúba. Eggens aztán emberelőnyből is beköszönt, egy pattintott lövés után. A kanadaiak betömörülő védekezése nem ízlett a mieinknek, nagy nehezen Illés Anna egyenlített, de szinte azonnal jött Eggens, aki újra megszerezte a vezetést. 16 másodperccel a vége előtt Takács Orsolya egyenlített, így 4-4 állt félidőben az eredményjelzőn.

A harmadik negyedben egy időkérést követően megint Kanada szerezte meg a vezetést, nem fogják kitalálni, Eggens lőtte be ötödik gólját. A kanadai védők nagyon jól védték a kaput, rendre üresen hagytak egy lövőt, de a magyar lányok kissé elbizonytalanodtak a sok kihagyott lövést követően. Emberelőnyben Keszthelyi sokadik lövése landolt a blokkoló kezeken, de az Eggens nélküli kanadai emberelőnyt mi is kivédekeztük. Kezdtek elszabadulni az indulatok, a lányok pedig egyre bizonytalanabbá váltak, senki nem akart lövésre vállalkozni, ha igen, az pedig kiszorított helyzetből volt, könnyűeket védett a kanadai kapus.

A negyedik negyed is hasonlóan indult a többihez, Szilágyi lőtt kettőt, előbb a kapus védett, majd a kapufa. Egy megúszást követően Antal Dóra került helyzetbe, de kaput sem talált. Teljes volt a rövidzárlat, a lányok hibát hibára halmoztak. A kanadaiak egy emberelőnyből sokkolták tovább a csapatot, Emma Wright lőtt gólt, Bíró Attila időt kért.

Sajnos semmi sem segített, az időkérés után sem változott semmi, a mieink passzolgattak, Bujka Barbara kiszorított helyzetből a lécre húzta a labdát, majd a kanadai kapitány húzta még szenvedéseinket egy időkéréssel 17 másodperccel a vége előtt.

A négy negyedből háromban nem tudtunk gólt sem szerezni. A lefújás után döbbent csend volt a Hajós Alfréd Uszodában, ez nem a mi napunk volt.

Magyarország-Kanada 4-6 (1-0, 3-4, 1-0, 1-0)

gólszerzők: Szilágyi, Czigány, Illés, Takács ill. Eggens 5, Wright

„Ilyen lövőszázalékkal nem lehet nyerni. A védekezés rendben volt, minimum hét-nyolc gólt kellett volna lőnünk, még ezzel a játékkal is nyerhettünk volna, de nem érdemeltünk ma győzelmet. Azt gondoltam a második negyed után meg tudunk indulni, de mindenki betlizett ma lövésben" – mondta Bíró Attila az M4 Sportnak.

A legjobb négy csapat közé eddig az olaszokat 9-8-ra legyőző oroszok, valamint az ausztrálokat 7-5-tel búcsúztató Egyesült Államok jutott, Kanada a görög-spanyol meccs győztesével játszik majd.

A magyar csapat az 5-8. helyért küzdhet majd tovább.