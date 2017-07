Három világcsúcs, két pontszerző hely, fantasztikus Cseh-úszás

Kapás Boglárka a negyedik helyen ért célba a női 1500 méteres gyorsúszás döntőjében. Az eddigi egyetlen magyar aranyérmes, Hosszú Katinka ötödik idővel bejutott a női 200 méteres gyorsúszás szerdai döntőjébe, míg Cseh László és Kenderesi Tamás parádésan teljesített a 200 méteres pillangóúszás elődöntőjében, így mindketten kvalifikálták magukat a szerdai fináléba. A vasárnapi férfi 4x100 méteres gyorsváltóban bronzérmet nyerő Kozma Dominik kedden a férfi 200 méter gyorsúszás döntőjében országos csúcsot úszva hatodik lett. A kedd délutáni programban három világrekord is született a Duna Arénában.

A férfi 200 méter gyorsúszás döntőjében Kozma Dominikért izgulhattunk, aki vasárnap már a férfi 4x100 méteres gyorsváltóban bronzérmet nyert.

Az egyes pályáról induló magyar versenyző remekül rajtolt, az első 50 méter után világcsúcs részidővel fordult. Egy ideig tartotta magát, az utolsó 50 méterrel a második helyen fordult. A hajrára azonban elkészült az erejével, végül 1:45.54 perces országos csúccsal, nagyszerű versenyzéssel a hatodik helyen végzett. A döntőt az olimpiai bajnok kínai Szun Jang nyerte.

Férfi 200 méter gyorsúszás, döntő

1. Yang Sun (kínai) - 1:44.39

2. Townley Haas (amerikai) - 1:45.04

3. Aleksandr Krasnykh (orosz) - 1:45.23

...6. Kozma Dominik (magyar) - 1:45.54

„Már nagyon régóta kinéztem magamnak ezt az országos csúcsot, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megdönteni. Nem vagyok csalódott a hatodik hely miatt, persze lefújhatták volna 50, 100, vagy 150 méternél, de elvitt a szívem, mert meg akartam csinálni ezt az ajándékot, már csak a közönség miatt is. A többiek rutinosabbak voltak nálam, jobban bírták a végét, de ígérem, legközelebb be is fejezem, azt amit elkezdek. Mondjuk azért az se semmi, hogy itt olyan időkkel lehetett fináléba kerülni, hogy a riói olimpia negyediktől már nem jutottak volna be a döntőbe. Mindegy, legközelebb rafináltabbak leszünk" – mondta a hatodik helyen célba érő Kozma Dominik az Origónak.

Egy világbajnok szavai az Origónak

A 200 méteres férfi gyorsúszás kínai világbajnoka, Szun Jang a következőket mondta az Origónak: „Maximálisan betartottam az edzőmmel megbeszélteket már a felkészülés alatt is, ennek köszönhető, hogy most a versenyek is ilyen jól mennek. Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, főleg mert ez az idő ázsiai csúcsot is jelent. Nem hittem volna egyébként, hogy győzni fogok, főleg, mert délelőtt leúsztam a 800 gyors középdöntőjét, majd egyből mennem kellett dopping ellenőrzésére és nem igazán tudtam kipihenni magam. Nem terveztem, hogy három döntőt is fogok úszni Budapesten, de így, hogy már kettőt megnyertem, holnap a 800 döntőjén is rajtkőhöz állok." (Az interjút Leng Xiao Yang segítségével készítettük.)

Kapás Boglárka negyedik lett 1500 gyorson

A női 1500 méter gyorsúszás döntőjében Kapás Boglárkára és Késely Ajnára szegeződött a Duna Aréna minden tekintete. Az amerikai Katie Ledecky világbajnoki címéhez már 100 méter után sem férhetett kétség, a kérdés csak az volt, vajon kik érkeznek meg utána a célba.

Kapás Boglárka végig egyenletesen úszott, hosszról-hosszra jött egyre feljebb. A verseny egyharmadánál már a második helyen állt, érezhetően remekül felépítette az úszását. 1000 méter után Kapás a negyedik helyen állt, Késely Ajna nyolcadikként fordult. Az utolsó harmadra Kapás Boglárka leszakadt, így nem volt esélye az éremszerzésre, de a negyedik helyét megtartotta. Késely Ajna a nyolcadik helyen ért a célba, de a Duna Aréna közönsége úgy bíztatta és ünnepelte mindkét hölgyet, mintha megnyerték volna a versenyt.

Női 1500 méter, gyorsúszás, döntő

1. Ledecky (amerikai) - 15:31.82

2. Belmonte (spanyol) - 15:50.89

3. Quadarella (olasz) - 15:53.86

4. Kapás Boglárka (magyar) - 16:06.27

...8. Késely Ajna (magyar) - 16.22.87

„Van bennem hiányérzet, hiszen a legjobb időmmel bőven meg lett volna az ezüst és tudom, hogy az egyéni csúcsomnál is többre vagyok képes. Ettől függetlenül nem vagyok teljesen csalódott, mert azért csak világbajnoki 4. lettem, még ha éremért is ugrottam medencébe. Remélem, nyolcszázon majd összejön" – nyilatkozta Kapás Boglárka az Origónak, majd a világbajnokról is szót ejtett. „Ledecky? Tudtuk, hogy ő más szint és lehetetlen legyőzni, de nem túl jó érzés, amikor én elindulok az utolsó 100 méterre, ő meg már jön visszafelé. Meg is fordult a fejemben, hogy 25-nél megfordulok, aztán vele együtt érek be, de végül végigmentem."

„Sajnos most nagyon hamar kijött, körülbelül már 600-nál azt éreztem, hogy nem bírom és minden fáj, úgyhogy ott rossz volt belegondolni, hogy még 900 hátra van" – nyilatkozta Késely Ajna az Origónak. A két és fél hét felkészülés az Eb után kevésnek bizonyult, remélem, hogy a váltóban jó időt tudok majd úszni és javítok, már csak azért is, mert a rövidebb távokon szerintem több van bennem."

A férfi 50 méteres mellúszás középfutamát a Adam Peaty fél testhosszal nyerte és 25:95 mp-re javította a 26:10-es világcsúcsot. A brit az első versenyző, aki 26 másodperc alatt úszta az 50 métert.

Peaty délelőtt is úszott egy világrekordot, meg délután is, így kétszer 30.000 dollárt kaszírozott.

"Én sem hiszem el, hogy újra világcsúcsot úszom. 26.10-nél nem hittem el, hogy jobbat úszom, sikerült" - nyilatkozta a magyar közönség egyik kedvence az M4 Sportnak.

Nem sokkal később újabb világcsúcs született. IA kanadai Kylie Jacquelin Masse a női 100 méteres hátúszás döntőjében 58:10 másodpercre faragta a brit Gemma Spofforth 2009-es 58:12-es rekordját.

Női 100 méteres hátúszás, döntő

1. Kylie Masse (kanadai) - 58.10

2. Kathleen Baker (amerikai) - 58.58

3. Emily Seebohm (ausztrál) - 58.59

A férfi 100 méteres hátúszás döntőjében a kínai Xu Jiayu megverte a két amerikait: 52:44 másodperccel nyerte a 100 hát döntőjét, Matt Grevers (52:48) és Ryan Murphy (52:59) előtt.

Férfi 100 méteres hátúszás, döntő

1. Jiayu Xu (kínai) - 52.44

2. Matt Grevers (amerikai) - 52.48

3. Ryan Murphy (amerikai) - 52.59

Hosszú Katinka ötödik idővel döntős 200 gyorson

A női 200 méteres gyorsúszás elődöntőjében Hosszú Katinka 1:55:98-as idővel, öt tizeddel az olasz Federica Pellegrini mögött robbant be a célba, és az ötödik idővel lesz ott a fináléban.

„Jól ment, bár egy kicsit lassabban kezdtem, már Shane is mutatta, hogy az eleje nem volt valami jó" – mondta Hosszú Katinka az Origónak. „Lényeg, hogy bent vagyok a döntőben, ahol nyilván szeretnék odaérni a dobogóra, hiszen ezen a számon egy 5. hely a legjobb eredményem, de ha már megjavítom az egyéni csúcsomat, elégedett leszek."

Cseh László és Kenderesi Tamás hatalmasat úszott

A férfi 200 méteres pillangóúszás elődöntőjében Cseh László és Kenderesi Tamás is parádsan úszott. Szinte végig Chad le Clos vezetett, azonban óriási hajrával Cseh László megnyerte a futamot 1:54:22-es idővel, méghozzá az 1:54:98-at úszó Kenderesi Tamás előtt. A két magyar közönségkedvenc a második és harmadik legjobb idővel lesznek ott a csütörtöki döntőben.

"Chad iszonyatosan kezdett, nagyjából próbáltam tartani vele a tempót és bár az utolsó 50-en azért eléggé elfáradtam, elégedett vagyok.

Holnap persze ettől több kell, mert Seto is mutatott most egy kis erőt, őt sem szabad leírni. Szoros csata lesz, négyen-öten fogunk küzdeni a dobogóért. Most egy nagy pihenés kell és holnapra megpróbálom száz százalékosan odatenni magam" - mondta Cseh László az Origo munkatársának.

Kenderesi Tamás a következőket nyilatkozta munkatársunknak: " Nem mondom, hogy ez most nem fájt, de egy 1:54-es úszás kinek esik jól?

Ettől függetlenül alig akartam elhinni a végén, amikor felnéztem a táblára, hogy megvan, amit mára kitűztem magamnak. Ez is volt a cél, az első százon utazni a többiekkel, a végén pedig odacsapni. Tovabbra sem adtam ki magamból mindent, de semmi nem szamít, ami eddig történt, a lényeg holnap következik."

Végezetül Lilly King bődületesen nagy rekoddal nyeri a 100 méter mell döntőjét: 1:04:13-at úszva adta át a múltnak Ruta Meilutyte 1:04:35-ös csúcsát.