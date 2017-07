Sós Csaba: Nem titok, nagyon kedvelem azt a dögöt

Az úszók szövetségi kapitányát nem lepte meg, hogy Kozma Dominik sokadik virágzását éli, a férfi 4x100-as gyorsváltó bronzérme már annál inkább. Az hogy Hosszú Katinka rendkívül magabiztos úszással szerezte meg a magyar csapat első aranyérmét. 200 pillangón Cseh Lászlót és Kenderesi Tamást is a dobogóra várja.

„Az ember fejében van egy reális cél, és megfogalmazódik egy álom. Az biztos, hogy a fiúk váltó érme még az álmaimban sem szerepelt – válaszolta Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya az ő körülvevő újságíróknak a 17. FINA vizes világbajnokság úszóversenyeinek második napját követően. – Nem voltunk még soha döntőben, sem olimpián, sem vébén, ráadásul egy csikóval, az ifjúsági korú Németh Nándorral a csapatban úsztunk, és ott volt még a közönség, ami hozzátette a magáét. Jól látszott, hogy kétszáz női vegyes döntőjében hatan teljesen összecsinálták magukat" – fogalmazta meg plasztikusan a Duna Arénát megtöltő mintegy tízezer drukker elévülhetetlen szerepét a szakember.

És, ahogy a Monty Python-jelenetben senki sem számít a spanyol inkvizícióra, úgy nem lehetett számítani a váltóban vasárnap száz méteren két országos csúcsot, majd hétfőn kétszázon is rekordot repesztő Kozma Dominik újbóli kivirágázására sem.

Nem titok, nagyon kedvelem azt a dögöt. Meg is fenyegettem tavasszal, amikor még dagi volt, mondjuk, már akkor jól úszott, és látszott, hogy testében még benne vannak ezek az eredmények" – mondta Sós, aki külön kiemelte Kozma új edzőjének, a Bernek Pétert is felkészítő Nagy Péternek a munkáját. „Azért ő sem egy null kilométeres edző, mégiscsak ő csinált Kapás Bogiból Kapás Bogit, nála úsznak a Verrasztó testvérek és Bernek Péter, tehát nyilván nem csak arról van szó, hogy leadta a súlyfölösleget. Hanem ott van az is, hogy Dominik akármilyen vagaboundnak, bohémnak tűnik, ő halálosan komolyan veszi ezt az egészet és úgy is úszott."

A kapitány szerint Kozma ihletett állapotban van, olyan csúcsformában, ami egy ember életében nem sokszor adatik meg, és, amikor van „az olyan varázslatos részegítő állapot, hogy azt nem lehet leírni".

Minden lehet

„Most olyan állapotban van, hogyha kimenne az atlétikai pályára, hat métert ugrana rúddal" – mondta Sós Csaba, hogy jobban értsük, mire is gondol, de így is értette, aki látta Kozma bármelyik úszását. A szakember szerint külön dicséret illeti a sprintert, amiért „nem sült ki az agya a bronz után", és képes volt ugyanolyan koncentráltan úszni, és döntőbe jutni egy brutálisan erős kétszáz gyorson. „Hét tizeden belül van az egész mezőny, itt kedden minden lehet. És ő azt mondja, hogy van benne tartalék."

A bohémként elkönyvelt Kozmát a kapitány példaként állítja a fiatalabbak elé, akit igenis le kell győznie annak, aki a helyére pályázik – például a váltóban vele együtt bronzérmet nyerő Németh Nándornak. A fiatalok elé egyébként már ki is tűzte az újabb nagy feladatot Sós Csaba: augusztus végén valakinek már illene megszereznie az első magyar aranyérmet az ifjúsági úszó világbajnokságon Indianapolisban.

Hosszú Katinka győzelme önmagában nyilván nem jelentett szenzációt, a kapitány szerint látszott rajta, hogy „halálosan komolyan vette, hogy ennek az aranynak meg kell lennie". A második helyen beérő japán Jui Ohasi annyira azért nem volt közel, hogy igazán veszélyes legyen, és tisztán látszott, hogy Katinkának a közelében nincs senki a tudását illetően.

Sós véleménye szerint nem kérdés, hogy jól döntött Katinka, amikor visszalépett a száz háttól, és csak arra koncentrált, hogy meglegyen az első aranyérem. „Átütötte a falat, innentől már csak a rést kell nagyobbítani."

Ráfáztam, tény, különösen a mixed váltóval – mondta a kapitány arra a kérdésre, hogy most főhet a feje a váltók összeállítása során. – Az ifi vébére készülők közül lesz olyan, akit pihentetni fogod, de például Holoda Péter szinte biztosan kap lehetőséget, hogy magyar csúcsot úszhasson."

Az 1500 méter gyorson az ötödik, illetve nyolcadik idővel döntőbe jutó Kapás Boglárka és Késely Ajna délelőtt a frászt hozta a kapitányra, utóbbinak jól jött egy kis szerencse is.

Kedden 200 pillangót Cseh László és Kenderesi Tamás is rajtkőre lép, nem tesz nagy terhet a vállukra a kapitány: „Mindkettőjüktől érmet várok."

Sós Csaba kizártnak tartja, hogy egyetlen magyar úszóra is bénítólag hasson a Duna Aréna elképesztő atmoszférája. „Itthon ez valami más. Nem tudom, mi az, ami csak Magyarországon van. Máshol is szeretik az emberek a sportot, az úszást is, kimennek, szurkolnak, az övéiknek jobban, és mégsem olyan, mint itt."