Cseh elnyűhetetlen, Hosszú és Kenderesi is remekelt

A budapesti vizes világbajnokság úszószámainak harmadik napján délelőtt vízbe szállt többek között Hosszú Katinka, Cseh László és Kenderesi Tamás is. A világbajnok Hosszú Katinka 200 gyorson könnyedén lépett a középfutamba, 200 pillangón Cseh László címvédőhöz méltó versenyzést mutatott be, míg Kenderesi Tamás remek hajrával biztosította helyét a középdöntőben.

Férfi 50 méteres mellúszással kezdtünk

A magyar induló ebben a számban a pécsi Financsek Gábor volt, aki 28.44-es idővel kilencedik helyen végzett a maga előfutamában. Adam Peaty az utolsó előfutamban hatalmas világcsúcsot úszott, 26.10-re javította a maga 26.42-es idejét. Financsek végül a 43. helyen végzett összetettben.

„Sajnos ez most nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, szerettem volna 28 másodpercen belüli időt úszni, de nagyon nem jött össze. Majd kielemezzük a hibákat, de úgy érzem, hogy már a rajtot elrontottam, az pedig meghatározta az egész versenyemet. A közönség viszont fantasztikus, boldog vagyok, hogy Mohácsról is ennyien jöttek szurkolni nekem!" – mondta a verseny után Financsek Gábor az Origónak.

Női 200 gyorson

A két magyar versenyző közül Verrasztó Evelyn volt az, aki elsőként bemutatkozott. A saját előfutamában Verrasztó a kilencedik helyen végzett, 1:59.92-es idővel.

„Nagyon nem vagyok elégedett, igazából kicsit szomorú vagyok, hogy hazai közönség előtt ennyi jött ki. Nem gondoltam, hogy lehet reggel rosszabbul úszni, mint az olimpián. Nagyon remélem, hogy a váltóban ennél többet tudok megmutatni. Nem tudom, mi lehet a gond, fogytam egy csomót, végig edzettem, valamiért nem akar összejönni" – mondta csalódottan Verrasztó az M4 Sportnak.

"Ha értékelnem kellene az úszásomat, akkor egy nagy nullát adnék magamnak, rendkívül csalódott vagyok. A közönség viszont fantasztikus, köszönöm a biztatást!" - tette hozzá Verrasztó az Origónak.

A következő előfutamban jött Hosszú Katinka, aki a hétfői 200 vegyesen szerzett világbajnoki címe után világrekord részidővel kezdett 50-en, végül 1:56.43-as idővel az olasz Federica Pellegrini mögött második lett az előfutamában. Az utolsó futamban indult a címvédő, amerikai Katie Ledecky, 1:56.27-es idővel Pellegrini mögött jutott a középdöntőbe, Hosszú Katinka a harmadik idővel jutott tovább.

"Az úszás annyira nem esett jól, de sokkal felszabadultabb voltam a tegnapi, hosszúra sikerült nap után. Innentől kezdve szeretném élvezni az úszásokat. Ez a délelőtti nem sikerült rosszul, bent vagyok a középdöntőben" – mondta Hosszú Katinka az M4 Sportnak.

200 pillangón jött az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás és az örökifjú, címvédő Cseh László

Kenderesi a világranglista negyedik legjobb idejével érkezett a budapesti világbajnokságra. Az előfutamában sokáig altatta a mezőnyt, majd az utolsó hosszon robbantott, és 1:55.96-os idővel megnyerte a futamát, de a legjobb idő nem az övé lett, hanem Cseh Lászlóé.

Cseh a maga előfutamában 100 méter után váltott, és 1:54.08-as idővel utasította maga mögé Chad Le Clos-t és az egész mezőnyt. Cseh az első, Kenderesi a hetedik idővel jutott be a délutáni középdöntőbe.

„Az utolsó 50-en realizáltam magamban, hogy csak az ötödik hely körül vagyok, ami annyira nem esett jól. Szerencsére tudtam robbantani, és bár abban még én sem bíztam, hogy megnyerem a futamot, a végén csak odaértem. Ilyen közönség előtt mondjuk nem is csoda, az a tudat, hogy nekem szurkol az arénában kis túlzással mindenki, hihetetlen erőt ad. A végén a kézmozdulat? Mindenki nyugodjon le, van ebben még jóval több is – mondta Kenderesi Tamás az Origónak.

„Úgy ugrottam medencébe, hogy már délelőtt szeretnék egy jót úszni, szerencsére sikerült. Kellett a lelkemnek egy jó idő, ezzel most elégedett vagyok, főleg, hogy nem is adtam ki magamból a maximumot. Az olimpián is elbohóckodtam az elő- és a középfutamot, mondván, hogy majd a döntőben, aztán a fináléban elment az önbizalmam. Most tudatosan építem fel magam, ez kezdésnek tökéletes volt" – mondta az Origónak Cseh László, a szám címvédője.

„Nagyon örülök Lacinak, csodálatosat ment, gratulálok neki! Mondjuk nincs nehéz dolga, mert ilyen szurkolás és hangulat mellett aligha lehet rosszul úszni. Várom a délutáni futamot és a holnapi döntőt is, boldog lennék, ha este együtt állhatnánk fel a dobogóra Lacival" – mondta Chad Le Clos az Origónak.

800 méteres gyorson Gyurta Gergely zárta a sort

Gyurta Gergely 9. lett az előfutamban. 8:03.87 lett az ideje. Gyurta nyílt vízen is indult 25 kilométeren, és mint elmondta, ezt a számot bemelegítésnek szánta a vasárnapi 400 méteres vegyesúszásra, hogy szokja a körülményeket.

„Természetesen szerettem volna jobbat úszni, de még csak három nap telt el a 25 kilométer óta, amit még eléggé éreztem, főleg a sebességemen. Ez a 800 gyors egyébként afféle bemelegítés volt a 400 vegyesre, hogy szokjam a légkört és a közeget. Az aréna és a közönség fantasztikus, van most négy napom, hogy felkészüljek és felgyorsuljak" – mondta Gyurta Gergely az Origónak.

Az összetettben végül Gyurta Gergely ideje a 21. helyhez volt elég.

A délután folyamán 17:32-kor Kozma Dominik lesz érdekelt a 200 méteres gyorsúszás döntőjében, majd Kapás Boglárka és Késely Ajna is 1500 gyorson úszik a döntőben. A középfutamokban Hosszú Katinka 200 gyorson, Cseh László és Kenderesi Tamás 200 pillangón versenyez majd.